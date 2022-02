Kommentar

Dramatisk økning i partnervold

Av Shazia Majid

Partnervolden økte drastisk her til lands under lockdown i 2020. Opp 54 prosent, skriver Shazia Majid om i dag.

Det var en dramatisk økning i partnervold under pandemien. Noe av det kunne vært forhindret.

Hver gang det skjer en (natur) katastrofe – blir kvinnene rammet hardere.

For enkelte menn lar det gå utover kjærester, koner og barn – når de selv får det tøft.

Enkelte kvinner ble slått av sin partner for første gang under pandemien. For andre kvinner har overgrepene blitt forverret i mangel på fluktruter. Både de fysiske og de mentale. Smitteverntiltak og nedstenginger satte en effektiv stopper for det.

Tidlig i pandemien oppsto bekymring for kvinner som lever i destruktive og voldelige forhold.

Rett før nyåret kom fasiten, det var all mulig grunn til bekymring. Partnervolden økte drastisk her til lands under lockdown i 2020.

Opp 54 prosent. Det er den anmeldte volden.

Mer og grovere vold

Studien har tatt for seg Trøndelag med sine halv million innbyggere. Det er all grunn til å tro at bildet er likt over hele landet. Ingen vet hvor mange overgrep som er begått og som aldri vil bli anmeldt.

Det vi vet at er at den anmeldte volden har vært grovere.

Norsk politi har i større grad enn ellers registrert høy risiko for nær forestående alvorlig vold. Jeg antar det betyr alvorlig fysisk og/eller seksuell vold. Den usynlige verbale og psykiske volden kan være minst like skadelig.

Før vi hadde coronapandemien var det en annen stille pandemi.

Partnervold er et utbredt globalt problem. Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at én av tre kvinner vil bli utsatt for fysisk og/eller seksuell vold av sin intimpartner gjennom sin levetid.

Og det før verden ble rammet av coronaviruset som førte til et opphør av det normale livet slik vi kjente det før mars 2020.

Og som har fanget ofre og overgripere i samme rom.

Opprørende og urovekkende

Dataene som nå strømmer inn fra hele verden er nedslående.

Utbredelse av slik vold henger tett sammen med sosioøkonomiske forhold. Mange har mistet jobbene de siste to årene.

De har fått dårligere økonomi, for ikke å snakke med den psykiske påkjenningen pandemien har vært. Derfor er det naturlig at det er de fattige, mest sårbare som har vært hardest rammet.

Så også i Norge. Tallene fra Norge er både opprørende og urovekkende. For de viser at heller ikke i velferdsstaten hadde vi systemer som kunne beskytte kvinnene i den unntakstilstand som oppsto.

Rammet de svakeste

Coronasmitte, karantener og andre tiltak har ført til at tilbud til voldsutsatte kvinner og barn er blitt redusert.

Mange av tjenestene måtte flyttes til telefon – og digitale plattformer. Også krisesentrene har vært nødt til å redusere sine tilbud. Hundrevis av sårbare norske kvinner har måtte holde ut.

Det er den skjulte kostnaden av nedstengninger. Og den viser hvorfor vi skal stenge ned samfunnet minst mulig og åpne opp igjen raskest mulig.

Tallene viser også at det både før og under pandemien er en tydelig overrepresentasjon av gjerningspersoner med innvandrerbakgrunn. Men færre innvandrerkvinner enn normalt har anmeldt forholdene. Antagelig fordi de har hatt enda færre muligheter til å gjøre det.

Det er et varsku når vi vet at det er disse kvinnene som er mest utsatt. De har som regel ingen familie som kan ta dem inn når de offentlige tilbudene ikke lenger er tilgjengelige.

Omtrent 90 prosent av ofrene er kvinner. Men under pandemien har man også sett en økning i mannlige ofre.

Det vi ikke har snakket om

Vi har snakket lite om dette i Norge. Som om vi har vært forskånet.

Fordi vi liker å se på oss som mer likestilte enn de fleste andre samfunn. Og vi er jo mer likestilte. Likevel har vi altså ikke klart å beskytte de mest sårbare kvinnene.

Vi har satt i gang milliardtiltak for næringslivet. Funnet opp nye ordninger for å beskytte både arbeidsgivere og arbeidstagere. Barn og unge – og mange andre utsatte grupper.

Men vi har sviktet de voldsutsatte kvinnene.

I andre, mer mannsdominerte, patriarkalske land – har samtalen vært en annen. Til og med patriarkene har tatt et oppgjør med overgrepene.

Pave Francis har ved flere anledninger under pandemien vært tydelig i sin fordømmelse. Han har kalt eksplosjonen i partnervolden «nesten satanisk». Og begrunnet det med ofrenes forsvarsløshet og overgripernes dominans.

I Hellas har den registrerte partnervolden økt med 60 prosent i 2020. Det har også vært flere gruoppvekkende partnerdrap. Noe som har ført til at særlig de greske kvinnene har tatt til gatene. Bildet har vært likt i store deler av Europa.

Regjeringen sviktet

Her hjemme gjorde ikke regjeringen nok, hverken før, eller under den verste krisen.

Vi har beredskapsplaner for flom, ras og katastrofer. Men ingen for hvordan vi skal beskytte kvinnene nå katastrofer inntreffer.

Regjeringen og helsemyndigheter holdt godt over 200 corona-pressekonferanser i 2020 og 2021. Det er godt over 200 tapte muligheter.

Der ble vi fortalt om å holde oss hjemme, minke belastningen på helsetilbudene og om smittevern. Vi skulle også fått følgende beskjed: Søk hjelp om du er voldsutsatt! Den beskjeden kom vel aldri.

Man skulle fortalt at krisesentrene fortsatt var åpne. Man skulle vært føre var og bedt hjelpeapparatet ta kontakt med sårbare kvinner. Det var og er behov for bedre kommunikasjon, bedre koordinering og bedre handlingsplaner.

Noe av volden kunne vært forhindret.

Vi skulle snakket mer og gjort mer. Nå vet vi hva det koster å la være.