Kampen mot den djevelske eliten

Konspirasjonsteorien QAnon støttes av illevarslende mange amerikanere. Nylig ble en av dem inspirert til å myrde sine egne barn.

DIDRIK SØDERLIND, rådgiver, Human-Etisk Forbund

Bildene er gjerne tatt på stranden, og viser en glad og sporty kjernefamilie. 40 år gamle Matthew Taylor Coleman hadde en to år gammel sønn og en mindre datter sammen med sin kone.

Coleman vokste opp i et hjem der mor var kunstner og far forretningsmann. Selv forelsket han seg i havet, reiste verden rundt og lærte andre å surfe. Etter hvert ble han lei av livet som vagabond med surfbrett, og fikk seg en master fra det prestisjetunge University of California, Santa Barbara. Så fulgte et tiår som gymnaslærer og leder for en veldedig organisjon før han grunnla sin egen surfeskole sammen kona. Det er fra surfeskolens nettside det litt glansede bildet av ham er hentet.

På et punkt begynte glansbildet å krakelere. Coleman ble opptatt av konspirasjonsteorien QAnon.

QAnon er som en portal til en alternativ virkelighet der verden styres av djeveldyrkere. Demokratiske politikere, Hollywood-kjendiser og andre fra den «liberale eliten» holder barn fanget på militærbaser dypt under jorden. Disse «muldvarpbarna» misbrukes seksuelt og rituelt, før de myrdes slik at det mystiske stoffet adrenokrom – et rusmiddel og/eller foryngelseskur – kan utvinnes av kroppene deres.

Heldigvis er en reddende engel her, klar til å avsløre den onde eliten og stille dem til doms. Engelen heter Donald Trump. Snart skal han gjeninnsettes som president, satanistene stå standrett og henrettes. Deretter skal USA bli storslagent igjen.

Det er fristende å sammenligne QAnon med en sekt, men QAnon er ikke et fasttømret trossystem. Noe av QAnons suksess skyldes nettopp at man kan kombinere det apokalyptiske narrativet med de andre konspirasjonsteoriene man vil. Og det var det Coleman gjorde. Han fordypet seg også i konspirasjonsteorien om at Illuminati (en frimurerlignende losje fra Bayern som levde en kort tid på 1700-tallet) styrer verden.

Etter hvert ble han overbevist om at hans kone hadde slange-DNA, og at de små barna deres derfor ville vokse opp til å bli monstre som kom til å ødelegge verden. Det som så skulle skje er så fryktelig at det er vanskelig å ta inn over seg.

Coleman er nå arrestert og tiltalt for å ha stukket begge de små barna i hjel på en ferietur til Mexico.

Hvor mange tror på QAnon? De mest hardcore anklagene (som barneblod) støttes bare av noen få prosent av amerikanerne. Det er likevel snakk om millioner av mennesker. Det større dommedagsscenarioet støttes av en drøy fjerdedel av republikanske velgere. Det fins uavhengige og demokrater som svelger QAnon også, men sistnevnte er av opplagte grunner langt færre.

En av grunnene til at QAnon har blitt så stort på svært kort tid er nok en uventet forbundsfelle: Covid-19. Pandemien har gjort at mange har vært engstelige og isolerte, de har hatt mye tid til å sitte på nettet og lite kontakt med folk som kan komme med motforestillinger. Perfekte forhold for konspirasjonsteorier.

En annen grunn er at QAnon bygger på tankestrukturer som er nedfelt i Vestens kultur.

Dypest sett er QAnon en oppdatert utgave av middelalder-forestillingen om jødiske ritualmord på kristne barn. Hos QAnon er denne «blodsanklagen» filtrert gjennom åttitallets såkalte satanpanikk, der en snodig allianse av kristenfundamentalister, feminister og terapeuter spredte fantasier om en mektig satanistisk sammensvergelse som ofret barn på løpende bånd.

Men siden denne satanpanikken også var en lett oppdatert blodsanklage, går det gjerne nanosekunder før QAnon-folk begynner å prate om jøder som Soros, Rotschild eller Rockefellerne.

Også i USA er det såklart mange som synes QAnon er spinnvilt. Det har ført til at QAnon-folk i økende grad seiler under falsk flagg, og for eksempel arrangerer «Save the Children»-demonstrasjoner der de utgir seg for å være vanlige folk bekymret for barneovergrep.

Ironisk (og tragisk) nok er slikt til skade for arbeidet mot overgrep. Hjelpetelefonen National Human Trafficking Hotline sendte i fjor ut en pressemelding om at de druknet i QAnon-inspirerte tips om at møbelkjeden Wayfair solgte barn i nettbutikken(!) sin.

QAanon er nå så stort at amerikanske aktualitetsprogrammer har innslag om hvordan du skal takle en julefeiring med familiemedlemmer som babler om at Hillary er djeveldyrker.

Dette er skummelt av flere grunner. Som historien om familien Coleman viser, er det skummelt når mennesker forlater virkeligheten totalt. Særlig når de ikke er alene om det. Noe annet er at fantasier om henrettelser er en sentral bestanddel i QAnon. Det skal ikke mye fantasi til å forestille seg at noen går lei av å vente på at Trump gjeninsettes og ta automatrifla i egne hender. FBI regner da også QAnon som en terrortrussel.

Men det som kanskje er viktigst å forstå, er at QAnon har blitt noe mer enn et ordens- og terrorproblem. Det er også et politisk problem.

På QAnon-konferansen God and Country Patriot Roundup i Dallas, Texas i mai var talerlisten som en «hvem er hvem» over Trumps rådgivere fra tiden som president. Sidney Powell, Michael Flynn og George Papadopolous prøvde alle å distansere seg fra Q-Anon, selv om Powell hadde et Q-emblem på vesten sin og Flynn har publisert en film der han avlegger QAnon-eden «Where we go one, we go all». Slik kan man forsøksvis fremstå seriøs, samtidig som QAnon-folket vet hvor man står.

De QAnon-troende er nå mange nok til at republikanske politikere som ikke kjøper at Hillary og Soros er pedofile djeveldyrkere må tekkes dem. Noen frir aktivt, de vet hvor pengene og velgerne er. Atter andre, som Marjorie Taylor Greene er selv blant de troende.

Og Trump omfavner QAnon. For en mann som trakter etter å bli beundret, hva kan vel være bedre enn folk som ser deg som en slags Messias?

USA har ikke statsreligion. Men om Trump stiller og vinner presidentvalget i 2024 får QAnons apokalyptiske konspirasjonstenkning balletak på verdens største supermakt.