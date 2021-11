UNMASKED: – Jeg syns også det var artig at en av de som måtte kaste masken var Haddy N´jie, den elskelige artisten som har giftet seg under sin stand, skriver Dagfinn Nordbø.

Debatt

Masko-føkking-rama!

Det populære TV-konseptet Maskorama er beviset på at vi nå har nådd et enda høyere trinn på sivilisasjonsstigen.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Under første sesong tvitret jeg at det måtte være feilprogrammert, det vil si at det burde gått på NRK Super. Noen veldig sure NRK-folk svarte meg da med noen veldig sure meldinger. Og jeg holder med dem. Det er liten tvil om at Maskorama er et genialt konsept, selv om det bygger på en variant av en engelsk variant av et koreansk TV-program. Så lenge hovedingrediensen er kjendiser, har man jo sitt på det tørre.

Kostymemakeren Kjell Nordström er utvilsomt et geni, for kostymene er rene kunstverk i seg selv. De bærer nemlig hele programmet, og dermed kan man uten problem fylle resten av programmet med ingenting. Ingenting er da også et veldig slitesterkt programinnhold, fordi det ikke kan kritiseres.

Hele poenget er altså å tippe hvilke kjendiser som befinner seg inni maskene. Dette kan hele folket være med på, og så har man jo detektivpanelet, som teller tre kjendiser, hvorav to av dem til og med har ansiktsmimikk. Man kan jo vanskelig se om Jan Thomas er i live hvis han ikke blunker eller beveger leppene. Sist lørdag hadde de dresset opp Marion Ravn som en slags teenpornstar, og det slår jo alltid an. Nikolai Ramm stilte i en kortermet skjorte så trang at det er tydelig at han tilbringer betydelig mer tid på treningsstudioet enn på biblioteket, noe som bevises hver gang han åpner munnen.

Sammen er disse tre et perfekt team – disse folkene kan nemlig på rams hvem som har deltatt på Farmen, Farmen Kjendis, Ex On The Beach, Idol, Paradise Hotel og 4 stjerners middag de siste fem årene, altså tidsåndens viktigste kjernekunnskap. Jeg syns også det var artig at en av de som måtte kaste masken var Haddy N´jie, den elskelige artisten som har giftet seg under sin stand.

NRK trenger ikke kreativitet lenger. Det holder å ha penger nok til å kjøpe utenlandske konsepter, og deretter fylle på med kjendiser. Og det er jo klart at kreativiteten i NRK har dårlige kår når hele Marienlyst er stappet fra gulv til tak med mellomledere: For ikke lenge siden skulle alle disse mellomlederne samles, men lokalet de hadde leid på Gardermoen viste seg å være for lite, så de måtte flytte arrangementet til en hangar på Fornebu. Jeg har aldri hørt Dan Børge le så skrallende høyt som da han fikk høre den historien.

Man trenger altså ikke kreativitet lenger. Ser man på programinnholdet i prime time består det jo til 98 prosent av programmer der kjendiser for eksempel konkurrerer i idrett, kjendiser klatrer i fjell, kjendiser prøver å lage en hit, kjendiser bor sammen på en gård, litt færre kjendiser bor sammen på en litt mindre gård, kjendiser lager middag, kjendiser synger allsang, kjendiser fjaser med andre kjendiser på lørdagskvelden, kjendisfamilier konkurrer om diverse, kjendiser bedriver gym, wannabe-kjendiser har seg i Syden, kjendiser er på en øde øy, kjendiser danser og så videre.

Det tjener NRK til ære at de nå også har laget et kjendisprogram som bare er rettet mot barn, «Jakten», der maskerte kjendiser er skumle og jakter på barn. Jeg tror at dette med maskerte kjendiser er kommet for å bli. Hvorfor ikke la maskerte kjendiser stå for nyhetssendingene? Så kjip og jævlig som verden utenfor er blitt, må vi kunne forvente at TV-kanalene byr oss på akkurat den karaten av eskapisme som vi trenger. Det må da være mye artigere at vi ved Dagsrevyens slutt får vite at det var en tidligere pornostjerne som leste opp den nyheten om at vi aldri når de klimamålene vi har satt oss?

Det er liten tvil om hva som har vunnet. Derfor må vi nå ta steget fullt ut og innføre kjendiskunnskap helt fra skolens barnetrinn. Skal du bli en suksessfull kjendis må du kunne din kjendishistorie, og du må også vite hvilke trinn og hva slags kompetanse du må gjennom for å kunne leve av det, og helst bli rik. Det er liten vits i å ha nordmenn på skolen i 12 år eller mer dersom de ikke kjenner til hva som er den grunnleggende intellektuelle kapitalen i samfunnet – nemlig kjendiskunnskap. Kjendiser er – la oss innrømme det – den nye oljen.

I Maskorama er musikken tatt som gissel, som vanlig. Når det synges inni de maskene blir det om mulig enda surere og jævligere å høre på, så folk med et minimum av musikalsk gehør er nødt til å forlate rommet eller skru av lyden. Men det er som det er. Det essensielle er ikke at det er surt, men at norske mann i hus og hytte kan gjette hvem som synger surt. Det var nok en liten sjokkeffekt for yngre seere av første program at inni en av maskene befant seg den mer enn halvgamle D-kjendisen Arve Juritzen, en mann så å si ingen hører om lenger. Jeg antar at det var en begynnerglipp. Dessverre kom jeg i skade for å se hele seks minutter av Maskoramas første program, så jeg måtte umiddelbart helbrede meg selv med to ganger halvannen time med den amerikanske komikeren Dave Chappelle.

Jeg ønsker NRK og alle andre kanaler lykke til i jakten på neste konsept – for eksempel har jeg stor tro på mitt forslag om at maskerte kjendiser leser opp nyhetene. Det kan neppe bli for mange maskerte kjendiser!