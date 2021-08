PRESS: – Alkoholens tilstedeværelse i samfunnet er så selvfølgelig og normalisert at man rett og slett ikke tenker noe over det. Og derfor er folk lite bevisst om hva drikkepress egentlig er, og hvordan det kan føles å bli møtt dersom man takker nei.

Debatt

Inngangsbilletten til fadderuka kan koste studenter dyrt

Inngangsbilletten til fadderuka er viktig. Og for mange handler denne billetten om hva du har i glasset.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HANNE BACKE-HANSEN, rådgiver, Forebygging Blå Kors

Nå er det studiestart og studenter kan møtes igjen i tilnærmet normale fadderuker landet over. Endelig. Fadderukene er for mange studenter en svært viktig sosial arena som også har som funksjon å forebygge ensomhet blant studentene. I år er det ekstra spennende å kunne møtes fysisk framfor å feire studiestarten foran en skjerm. Har du flyttet til en ny by og ikke kjenner noen, er fadderuka kanskje ekstra avgjørende for hvordan resten av ditt sosiale liv som student vil bli. For studenter som ikke drikker, kan starten på studietiden dessverre bli tøff.

Ifølge tall fra en fersk Blå Kors-undersøkelse sier nemlig over halvparten av unge voksne at det er mer akseptert å være synlig beruset enn å takke nei til alkohol.

Mange unge forteller om at de blir ekskludert fra sosiale sammenhenger dersom de ikke drikker alkohol. For mange er det en «kamp» de selv ikke orker å ta, og så mange som 1 av 3 velger da heller å takke ja til alkohol enn å forklare hvorfor de ikke ønsker å drikke. For mange er det nemlig fremdeles et tabu.

les også Sender ut rundt 50.000 kondomer før fadderukene

Så hvordan kan vi bidra til å utfordre «inngangsbilletten» som sier at det du har i glasset skal ha noe å si for deltagelse i et fellesskap.

For de aller fleste studentene er fadderuka noe de fleste ser fram til. Men noen ser også på dette som en uke som i liten grad er inkluderende dersom du ikke drikker alkohol.

Tidligere undersøkelser viser til at studenter som ikke drikker alkohol i større grad opplever ensomhet og svake vennenettverk. Det kan være mange ulike grunner til hvorfor det er slik.

Blant annet peker sosiolog og rusforsker Willy Pedersen på at bruk av alkohol i sosiale sammenhenger kan øke en «persons sosiale kapital». Det vil da si at de som ikke drikker, risikerer å bli sett på som mindre attraktive i sosiale settinger og i verste fall bli støtt ut.

Dette er det flere som kan kjenne seg igjen i. I Blå Kors-undersøkelsen sier nesten halvparten av unge mellom 18 og 29 år at de synes det er ubehagelig å takke nei til alkohol. Mange forklarer at dersom man ikke vil drikke alkohol må man ofte gjøre en større innsats for å bli inkludert – som til tider kan bli slitsomt. De sier de ofte opplever å bli sett på som festbrems og «den sære».

les også Årets valgflesk: Sex!

Dette bygger også opp under det at over halvparten av unge voksne mellom 18-29 år er enige i at de som ikke drikker alkohol blir utelatt fra sosiale sammenhenger. Studenter har blitt mer ensomme enn noen gang under pandemien. Fra før har det blitt rapportert om ensomhet blant studenter som ikke drikker alkohol. Det at flere nå rapporterer at de som ikke drikker alkohol blir sosialt ekskludert, er derfor viktig å snakke høyere om.

Så hvorfor er dette med drikkepress så vanskelig egentlig?

Mange unge føler seg presset til å drikke alkohol, men svært få føler de selv utøver drikkepress.

Drikkepress er ikke svart-hvitt, og kan komme i mange former. Det handler nemlig veldig mye om forventninger. Dersom man kan driste seg til å trekke noen parallelle linjer til #metoo bør man se på den kulturelle bevisstgjøringen. Da handler det om hva man er vant med og hva som er forventet at man skal akseptere.

Der #metoo handlet om å skape oppmerksomhet rundt seksuell trakassering og gråsoner rundt dette, handler det å utfordre alkoholens rolle i samfunnet også om mange av de samme mekanismene. Alkoholens tilstedeværelse i samfunnet er så selvfølgelig og normalisert at man rett og slett ikke tenker noe over det. Og derfor er folk lite bevisst om hva drikkepress egentlig er, og hvordan det kan føles å bli møtt dersom man takker nei.

les også Slik gir du et godt førsteinntrykk under fadderukene

I dagens samfunn er det høye forventninger om at alkohol skal være til stede i sosiale sammenhenger, og man slipper sjeldent unna spørsmål dersom man velger å ikke drikke.

For nye unge studenter i en ny by uten store vennenettverk kan det å takke nei til alkohol bety at du kanskje ikke blir invitert neste gang.

Det å ikke drikke fremstår ofte som så unormalt at det gjerne krever en begrunnelse som kan innebære negative sosiale konsekvenser. Som det å ikke bli invitert på fest. Eller enda verre: å bli henvist til «alkoholfrie alternative arrangementer».