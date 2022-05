Leder

Dag for glede og alvor

BARNETOG: 17.mai-feiring, slik vi kjenner den.

Det er gledelig at vi igjen feirer en tradisjonell 17. mai, etter to år i pandemiens skygge. Det blir særlig meningsfylt i en alvorlig tid for Europa.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

17. mai 1940 fremførte Nordahl Grieg et av sine berømte dikt fra NRKs kontor i Tromsø, den siste frie radiostasjon i Norge i krigsvåren. «17. mai 1940», eller «I dag står flaggstangen naken» som diktet ofte kalles etter åpningslinjen, handler om et folk som er blitt utsatt for angrepskrig. Men også om umistelige verdier og motstandsvilje.

«Men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er.»

Det er igjen krig i Europa. I Ukraina legges byer i ruiner. Millioner av mennesker er jaget på flukt. Det er en dyp tragedie som utspiller seg i Europa. Russlands uprovoserte angrep på et fredelig naboland vekker oss alle til en ny sikkerhetspolitisk virkelighet.

På 17. mai feirer vi Grunnloven, som ble til i Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Det er også en feiring av vår frihet og uavhengighet. Klarere enn før ser vi i dag at dette er verdier vi ikke kan ta for gitt.

«Vi fulgte ikke med tiden,

Vi bygde på fred, som i tross,

og de hvis dåd er ruiner

har grunn til å håne oss».

Nordahl Grieg skrev diktet om 17. mai i en annen historisk sammenheng. Adolf Hitler hadde startet en verdenskrig. Norge var et av angrepsmålene. Det samme var Sovjetunionen. Moskva ble en alliert i kampen mot nazismen.

Men noe i Nordahl Griegs tekst er allmenngyldig. Stilt overfor krig og krise forstår vi bedre hva som står på spill. Frihet og liv er ett, som Grieg skrev.

Vi må forsvare vår frihet. Og vi må gjøre det sammen med likesinnede nasjoner, som verdsetter demokrati og menneskerettigheter. Da vil ikke de «hvis dåd er ruiner» vinne frem i det lange løp.

I dag feirer vi Norges nasjonaldag, med barnetog, festtaler og i glede over at vi endelig kan møtes som før.

Vi opplever i Norge en sterk solidaritet med det ukrainske folk som utsettes for krigens redsler.

Deres frihet og uavhengighet er under daglige angrep. Deres motstandskamp gjør et sterkt inntrykk. Vi skal ta godt imot alle ukrainske flyktninger som er kommet til Norge. 17. mai er en utmerket anledning til å vise vår støtte.

Grunnlovsdagen er ikke en dag for å dyrke en selvtilfreds og snever form for nasjonalisme. Det er en god tradisjon i Norge for å inkludere alle på denne festdagen, selvsagt også russiske barn og voksne.

Ingen skal diskrimineres på grunnlag av nasjonalitet, etnisitet eller livssyn. Det er en av de grunnleggende og umistelig verdier vi hegner om.

God 17. mai.