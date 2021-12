Debatt

Åpen diskusjon svekker ikke coronatilliten

Hanne Skartveit skriver at det er bra og viktig med debatt om coronahåndteringen. Det er jeg enig i. Men så bruker hun resten av kommentaren på å kritisere Høyre for å delta i debatten. De er et underlig standpunkt for en journalist.

TONE WILHELMSEN TRØEN, stortingsrepresentant (H)

Hukommelsen er kort. Røk ikke borgfreden da Ap kritiserte Høyres håndtering av pandemien allerede i april 2020? Eller da Ap angrep konkrete smitteverntiltak for eksempel for fotballen? Eller da Senterpartiet kritiserte Høyre for at vi ikke ville bruke russisk vaksine i Norge som ikke var godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter? Eller da Jonas Gahr Støre erklærte at det ville vært mindre smitte i Norge dersom Arbeiderpartiet hadde styrt?

Eksemplene på angrep på Høyres coronahåndtering var mange. I den grad det var noe igjen som kunne ryke, så slo Arbeiderpartiet i opposisjon til med å stemme ned konkrete og faglig anbefalte smitteverntiltak i Stortinget. Tiltak som Høyre i regjering mente var viktig for å ta vare på liv og helse. Arbeiderpartiet mente det var avgjørende å åpne for mer skjenking av alkohol, og at det hastet (!) med å overprøve regjeringen, samtidig som en ny virusvariant spredte seg i Norge.

Debatt om smitteverntiltak er altså ikke noe nytt. Det som er nytt er at Arbeiderpartiet er i regjering og Høyre i opposisjon. Det kan ikke være noe argument for at debatt om pandemihåndtering plutselig ikke er greit lenger.

Det er ikke riktig at Høyre ikke har vært konkret i kritikken. Det er riktig at vi tre ganger etterlyste en redegjørelse fra statsminister Jonas Gahr Støre om regjeringens koronahåndtering før den omsider kom. Vi mente det var viktig at regjeringen var tydelig på hva den ville da smitten begynte å øke. Svaret fra Støre var lenge at det ikke var grunn til sterk bekymring. Redegjøre ville han ikke. Den samme etterlysningen kom etter hvert fra kommuner og statsforvaltere og ble formidlet skriftlig til regjeringen.

Vi var også kritiske da Jonas Gahr Støre erklærte at oppfriskningsdoser til de under 65 år skulle komme neste år. Det har han heldigvis gått bort fra. Nå kan kommunene vaksinere videre når de er klare. Vi var også kritiske til at enkle, lite inngripende smitteverntiltak som bruk av munnbind og smittekarantene, foreslått av Helsedirektoratet, ikke ble fulgt opp av regjeringen. Det skjedde først etter tre uker med økende smitte.

Kanskje kunne en mer offensiv og fremoverlent håndtering fra regjeringen bremset smittespredningen uten vesentlige ulemper og dermed redusert trykket på sykehusene og risikoen for nedstenging. Rask håndtering var en viktig del av Høyres strategi for håndtering av pandemien. Det tror jeg fortsatt er en god strategi.

Nå venter vi fremdeles på lovgrunnlaget for utvidet bruk av coronasertifikat. Vi har også etterlyst den politiske begrunnelsen for at Ap og Sp fjernet innreiserestriksjonene på et tidspunkt da smitten økte betydelig.

Høyres kritikk har altså vært saklig og basert på faglige råd som er åpent tilgjengelige. Jeg er, som Skartveit, opptatt av å ta vare på tilliten i samfunnet. Men jeg har ingen tro på at tillit kan bygges på taushet og fravær av saklig kritikk, slik vi må tolke Skartveits kommentar.

Det er kanskje ikke så dumt at opposisjonen gjør jobben sin og sier fra når vi mener regjeringen blir for tilbakelent?