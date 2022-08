Kommentar

Rått mot fra Ten Hag: En resept på respekt!

LAGSEIER: Erik ten Hag valgte å vrake superstjernen Cristiano Ronaldo (venstre) og ble belønnet med sin første seier som Manchester United-manager.

(Manchester United-Liverpool 2–1) Det er ikke sikkert at Erik ten Hag kommer til å lykkes i Manchester United. Men autoriteten og motet hans kommer ingen til å sette spørsmålstegn ved.

Kvelden startet med protester mot Glazer-familien i Manchester. Inne på stadion var presset på hjemmelaget ubeskrivelig etter tapene mot Brighton og Brentford, og sammenligninger med Ron Atkinsons skrekkåpning i 1986 var trukket frem fra minnebøkene.

Med dette som bakteppe entret Erik ten Hag arenaen med en lagoppstilling av det modige slaget.

Den største stjernen i klubben, og muligens i hele ligaen, var plassert på benken i storkampen. Derfra fikk Cristiano Ronaldo se unge Anthony Elanga plage Liverpool-forsvaret sammen med Jadon Sancho og Marcus Rashford.

Og motet til Ten Hag stoppet ikke her.

Harry Maguire er klubbens kaptein. I en kamp av denne størrelsen er det ikke akkurat vanlig å vrake hærføreren.

Men den nederlandske manageren valgte å sette også den omdiskuterte midtstopperen på 194 centimeter på benken.

VRAKET: Harry Maguire er Manchester Uniteds kaptein, men var på benken gjennom hele mandagens kamp.

Sammen med Raphaël Varane sørget Lisandro Martínez på 175 centimeter for å bevise at det heller ikke her er størrelsen det kommer an på.

Dersom Manchester United hadde blitt knust av Liverpool, hadde garantert Erik ten Hag blitt bombardert med kritiske spørsmål. I stedet har steinansiktet nå til de grader dokumentert autoritet.

Det står stor respekt av å til de grader våge når det virkelig gjelder.

Var det ikke et eller annet som het «When the going gets tough, the tough get going?»

Det er så mye som er fascinerende med fotball. Høyt oppe på den listen er hvor fort det kan snu om det jobbes riktig mentalt og taktisk.

Å reise seg slik Manchester United gjorde etter ydmykelsen mot Brentford, vitner om en imponerende jobb med spillernes psyke. Mentaliteten og intensiteten fra start var plutselig akkurat den hjemmepublikumet vil ha.

KOM INN: Cristiano Ronaldo spilte sluttminuttene og var med på å sikre seieren. Etterpå kunne han takke fansen på Old Trafford for støtten.

Virgil van Dijk og Alisson Becker er trolig fortsatt svimle etter pølsebod-finten til Jadon Sancho på den første scoringen.

Dessuten kan vi jo lure på hva som ligger bak Marcus Rashfords forvandling, som plutselig har gjenfunnet den selvtilliten han er blitt beskyldt for å ha mistet.

Det skal sies at United ikke klarte å holde trykket hele veien, at Liverpool fort kunne ha spolert festen og at Bruno Fernandes ikke vinner noen pris for fair play og god sportsånd.

Men for et så hardt prøvet mannskap må det føles uvirkelig godt at de klarte å ri det hele av. Det gjør jo også den mentale biten så mye lettere fremover, selv om tre poeng av ni mulige er godt bak skjema.

For Jürgen Klopp har sesongstarten vært vond og vanskelig, med en kombinasjon av skader og et helt unødvendig rødt kort som har satt Darwin Núñez utenfor en periode. Så gode som Manchester City er tåler du ikke mange feilskjær om tittelen skal vinnes tilbake.

Det er så tidlig at det selvsagt ikke skal krisemaksimeres etter tre kamper, men Liverpool er så langt nummer 16 uten å ha vunnet en kamp.

I Manchester United blir et av de store spørsmålene nå hvor mye som løser seg med Casemiro på plass. Brasilianeren har en rutine og et cv som matcher de fleste, og kan i beste fall være akkurat det midtbanen så sårt trenger.

Uansett vil kombinasjon av Casemiros ankomst og en smultring som er borte lette stemningen noe.

En enkelt seier avblåser ingen problemer, men litt mer tid og rom er nok svært kjærkomment for Erik ten Hag.

Den arbeidsroen skal han selv ha mye ære for at er i boks.