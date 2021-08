MER ENN PENGER: – Å arve er selvfølgelig en økonomisk transaksjon, som det heter i økonomien. Men alle som er mennesker og ikke vandrende regnemaskiner, vet at arv også innebærer noe mer, skriver Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Harald Henden

Debatt

Ikke dårlig, grådig eller dumt, men fint

Skal vi virkelig ha en egen skatt på langsiktighet og arv til neste generasjon?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TORBJØRN RØE ISAKSEN, arbeids- og sosialminister (H)

Det går en høylytt diskusjon om arveavgiften for tiden. Den gamle arveavgiften ble fjernet av Solberg-regjeringen i 2014, men sterke krefter på venstresiden vil gjeninnføre en skatt på arv, blant andre den sosialdemokratiske tankesmien Agenda, SV og Rødt.

Argumentet er omfordeling, og man må jo gi dem rett i det. I det minste får folk mindre hvis de må betale en egen skatt for å ta over hytta eller gården fra sine foreldre når de dør, eller hvis staten tar en egen skatt når du overtar bedriften som oldefaren din startet. Selve omforderlingen forutsetter selvfølgelig at politikerne på venstresiden ikke bruker pengene på flere byråkrater, symbolpolitikk eller støtte til alle dem som har nok fra før (og om det har jeg mine tvil), men la oss la tvilen komme dem til gode akkurat nå.

For arveavgiften er også noe annet. Det er en straffeavgift på langsiktighet, en avgift på å bygge og overlate til neste generasjon. Ja, en avgift som rammer mange av de tingene vi i andre sammenhenger mener er viktig og fint.

Å arve er selvfølgelig en økonomisk transaksjon, som det heter i økonomien. Men alle som er mennesker og ikke vandrende regnemaskiner, vet at arv også innebærer noe mer. Gjennom arv overlater vi ikke bare ting, men historier, minner og livsverk til våre etterkommere. En hytte er ikke bare et bygg, men et sted med sommerminner i veggene. Et hus er ikke bare treverk, men et barndomshjem som skal bevares, et minne om foreldre, gleder og sorger.

Den vanligste kritikken fra venstresiden er at kapitalismen er kortsiktig. At kjøp og salg får erstatte alle andre verdier. At man behandler alt og alle – fra aksjer til den lokale arbeidsplassen – som salgsobjekter uten annen verdi enn prisen de har. Ideen om å bygge for generasjonene som kommer etter, representerer det motsatte av alt dette. Det representerer langsiktighet, ikke kortsiktighet. Møysommelig arbeid, ikke kortsiktig profitt. Å bygge stein på stein, snarere enn raske penger.

De fleste gårdbrukere i Norge vet at de ikke bare forvalter en arbeidsplass for seg selv, men overlater en arv til sine barn som generasjoner før dem har skjøttet. En familieeid bedrift som er bygget opp gjennom generasjoner, med norske eiere som bor og lever i det samme lokalsamfunnet som de ansatte, er bygget gjennom langsiktighet og møysommelighet.

les også Langt fra flertall for arveavgift på nytt storting

Har det noe å si? Ja, jeg mener det. Ikke fordi det er galt med utenlandske eiere, men jeg tror ikke man behøver enorme utredninger for å si at det har en verdi med eierskap som er lokalt – med en bedriftseier som har barna i samme fotballag eller korps som de ansatte, som bor i samme bygda og handler i de samme butikkene – enn eiere som sitter i New York eller Kina, enn si eiere som er fond med tusenvis av aksjonærer.

Jeg tror en slik eier vil kjenne en annen forpliktelse overfor bedriften og overfor de ansatte. Ja, jeg har møtt veldig mange slike.

Som gode Johan Straand hjemme i Telemark sa til NRK om hotellet som familien hans har drevet i fem generasjoner:

«Nå er det ikke så mange som er barn etter Hagen og Røkke, men det er veldig mange som er barn etter slike som meg. Ja, de blir født inn i en bedrift, men det er ikke noe rikdom og glamour å drive en distriktsbedrift i dag. Det er jobb, slit og svette. Det er et kjempeansvar overfor ansatte og de rundt oss.»

Så kan man selvfølgelig bare lene seg tilbake og tenke at hvis bedriften er lønnsom, blir den kjøpt opp av noen andre. Den forsvinner nok ikke. Hvis man ikke har råd til å overta huset, får man selge det. For intet hotell eller småbedrift må være eid av samme familie i generasjoner. Intet hus eller hytte heller, for den saks skyld.

les også Slik vil Rødt presse Støre: Krever 48 milliarder i økte skatter

Jeg skjønner at mitt argumentet ikke har noen verdi for sosialistene på venstresiden, men noe av det gode i den norske markedsøkonomien er at vi fortsatt har familiebedrifter som går fra generasjon til generasjon, verdier som er møysommelig bygget opp over generasjoner.

Det er ikke bare fint, det er viktig. Denne langsiktigheten representerer det motsatte av den kortsiktige kvartalskapitalismen, kortsiktig profitt og næringsliv uten samfunnsansvar.

Å jobbe for å overlate noe til sine barn og barnebarn er ikke dårlig, grådig eller dumt. Det er fint.