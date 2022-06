Leder

Ingen tid å miste

I fremtidens historiebøker kan det stå at Ola Borten Moe (Sp) var ansvarlig for ødeleggelsen av Norges viktigste bidrag til verdensarven – vikingskipene.

Statsrådens pålegg om å kutte i kostnadene til det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy, innebærer reduksjoner og utsettelser som vil få konsekvenser for de uerstattelige objektene som et nytt og utvidet museum var ment å ivareta.

Hvis forsknings- og høyere utdanningsminister Borten Moe åpner skrivebordsskuffen, vil han finne vitenskapelige rapporter – innhentet av samtlige forgjengere – som alle konkluderer likelydende: Vikingskipene er i akutt fare for kollaps.

Forvitringen har kommet så langt at samlingen risikerer å bryte sammen hvert øyeblikk dersom konserverende tiltak ikke blir iverksatt. Det viktigste er å gi de aller skjøreste gjenstandene klimatiske forutsetninger for å kunne berge dem lengst mulig i den tilstand de er i per i dag.

Dernest må det legges til rette for preserverende inngrep som stopper ytterligere nedbrytning. Det må også etableres installasjoner som kan forhindre at de tunge skipskonstruksjonene bryter sammen av sin egen vekt.

Alt dette forutsetter imidlertid at det nye Vikingtidsmuseet kan realiseres som forutsatt.

Forvaltningen av de norske vikingtidsskattene har vært en pågående unnlatelsessynd av vekslende regjeringer i mer enn hundre år. At Støre-regjeringen står i fare for å føye skam til skade ved å effektuere selve destruksjonen av Osebergfunnet, er likevel en overraskende omdreining.

Det var det forrige rødgrønne laget, Stoltenberg II, med vår første forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV), som reddet vikingskipene da hun nedsatte et internasjonalt ekspertutvalg for å vurdere mulig skadeomfang ved flytting av de mer enn 1000 år gamle fartøyene til Bjørvika.

Den sa entydig at risikoen for ødeleggelse av objektene var overveiende stor, noe etterfølgeren, Kristin Halvorsen (SV) brukte som beslutningsgrunnlag for å skrote Bjørvika-planen.

Så gikk det ytterligere noen år før daværende fagstatsråd, Torbjørn Røe Isaksen (H), skar gjennom og prisverdig utlyste arkitektkonkurranse for nytt Vikingtidsmuseum, hvor premisset var at beliggenheten skulle være eksisterende museumstomt på Bygdøy.

Et vinnerkonsept ble kåret, men oppstartmidler uteble, og i mellomtiden påløp det nye ekspertrapporter som varslet nye sprekkdannelser og endetidstegn i de skjøre skipsskrogene. Først i 2019 klarte Solberg-regjeringen å skrangle sammen nok til at arbeidet med nytt museum kunne begynne.

Vi har stor forståelse for regjeringens ønske om å redusere omfang og kostnader knyttet til enkelte offentlige prosjekter. Vi forstår også at regjeringen ikke synes det er greit at et gjennomprosjektert bygg «plutselig» blir en milliard dyrere en forutsatt.

Vi mener likevel at det er forskjell på å kutte antall kontorplasser, for eksempel i det nye regjeringskvartalet, og det å kutte i et overmodent prosjekt som er ment å bevare unik kulturarv.

Mye av det regjeringen vil nedskalere kan forsvares i et helhetlig perspektiv, og det er heller ingen ting i veien for at det kan oppjusteres i bedre tider.

Pulveriserte vikingskip fra 800-tallet har ikke det privilegiet.

