Aktivitetsplikt har verdi for alle parter

Det er en god idé å utvide aktivitetsplikten for mottagere av sosialhjelp, men det er samtidig viktig å håndheve reglene klokt. I dag fungerer ikke ordningen optimalt.

Erna Solberg og Høyre foreslår å skjerpe aktiviseringskravene for sosialhjelpsmottagere, slik at de skal gjelde for alle under 40 år. I dag stopper det på 30.

På sikt er ønsket at alle som mottar slik stønad, uavhengig av alder, skal inn i et obligatorisk opplegg som fyller dager med innhold.

Grunntanken handler om at det har stor verdi å få fylt tiden med noe annet enn lediggang. Det er fornuftig.

Det er ikke uten grunn at ordtaket «lediggang er roten til alt ondt» eksisterer.

Et bærende prinsipp for velferdsstaten handler om en balanse mellom å gi og å ta. Fellesskapet skal ivareta dem som av ulike årsaker faller utenfor arbeidslivet, men det å motta sosialstønad innebærer ikke at du er fritatt for samfunnsmessige forpliktelser.

HENTET DANSKE ERFARINGER: Erna Solberg hadde denne uken med sine to nestledere, Henrik Asheim og Tina Bru på tur til Danmark.

Selv om vi overordnet sett ser mye positivt i en utvidet aktivitetsplikt, er vi også opptatt av hvordan et slikt regelverk blir praktisert. Det er ikke alltid så enkelt.

Gruppen av sosialhjelpsmottagere er sammensatt, det er mange ulike grunner til at man mottar dette i stedet for å være en del av arbeidsstyrken.

Noen vil kunne bruke det organiserte aktivitetsopplegget til å legge grunnlag for å få seg en jobb, andre vil av forskjellige årsaker forbli sosialhjelpsmottagere uansett.

Da er det viktig at det gjøres en god jobb fra det offentlige med å følge opp hver enkelt, slik at aktivitetstilbudet er mest mulig tilpasset individuelle og reelle behov.

Siden 2017 har kommunene vært pålagt å innføre aktivitetsplikt til alle brukere av økonomisk sosialhjelp som er under 30 år.

Ifølge Institutt for samfunnsforskning, som har kartlagt hvordan dette fungerer, har kommunene betydelig frihet til å velge hvordan de organiserer dette.

Tre hovedstrategier benyttes: En satsing på å få brukerne raskest mulig inn i arbeidslivet, jobbsentraler der oppmøte er pliktig og kommunale jobbteam der brukerne utfører praktiske oppgaver sammen med arbeidsledere.

Undersøkelsen viser at de ansatte er overordnet sett positive til aktivitetsplikten, fordi de får nye verktøy i arbeidet med sosialhjelpsmottagerne. Men brukerne er ikke like udelt positive.

En del opplever at aktiviteten er lite konstruktiv og bærer preg av oppbevaring, ifølge tilbakemeldingene forskerne fikk.

Her er det nok skoen trykker også når ordningen eventuelt utvides til en større aldersgruppe.

Det er positivt at det satses mer på å aktivisere og forhåpentligvis få flere i arbeid, og det vil kunne ha verdi for alle parter.

Samtidig er det viktig å gå grundig gjennom hvordan en slik ordning blir mest mulig relevant og meningsfull i praksis, for en gruppe som består av svært ulike mennesker.

