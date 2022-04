GRØNT SKIFTE: – Denne uken minner FNs klimapanel om det vi allerede visste: det haster, og det koster, skriver Sigrun Aasland i Zero.

Slik kan politikerne betale for det grønne skiftet

Klimapolitikken vil koste penger. Her er tre forslag til hvordan politikerne kan betale.

SIGRUN GJERLØW AASLAND, leder i Miljøstiftelsen ZERO

Det er krig og dyrtid, med knapphet på mat, strøm, arbeidskraft og råvarer. Krigen har forsterket og fremskyndet energikrisen, matkrisen og flyktningkrisen som klimakrisen allerede hadde varslet. I et allerede stramt budsjett skal det nå finnes plass til økte offentlige utgifter til forsvar og integrering.

Det er i denne situasjonen vi nå, på svært kort tid, må løse klimakrisen. Denne uken minner FNs klimapanel om det vi allerede visste: det haster, og det koster. Utslippene skal til null innen 2050, og mer enn halveres innen 2030. Det betyr at de i snitt må ned 50 000 tonn i uken de neste åtte årene.

Denne uken legger vi i ZERO frem en pakke med virkemidler som vil gjøre at vi i Norge når våre klimamål.

Alt trenger ikke koste, men det blir heller ikke gratis å avverge klimakatastrofe. Fordi alternativet er så mye verre, blir spørsmålet ikke om vi skal bruke penger på klimapolitikk. Spørsmålet er hvor vi skal finne pengene i så trange budsjetter.

Her er tre forslag:

For det første må flere av de grønne valgene finansiere seg selv. På en rekke områder har vi sett en mye raskere teknologiutvikling enn de fleste trodde var mulig for bare få år siden. Varebiler, lastebiler, gravemaskiner, skip, gjødselfabrikker og prosessindustri kan driftes med batterier og hydrogen i stedet for olje og gass.

Problemet er at de grønne løsningene er dyrere enn sine fossile alternativ. Det må bli dyrere å slippe ut CO₂. Da er opptrapping av CO₂-avgiften avgjørende, men ikke tilstrekkelig. Vi trenger også høyere avgifter på nye dieselbiler og avgift på jomfruelig plast.

Fortsatt vil likevel det grønne oftest ikke lønne seg. De fleste norske virksomheter er små og kan ikke ta ekstrakostnaden ved en lastebil som er to til tre ganger dyrere, eller usikkerheten ved pris og tilgang på hydrogen.

Provenyet fra CO₂-avgiften vil gradvis øke opp mot 14 milliarder i 2024, og det er hvis vi er i rute. for deretter å flate ut og gå sakte nedover. Klimaavgifter er ikke som andre avgifter, fordi hensikten med dem er å redusere utslippene som sender avgiften inn i statskassen.

Derfor bør de heller ikke brukes til å øke varige utgiftsposter. Det de derimot er godt egnet til, er utrulling av klimateknologi, det vil si dekke merkostnader ved klimavennlige biler, båter og andre grønne valg.

For det andre må vi flytte ressurser dit de trengs mest. Et av problemene som nå skaper press i økonomien, er at vi mangler arbeidskraft. Da er det dumt å stimulere til ekstra høy leteaktivitet, slik oljeskattepakken fra 2020 gjør.

Når olje- og gassbransjen skal både lete og produsere alt det remmer og tøy kan holde, trekkes arbeidskraft og kapital dit, og blir mindre tilgjengelig for andre og grønnere næringer.

Ny leteaktivitet har heller ingen effekt på energikrisen Europa står i. Om Stortinget ikke vil gå tilbake på den unødig rause skattepakken, kan de i stedet pålegge oljenæringen en omstillingsavgift, slik Klimaomstillingsutvalget foreslo i 2020.

En slik avgift kan bremse overoppheting av petroleumsnæringen og dessuten bidra med nødvendig finansiering av klimatiltak, blant annet på norsk sokkel. En avgift på åtte kroner per fat produsert olje kan gi seks milliarder kroner til elektrifisering og karbonfangst.

For det tredje må vi velge noe bort. Stadig flere tar nå også til orde for mer nøkternhet i veibygging. Det er lurt, og det er både penger og utslipp å spare på en total klimavasking av Nasjonal transportplan. Vi vet jo egentlig at vi må bygge mindre vei og kjøre litt saktere.

Prioriterer vi vedlikehold fremfor nybygging, og nedskalerer alle nye veier med 110-sone til 90, er innsparingene i milliardklassen her også.

Disse grepene kan sette fart på det grønne skiftet, begrense belastningen av klimatiltak på statsbudsjettet, og koster ikke mest for dem som har minst. Det er et godt sted å begynne.