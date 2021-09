Kommentar

Skisportens doble milepæl: En førsteklasses pionér

Av Leif Welhaven

Ingrid Wigernæs ble lørdag slått til ridder av første klasse av St. Olavs orden - og hedret med statue i Hemsedal.

Det ble kalt «uskjønt» da Ingrid Wigernæs tok kampen for å konkurrere på ski. Lite er skjønnere enn at den 93 år gamle langrennspionéren nå blir dobbelt hedret.

Lørdag 18. september 2021 blir stående som en merkedag i norsk skihistorie.

Med stortingspresidenten, idrettspresidenten og skipresidenten til stede, er ikonet Ingrid Wigernæs blitt slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden.

Samtidig er det avduket en statue i Hemsedal, bygda der hun vokste opp.

Motivet statuen illustrerer er symboltungt.

Ingrid Wigernæs går foran på ski.

Hun viser vei for barnebarnet (som også heter Ingrid).

Om det er én ting Wigernæs har gjort her i livet, er det nettopp å bane vei for andre som vi gå på ski etter henne.

Innsatsen hun har lagt ned for langrenn for kvinner står skrevet med gullskrift.

Derfor er det et førsteklasses valg å både slå henne til ridder, og å føye henne til den pinlig korte listen over kvinnelige norske idrettshelter som er hedret med statue.

Da Aftenposten foretok en opptelling for noen måneder siden, viste det seg at det fantes statue av 63 mannlige idrettsutøvere, men bare fire kvinner.

Den differansen sier mye.

Da Ingrid Wigernæs fylte 60 år fikk hun dette telegrammet fra kongen. Bildene i galleriet viser Ingrid Wigernæs i ulike situasjoner de siste årene, med blant annet datteren Ine og barnebarnet Ingrid.

Få har merket forskjellsbehandlingen av kjønnene så direkte som de kvinnelige skiløperne på 50- og 60-tallet. Nikkersadelen i skiforbundet ville lenge ikke ha kvinner i skikonkurranser. Å gå så fort som mulig på ski var jo guttas greie, må vite.

I 1947 hadde det blitt arrangert «stil-langrenn» for kvinner, med vektlegging av eleganse fremfor fart. Norge stemte faktisk mot å få langrenn for begge kjønn på OL-programmet.

Først i 1954 fikk vi klasser for begge kjønn i norgesmesterskapet, flere tiår etter Sveriges nasjonale renn.

Motstanden var massiv mot å la kvinnene få plass.

Det ble snakket om det «uskjønne» ved å foreta seg noe så lite elegant som å svette i et skispor. Da Wigernæs ga ut boken «Mot mål med jentut’n», innledet hun med en passasje fra en avisartikkel etter norgesmesterskapet i 1957.

Der stod det: «Ingenting av det som er gjort for å stimulere damelangrenn har hatt noen virkning, og da er det like godt å droppe hele arbeidet».

Det var heldigvis aldri aktuelt for Ingrid Wigernæs å gi opp.

Kampen opplevdes ikke først og fremst som «kvinnekamp» i den forstand at menn ble regnet som fiender. Det handlet rett og slett om å få drive med det hun elsket.

Dessverre var et konservativt forbund ikke akkurat proaktivt.

Utover 1960-tallet begynte heldigvis holdninger så smått å endre seg, mye takket være Wigernæs og en håndfull andre pionérer.

Selv ble hun individuell norgesmester på 10 kilometer i 1960, 1961 og 1966, og på den halve distansen i 1965 og 1966. Hun fikk også med seg to stafettgull.

I OL deltok Wigernæs i Cortina d’Ampezzo (1956) og i Innsbruck (1964). Men det sportslige Ingrid Wigernæs huskes aller best for, er det som skjedde i Grenoble i 1968.

Da var hun landslagstrener for laget hun selv døpte «jentut’n», som bestod av Inger Aufles, Babben Enger og Berit Mørdre.

Norges første OL-gull i langrenn for kvinner var i boks.

Med det ble hun den første - og så langt siste (!) - kvinnelige landslagstreneren.

PÅ SOKKEL: Lørdag ble statuen av Ingrid Wigernæs avduket i Hemsedal.



For Ingrid Wigernæs var kampen for å være med i skikonkurranser viktig, men hun var aldri opptatt av å utnytte posisjonen hun fikk på egne vegne.

Ikke en telefon ble tatt til en skifabrikant for å få gratis utstyr, for eksempel.

Hun hadde selv vokst opp i Hemsedal, under trange økonomiske kår. Mens mye av skisportens tyngdepunkt i og rundt hovedstaden fantes på vestkanten, bodde Wigernæs og familien i en blokk i Groruddalen.

Hun fikk datteren Ine, som også ble en sterk skiløper. Etter karrieren var Ingrid resepsjonist og hjemmeværende i perioder.

Med null glamourfaktor.

Den nøkterne holdningen til hva hun har oppnådd har alltid vært vært der.

Ifølge datteren illustreres dette godt gjennom en av Ingrid Wigernæs’ læresetninger om livet:

«Å vinne gull betyr bare at du har fått drive med noe egoistisk over tid».

Når hun nå feires til gangs, synes Ingrid Wigernæs det er stas at notabiliteter er på plass for å hedre henne. Men vel så viktig er det at broren og naboene dukker opp.

En klassisk statue på sokkel var aldri fristende for Ingrid Wigernæs.

‘Men en situasjon med barnebarnet Ingrid, med alt det innebærer at symbolikk, ble mye mer i hennes gate enn den tradisjonelle varianten.

Hun sa ja til statueprosjektet tilbake i 2010, men først 11 år senere er alt i mål.

Skulptøren Merete Sejersted Bødtker laget først en modell i plastelina, og har jobbet med leirmodellen i Kragerø siden 2019. Både pengeutfordringer og coronaen skapte problemer underveis.

«Damenes Skiklub» har spilt en avgjørende rolle i det hele, med polfarer Liv Arnesen sentralt.

Det er nesten 20.000 døgn siden det historiske OL-gullet i Grenoble.

Fortsatt diskuterer vi like muligheter og kvinners posisjon i deler av skiidretten.

Men tross alt har mye beveget seg i riktig retning.

Det skal 93-åringen fra Hemsedal ha sin del av æren for.

Sjelden har en idrettsheder vært mer fortjent. Gratulerer, ridder Wigernæs!