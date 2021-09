Kommentar

Den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Selv om Vedum ikke blir statsminister og Sp ikke ble størst, har de til gjengjeld preget norsk politikk mest. Det bør være et tankekors for partiene i regjering at de har mistet fotfeste i store deler av landet.

Fra å være et tema for spesielt interesserte, er distriktspolitikk blitt noe alle forholder seg til.

Landet er i ferd med å skli fra hverandre, blir det hevdet. Særlig er noen bekymret for at velgerne i Oslo er i utakt med resten av landet. Her stemte fire av ti velgere på SV, MDG, Venstre og Rødt. Det er dobbelt så mye som partienes oppslutning på landsplan.

Men det er ikke bare Oslo som skiller seg ut. I Møre og Romsdal stemte nesten hver fjerde velger på Frp. I Vest-Agder fikk KrF 14 prosent. I Nord-Trøndelag tok Sp og Ap alle de faste stortingsrepresentantene.

At landet er en politisk mosaikk, er ikke en trussel. Det gjør landet vi er så glad i både fascinerende og interessant. For det ser litt annerledes ut om du ser verden fra KrF-kommunen Hægebostad, Sp-kommunen Høylandet eller Høyre-kommunen Bærum. Utfordringen er nettopp å forstå – og verdsette – dette.

Det tilhører nok historien at et parti klarer å speile hele landet. Men for en politisk allianse er det viktig at man har både følere og fotfeste i hele landet. Her har åpenbart de rødgrønne partiene lyktes best.

Selv om Sp gjorde prisverdige forsøk på å legge under seg Groruddalen, blir de nok ikke et storbyparti. Men det er verdt å merke seg at partiet har pløyd ny mark i mellomstore byer og kommuner. Det har vært viktig for den tyngden partiet har fått.

Ap-leder Jonas Gahr Støres beklagelse til nordlendingene virket ektefølt og oppriktig. Men sammen med Sp har de skapt store forventninger i distriktene, ikke minst i Nord-Norge.

Arbeiderpartiets viktigste grep før valget har vært å tette lekkasjen til Sp. At det gamle bondepartiet gikk forbi dem som største parti i Nord-Norge, fikk alle varsellampene til å blinke både rødt og grønt.

Jonas Gahr Støres Mette Frederiksen-aktige beklagelse til nordlendingene «det er ikke dere som forlot oss, det var vi som forlot dere», virket oppriktig og ektefølt. Partiet har justert og blankpusset distriktspolitikken, og snekret vekstplaner for hele landet.

Partiets nestleder og nyvalgte stortingsrepresentant, Bjørnar Skjæran, har hatt en viktig rolle i å gjenreise partiet i nord. Selv om det har gått på bekostning av tapte velgere i de største byene, blir prioriteringen ansett som nødvendig for å redde partiets sjel.

Der MDG i dette valget fremsto som et Oslo-parti, har Rødt lyktes med å befeste seg i både by og land. Partiet har en pen vekst i hele landet, og det er verdt å merke seg god oppslutning i «bunadsgerilja-kommuner» som Kristiansund og Alstahaug.

Også SV har klart seg godt utenfor de store byene. I Nord-Norge har nestleder Torgeir Knag Fylkesnes gjort en solid innsats for at partiet fortsatt har en stemme i nærings- og fiskeripolitikken.

Høyre gjør seg selv en stor bjørnetjeneste dersom de skylder på velgerne, nostalgi og Vedums retorikk for fallende popularitet i distriktene.

For Høyre og de andre regjeringspartiene bør valgresultatet være en tankevekker. Det er sikkert fristende å skylde på velgerne, nostalgi og Vedums retorikk, men det vil være å gjøre seg selv en bjørnetjeneste.

Regjeringens reformer er åpenbart en årsak til fallende popularitet og Senterpartiets sterke vekst. Det betyr ikke at hver enkelt reform er feilslått eller dårlig begrunnet. Men det er iblandet en god miks av svak forankring, dårlig kommunikasjon (nærpolitireformen), mye Møllers tran (måtte virkelig alle skattekontorene slås sammen?), halvferdig jobb (kommunereformen) og elendig håndverk (regionreformen).

Noe har feilet når man ikke klarer å forklare behovet for forandring. Å utnevne en egen distriktsminister fremsto bare som en påminnelse om at her har regjeringen en dårlig sak.

Nå er Høyre uten representasjon fra Nord-Trøndelag og Finnmark. I mange andre distriktsfylker er de kraftig redusert. To enslige svaler blir alene om å forsvare partiet nord for Værnes. Selv om partiet har fornyet laget med to dyktige og interessante nykommere, Bård Ludvig Thorheim fra Nordland og Erlend Svardal Bøe fra Troms, får de en tung jobb.

Ikke kan de regne med mye drahjelp fra sine borgerlige venner heller.

Venstre er så godt som utradert utenfor det sentrale østlandsområdet. Partiet fikk over ti prosent i Oslo, og i folkerike kommuner som Asker og Bærum. I Nord-Norge må man utstyre seg med lupe for å få øye på partiet.

Venstre reddes av at de klarte sperregrensen og får utjevningsmandat i fylker der de ellers var sjanseløse. Det gjør at flere av deres viktigste profiler, Sveinung Rotevatn og Eid-ordfører Alfred Bjørlo, også kjent som «Distrikts-psykopaten», kom inn på Stortinget. Og man trenger kanskje et engasjement utover det vanlige for å gjenreise partiet i distriktene.

En ny sjanse får også mannen med de noe belastede tilnavnene «Stortingets fetter Anton» og «regionreformens far», André Skjelstad. Han ligger an til å komme inn på utjevning fra Nord-Trøndelag for fjerde gang. Dersom man legger sammen resultatene hans fra alle de fire valgene, ville han fortsatt vært langt unna å få et direktemandat.

Da er KrF enda verre posisjonert. Etter at de falt under sperregrensen er de nå kun representert i bibelbeltet, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. De får nå en formidabel jobb med å bredde seg ut fra et enda smalere utgangspunkt. Trøsten er at de virker mer samlet enn på lenge. Og de beholder tre viktige profiler i Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein.

Da er det kun Fremskrittspartiet som skiller seg ut. De står sterkest i distriktene, særlig langs kysten, og har definitivt et storbyproblem.

Men om de rødgrønne best har lyktes med å speile både by og land, kan de ikke hvile på laurbærene. Særlig Sp, men også Ap, har skapt store forventninger om en ny æra, ikke minst i Nord-Norge. Fallhøyden er betydelig.

Noen fylkeskommunale skilsmisser er sikkert viktige symboler, men gir ikke distriktene en ny vår.