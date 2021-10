Kommentar

Vi bør fortsette å ta opp olje

Av Hanne Skartveit

En verden der verstinglandene kontrollerer energimarkedet, kan bli svært ubehagelig. Det er en av mange grunner til at Norge bør produsere olje og gass så lenge verden trenger det.

Fornybar energi utgjør fortsatt bare en ørliten del av verdens energiforbruk. Alle er enige om at den andelen må øke kraftig dersom kloden skal reddes. Striden står om hvordan vi skal komme dit. Og hvem som skal ta ansvaret.

Neste uke samles verdens ledere i Glasgow, til enda et klimatoppmøte. De vil sette nye mål for utslippskutt frem mot 2030 og 2050. Disse målene får bare effekt dersom landene følger opp. Særlig de store, som Kina og USA.

Kina er verst

Norsk klimadebatt er veldig norsk, mer vendt inn mot oss selv enn mot verden der ute. Men klimautfordringene er globale. Den norske debatten om oljeutvinning på norsk sokkel blir fort nærsynt. For vi kan ikke se vår oljepolitikk uavhengig av energisituasjonen i verden for øvrig.

Akkurat nå er det en akutt global energikrise. Etterspørselen er større enn tilbudet. Prisene er rekordhøye, både her hjemme og ute i verden. Det betyr at mange land bruker mer skitten energi enn på lenge. I Tyskland har energimangelen for eksempel ført til at de fyrer enda mer med kull. Andelen kull i energimiksen har gått fra drøye 20 prosent til knappe 30 prosent i løpet av kort tid. Det gir økte utslipp.

Kina er selve verstingen. Kineserne står for mer enn en fjerdedel av verdens samlede CO2-utslipp. USA står for drøye ti prosent. Norges andel, på sin side, er på litt mer enn 0,1 prosent av de globale utslippene.

Xi Jinpings løfte

Kutter ikke Kina i sine utslipp, kan vi glemme det meste annet. Kineserne leverte inn nye utslippsmål før helgen. Nå sier de at de skal sørge for at utslippene fra Kina skal slutte å stige før 2030, og at de skal nå null-utslippssamfunnet innen 2060. Kina skal altså bare bremse utslippsveksten. Mens de skal fortsette å bygge kullkraftverk. Mange nye kullkraftverk. Det lover ikke godt.

Kinas president Xi Jinping leder landet som slipper ut mest - og fortsetter å bygge nye kullkraftverk. Mange nye kullkraftverk.

Samtidig lover president Xi Jinping at Kina skal slutte å bygge nye kullkraftverk i andre land. Det har de altså, oppsiktsvekkende nok, gjort frem til nå. Dette har vært en viktig del av det kinesiske regimets såkalte “Belt and Road-initiative”. Kina investerer i infrastruktur, som veier og kraftverk, i mange fattige land. Det gir kineserne makt og innflytelse - og tilgang på naturressurser.

Alt dette bringer oss over til norsk oljeproduksjon. Fremskrivinger av verdens energibehov viser at det vil trengs olje og gass i mange år fremover. Dersom energikriser som den vi nå ser, varer over lang tid, vil det få store konsekvenser. Mangel på energi kan føre til økonomiske nedgangstider, internasjonale konflikter, og sosial uro i mange land. Det vil også forsinke - eller i verste fall hindre - det helt nødvendige grønne skiftet.

Oljekrisen på 70-tallet

Så lenge det er behov for olje og gass, vil det produseres olje og gass. Dersom demokratiske og velstyrte land som Norge avslutter sin produksjon for tidlig, så overlater vi markedet til autoritære regimer som Russland og Saudi-Arabia. Tenk hvis russerne får enda mer kontroll med Europas energimarked enn de allerede har. Vi har sett hvordan russerne har misbrukt denne posisjonen, for eksempel overfor Ukraina. Energipolitikk handler også om sikkerhetspolitikk. I økende grad.

Det redder ikke klimaet om Norge slutter å produsere olje nå.

Forrige gang verden sto oppe i en akutt energikrise, var under oljekrisen på 1970-tallet. I Norge ble det innført bilfrie dager for å spare bensin. Etter krisen fikk arabiske oljenasjoner som Saudi-Arabia mye makt. Den makten ble svekket etter at USA ble selvforsynt med olje. Et vellykket grønt skifte vil gjøre verden enda mindre avhengig av oljerike og menneskefiendtlige regimer i Midtøsten. Det må sies å være en god ting.

Men det grønne skiftet skjer ikke over natten. Det vil kreve mye. Overgangen kan bli tøff. Det vil bli harde kamper. Om særordninger og skattefordeler. Om hvem som skal få, og hvem som må miste.

Heldig stilt

Tross alt er Norge i en god posisjon. De som jobber i oljeindustrien, har ofte kunnskaper som kan brukes til å utvikle ny teknologi. Da tegneren Hagen og jeg var i Ulsteinvik for noen år siden, og besøkte Ulstein verft, fikk vi høre om hvordan de gamle fiskerne i området hadde bidratt med sine kunnskaper om båtbygging og ferdsel på havet. Kunnskap som var nyttig også i arbeidet med nye skip og annet utstyr til oljenæringen. Vi kan håpe på en tilsvarende kunnskapsoverføring mellom gamle og nye næringer nå.

Statsminister Jonas Gahr Støre og klimaminister Espen Barth Eide reiser til klimatoppmøte i Glasgow.

Norge er heldig stilt, med verdens reneste energikilde - vannkraft. Men det betyr også at det er mer krevende for oss enn for mange andre å kutte utslipp. De landene som fyrer mye med kull, kan gå over til naturgass. For eksempel fra Norge. Mens de som bruker gass, etter hvert kan gå over til sol eller vind.

Vi må selvsagt gjøre det vi kan her hjemme. Men vi må også se hvordan de samlede kuttene kan tas mest effektivt. Hvor vi får mest igjen for det vi setter inn.

Frp og Jens Stoltenberg

Det viktigste vi kan bidra med i den globale klimakampen er antagelig penger, forskning og ny teknologi som andre kan ha nytte av. Norge er et av verdens rikeste land. Vi kan gjennom vårt eget statsbudsjett bidra til å finansiere det grønne skiftet i fattige land, der klimatiltak ofte vil ha stor effekt på de samlede utslippene.

Dette skjer i stor grad i dag. Men i debatten er det mange som legger mest vekt på hva vi gjør her hjemme. Når ble det slik at det stort sett bare er FrP som bruker tidligere statsminister Jens Stoltenberg sine gamle argumenter om at vi må satse mest ressurser der vi får best klimaeffekt? At en krone brukt for å få et fattig land til å gå bort fra kull har større virkning enn en krone brukt på kostbare tiltak i Norge?

Mange av dem som ser seg som mest klimavennlige i Norge, ønsker at vi skal slutte å lete etter olje. Noen ønsker også at vi skal avslutte dagens oljeproduksjon raskest mulig. Vi trenger aktivister som roper høyt. Men vi trenger også ansvarlige politikere som ser helheten. Som ser verden, ikke bare Norge.