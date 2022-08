SAMLET LAND: – Seks måneder med sivil-militær motstandskamp har gitt ukrainere en nasjonal selvsikkerhet og et samhold som det er verdt å markere i dag, og støtten til president Zelenskyj er overveldende stor, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Слава Україні! Ære til Ukraina!

I år sammenfaller Ukrainas nasjonaldag med at det er nøyaktig et halvt år siden Russland brakte en blodig krig til et av sine naboland. Skrikende luftvernsirener fyller ukrainske bygater i stedet for taktfast hornmusikk. Den ukrainske nasjonalsangen vil like fullt gjenlyde, blant annet fra norske torg.

ALEXANDER TYMCZUK, dr.philos. i samfunnsvitenskapelige fag, med spesialisering i ukrainsk samfunnsliv

Når ukrainere i dag markerer landets uavhengighetsdag, er det uten militærparader og barnetog. Ukrainske soldater er opptatt med å kjempe en heroisk kamp mot russiske orker, slik Putins fotsoldater beskrivende blir omtalt, mens ukrainske barn søker tilflukt i kjellere eller fremmede land.

Likevel er det sjelden en uavhengighetsdag er mer ladet med betydning, enn dagen i dag. Ukrainas uavhengighet forsvares med liv som innsats.

Bokstavelig talt.

Det ukrainske flaggets gulmodne kornåker er minelagt, og den blå himmelen over gjennombores av dødbringende, russiske missiler.

Jeg forsto aldri helt min ukrainske bestemors iboende skepsis mot Russland. Først nå ser jeg hvem av oss som var naiv. Skepsisen hennes var basert på en 14-årings erfaringer med russiske soldater på vei vestover gjennom det ukrainske slettelandskapet i 1939.

Mon tro hva dagens ukrainske 14-åringer vil fortelle sine barnebarn om russiske soldater på vei vestover gjennom det ukrainske slettelandskapet i 2022?

I de første ukene etter invasjonen var håpet at russere ville ta til gatene, for å få en rask slutt på galskapen presidenten deres hadde satt i gang. Nå, seks måneder senere, ser vi at det er flere i den russiske befolkningen som støtter sin krigsherre, enn det er motstandere av krigen.

Norske russlandsforskere har tidligere tatt til orde for at russere ikke er kollektivt skyldige i «Putins krig», ikke ulikt det Tysklands forbundskansler Olaf Scholz uttrykte i forrige uke.

Men mellom «Putins krig» og «russernes krig» i Ukraina ligger det et hav av høylytt eller stilltiende støtte og krigsforlengende likegyldighet – noe som glattes over når ansvaret legges på Putin og hans nærmeste alene.

FOR UKRAINA: Her fra en støttemarkering til det angrepne landet i London i mars. 2

I begynnelsen av Russlands krig mot Ukraina, altså våren 2014, skrev jeg i en VG-kronikk at annekteringen av Krim samlet ukrainere mot en felles fiende, og dermed var med på å konsolidere den unge ukrainske staten.

Fire år senere skrev jeg i samme avis at Ukraina var i ferd med å bryte de fleste politiske, økonomiske og religiøse bånd til sin nabo i øst.

Nå, ytterligere fire år senere, kan vi konstatere at Russlands meningsløse krig, basert på paranoide vrangforestillinger om behovet for å «befri» den ukrainske befolkningen fra deres «nazistiske» myndigheter, er spikeren i kisten for et vennskapelig og normalt naboforhold for generasjoner fremover.

Det er selvsagt noen åpenbare metodiske utfordringer med å gjennomføre meningsmålinger under en invasjon, men tallene sier likevel sitt: Utviklingen vi har sett siden 2014, med en stadig økende distansering til Russland og et sterkere ønske om integrering mot Europa og NATO, kulminerte etter 24. februar i år.

En meningsmåling gjennomført av Ratinggroup i slutten av juli i år viste for eksempel at ukraineres tillit til det ukrainske militæret og til president Zelenskyj er overveldende stor, og at andelen av den ukrainske befolkningen som ville stemt for et ukrainsk EU- og NATO-medlemskap aldri har vært høyere, med henholdsvis 80 og 72 prosent.

Selv i Øst-Ukraina, der skepsisen til et ukrainsk EU- og NATO-medlemskap har vært størst, svarte henholdsvis 76 og 58 prosent at de ville ha stemt for, mens kun 13 prosent svarte at de ville stemt mot et NATO-medlemskap. Samtidig svarte 98 prosent at de er sikre på en ukrainsk seier over de russiske invasjonsstyrkene.

Seks måneder med sivil-militær motstandskamp har gitt ukrainere en nasjonal selvsikkerhet og et samhold som det er verdt å markere i dag.

Også vi i Norge merker Russlands krig mot Ukraina, og da ikke kun i form av økte strøm- og drivstoffpriser.

24.000 ukrainske flyktninger har søkt om beskyttelse her i landet så langt, og mange av dem har blitt eller er i ferd med å bli bosatt i norske kommuner.

Sannsynligheten er derfor stor for at du vil treffe en ukrainer med mer bagasje og traumatiske opplevelser enn hun eller han har kofferter å bære. Sorgen over å være i landflyktighet blir likevel lettere å håndtere når man føler seg godt tatt imot dit man kommer.

Jeg har de siste månedene jobbet med ukrainske flyktninger, og inntrykket jeg sitter igjen med, er en enorm takknemlighet for mottagelsen de har fått i Norge.

Mange av dem vil i dag markere hjemlandets nasjonaldag. De ukrainske foreningene organiserer markeringer i flere norske byer.

Selv vil jeg stå under to paroler foran Stortinget klokken 17 i dag, på Ukrainas nasjonaldag: «Steng norske havner for russiske fiskebåter» og «Слава Україні!»