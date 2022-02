MISFORSTÅTT? – Ifølge økonomene Harding og Mogstad har utvalget «et forslag om en kontantstrømregel» og «utvalget konkluderer om hvordan handlingsregelen skal utformes». Dette er feil, skriver Steinar Holden (bildet) og utvalget han leder.

Debatt

Misvisende kritikk fra Harding og Mogstad

Det er vanskelig å forstå hvorfor Harding og Mogstad forsøker å skape et inntrykk av at utvalget foreslår noe annet enn hva det faktisk gjør.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

STEINAR HOLDEN

THOMAS VON BRASCH

ERIKA FÄRNSTRAND DAMSGAARD

NINA LARSSON MIDTHJELL

LINDA NØSTBAKKEN

PETER STEPHENSEN

ØYSTEIN THØGERSEN

RAGNAR TORVIK, leder og medlemmer i Finansdepartementets rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser

I en kronikk i VG 22. februar retter Torfinn Harding og Magne Mogstad kritikk mot finanspolitikkutvalget. Ifølge Harding og Mogstad har utvalget «et forslag om en kontantstrømregel» og «utvalget konkluderer om hvordan handlingsregelen skal utformes».

Dette er feil.

Det er riktig at utvalget anbefaler at handlingsregelen bør justeres. Men i motsetning til hva Harding og Mogstad påstår, konkluderer utvalget ikke med at man bør velge en kontantstrømregel.

Utvalget peker på at en kontantstrømregel vil ha gunstige egenskaper ved å gi mindre svingninger fra år til år, og være mindre sårbar for endringer i markedsverdier som skyldes endring i investorers avkastningskrav. Det kan redusere risikoen for at et kraftig fall i fondsverdien forårsaker betydelige problemer i finanspolitikken. Men samtidig skriver utvalget at en regel basert på kontantstrømmen også reiser flere problemstillinger som må vurderes, og som utvalget ikke har hatt tid og ressurser til å vurdere.

Utvalgets flertall sin konklusjon er at «det gjennomføres en grundig faglig utredning av hvordan handlingsregelen bør tilpasses en situasjon der uttak fra Oljefondet dekker over 20 prosent av utgiftene på statsbudsjettet, samtidig med at vi i mindre grad kan regne med at en kraftig nedgang i fondsverdien vil bli kompensert gjennom påfyll av petroleumsinntekter. Utredningen bør omfatte alternative måter dette kan gjøres på, herunder en kontantstrømregel. Den faglige vurderingen bør være gjenstand for offentlig debatt før den politiske beslutningen fattes.»

Harding og Mogstad trekker fram flere spørsmål om en kontantstrømregel som de mener står ubesvarte. Her er utvalget helt enig – dette er viktige spørsmål som utvalget ikke har utredet. Det skriver vi i vår uttalelse og det er derfor vi anbefaler en grundig faglig utredning.

Også på flere andre punkter argumenterer Harding og Mogstad mot synspunkter som utvalget ikke har og som det heller ikke er grunnlag for i vår uttalelse. Vi er enige i at aksjekurser gir viktig informasjon om fremtidige overskudd, og at aksjekurser derfor også bør vurderes hvis man skal gi anslag på fremtidig kontantstrøm.

Harding og Mogstad konkluderer med at «Forhåpentligvis vil de folkevalgte, den påtroppende sentralbanksjefen og andre i maktposisjon ikke lar seg friste til å ta stilling til utvalgets forslag før vi har et langt bedre kunnskapsgrunnlag».

Her er vi igjen helt enige – det er nettopp derfor vi anbefaler en faglig vurdering som er gjenstand for offentlig debatt før beslutningen fattes.

Det er vanskelig å forstå hvorfor Harding og Mogstad forsøker å skape et inntrykk av at utvalget foreslår noe annet enn hva det faktisk gjør.