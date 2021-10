Leder

Nesna kommer til å skape hodebry for regjeringen

Jovisst er Nesna symbolpolitikk. I mer enn én forstand.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det var ikke Solberg-regjeringen som la ned lærerutdanningen i Nesna. Likevel ble det hundre år gamle studiestedet på Helgelandskysten symbol på distriktspolitiske konsekvenser av nok en strukturreform.

Nesna ble distriktsopprørets episenter. Enda vedtaket om å nedlegge den tradisjonsrike høgskolen ikke ble fattet av «han stat» i Oslo, men av et regionalt universitetsstyre i Bodø.

KAMPHUMØR: Det 101 år gamle studiestedet på Nesna er vedtatt nedlagt av styret i Nord universitet. Om Sp ikke får åpnet lærerutdanningen igjen på Nesna bryter partiet og Ap sine valgløfter. Siril Finne (t.v.) og opprørsleder Jenny Myklebust i utenfor campus.

Avviklingen av en skole som siden 1918 har utdannet lærere, etter hvert også sykepleiere, passer som hånd i hanske i Senterpartiets sentraliseringsfortelling.

Robuste enheter var jo svaret på flere utfordringer i Erna Solbergs tid. I dette tilfellet handlet det om å slå sammen høyskoler med universitetene for å lage nye utdanningsinstitusjoner med slagkraft.

les også «Alt» står på spill for Nesna: – Tør ikke tenke på hva som skjer om vi ikke leverer

I likhet med begrunnelsen for foretaksmodellen i helsesektoren, skulle disse styres av fagfolk – ikke av politikere som hadde et gjenvalg å ta hensyn til. Det skulle bli enklere å fatte de upopulære beslutningene som helhetsvurderinger ofte krever.

For et fagstyre som så at Nesna hadde for få – følgelig også for kostbare – studenter, falt det naturlig å ville bruke de begrensede midlene på en måte som kommer flere til gode.

En begripelig logikk, isolert sett. Men i strid med den såkalte Ottosen-komiteens plan fra 1966–70 for et moderne, desentralisert masseutdanningssystem – distriktshøyskolene (DH). En modell som også la grunnlaget for todelingen mellom høyskoler og universiteter.

les også Å dra opp stigen etter seg

DH-utbyggingen var ikke bare utdanningspolitikk, det var også regionalpolitikk. I tillegg var det praktisk nærings- og sysselsettingspolitikk når også profesjonsstudier kunne være lokale.

Høyskoleppdraget var å tilby en spisset, praksisorientert utdanning tilpasset omlandet, et supplement til de forskningstunge universitetene med lengre akademiske løp.

I tillegg har høyskolene oppfylt det politiske ønsket om at tilgangen til høyere utdanning skal ha geografisk spredning og sikre kvalifisert arbeidskraft over hele landet.

Ifølge en studie fra Senter for profesjonsstudier blir de fleste der de har studert. Den indikerer at tilgangen til kvalifiserte lærere, førskolelærere, sykepleiere og sosialarbeidere regionalt svekkes med en mer sentralisert utdanningsmodell.

Hele høyskolenivået har forvitret i takt med krav om mer forskning og flere doktorgradsløp som de nye institusjonene må ha for å kunne kalle seg universiteter. Men må de det?

les også Nedleggelsen av Nesna og Sandnessjøen som studiesteder: – Prinsippfaste politikere søkes

Slik også NHO har påpekt trenger Norge flere lærere, sykepleiere og ingeniører, som høyskolene tradisjonelt har utdannet, og heller noen færre doktorgrader i medievitenskap.

Vi var kritiske til strukturreformen i høyere utdanning som regjeringen innførte i 2015. Ikke de akademiske ambisjonene, men måten fusjonsgaloppen ble pisket gjennom på.

Den toppstyrte prosessen for å tvangssammenslå høgskoler og universiteter med et skjær av frivillighet skapte hastige og aparte konstellasjoner. Nord universitet, som i sin tid slukte Nesna, er et tvangsgifte forkledd som arrangert fornuftsekteskap.

Nesna kommer til å volde også denne regjeringen hodebry.

At studiestedet gjenoppstår som selvstendig institusjon, er et sannsynlig utfall. Samtidig vil det bli krevende å forklare den politiske inngripen i akademias selvråderett – om enn aldri så symbolsk.