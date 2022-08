Leder

Når korn er en del av krigen

Snart to uker etter at partene ble enige om å gjenoppta eksporten fra Ukraina, er det første kornet fortsatt ikke på plass hos dem som trenger det.

Den 22. juli det ble inngått en avtale mellom Russland, Tyrkia, FN og Ukraina om utskiping av korn gjennom Svartehavet. Overenskomsten ble sett på som symbolsk viktig. Enkelte uttrykte håp om at den kunne inspirere til å få slutt på krigen.

Men to dager senere traff russiske raketter en viktig havn i Odesa og satte spørsmålstegn ved Moskvas ønske om å oppfylle avtalen.

Sist helg ble så den ukrainske kornmagnaten Oleksiy Vadatursky drept da et russisk angrep mot Mykolaiv traff soverommet i hans enorme villa. President Zelenskyjs rådgiver har uttalt at det var en målrettet likvidasjon.

Farvannet regnes som farlig. Russiske krigsskip blokkerer de ukrainske havnene for å hindre våpenforsendelser inn til landet, mens ukrainske styrker har lagt ut miner for å beskytte seg mot russiske landgangsforsøk.

Ukraina er normalt en av verdens største korneksportører, men etter at Russland invaderte landet den 24. februar, har det ikke vært mulig å frakte kornet ut via Svartehavet – som er den mest effektive måten å gjøre det på.

Det betyr at 22 millioner tonn ukrainsk korn fra fjorårets avling har blitt liggende på lager.

Ukraina kalles ofte Europas kornkammer takket være den fruktbare svarte jorden og et gunstig vekstklima. Derfor har blokaden av de ukrainske havnene bidratt til en trussel om en global hungerkrise. Det har medvirket til økte matpriser verden over, noe som særlig har rammet land i Afrika, Asia og Midtøsten der millioner av mennesker lever på sultegrensen.

Båten som seilte gjennom Bosporos-stredet, hadde 26.500 tonn om bord. Det betyr at det trolig vil trengs mange hundre båtlaster for å få ut alt. Dette kan ta både uker og måneder. Hveteprisen har riktignok falt noe den siste tiden, men det skyldes først og fremst prognosene for gode avlinger i viktige kornproduserende land denne høsten.

Det er et russisk krav at skipene skal inspiseres før de anløper en av de tre ukrainske havnene som omfattes av avtalen. Grunnen er at Moskva frykter at skipene ville brukes til å frakte våpen inn til Ukraina.

Kornet har en markedsverdi på 50–60 milliarder kroner. For et krigsherjet Ukraina er inntektene av kornet viktig. Samtidig er det å håpe at Russland står ved sin del av avtalen, og ikke bruker mat til en sulten verden som pressmiddel.

Moskva har et klart ansvar for at korneksporten nå foregår effektivt og at det kan avhjelpe matvaresituasjonen i verden.

Samtidig er det reell fare for at Kreml vil forsøke å utnytte situasjonen til å presse fram andre innrømmelser fra Ukraina eller vesten. Er det én ting Vladimir Putin har bevist for en hel verden, er det at han ikke er til å stole på, og at han lager sin egen forvridde versjon av virkeligheten for å legitimere nye overgrep.

Det må Putin og hans kumpaner denne gang ikke få anledning til.