Leder

Et glansbilde for norsk idrett

VERDIG GULLVINNER: Karsten Warholm med gullmedaljen etter premieutdelingen i Tokyo tirsdag kveld. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Det er vanskelig å sette den ene prestasjonen opp mot den andre. Men maken til triumf som det Karsten Warholm leverte i Tokyo er det vanskelig å se for seg.

Det er grunn til å klype seg i armen og slippe all verdens jubel løs over øyeblikket en hekkeløper fra Ulsteinvik har servert oss i OL.

Ikke bare ble Warholm fersk olympisk mester.

Da det gjaldt som mest for ham, senket han verdensrekorden med betydelig margin. For første gang ble 400 meter hekk tilbakelagt på mindre enn 46 sekunder.

Det har fått mange til å finne frem de aller saftigste sammenligningene med hva verden tidligere har sett i friidrett.

Det hele betyr at 25-åringen nå både er olympisk mester, verdensmester og europamester.

Noe av det mest fascinerende med historien om Warholm, er hvordan han dyrket allsidighet som ung i den lokale klubben. Det er slik den norske idrettsmodellen er lagt opp til å fungere.

Og også i holdninger og fremferd er den ferske OL-vinneren av ypperste klasse. Etter at gullet var sikret ville all verdens internasjonale medier ha sitt om den suverene gullvinneren, og måten Warholm svarer for seg er nesten like god norgesreklame som det han leverer med piggsko på føttene.

Warholm drev med mangekamp som ung, og kunne blitt god i en rekke grener. Det var ikke skrevet i stein at det var hekk han skulle satse på til slutt.

Det valget han tok angrer nok hverken han eller resten av oss på i dag, gitt alle de herlige idrettsøyeblikkene han har gitt oss de siste årene.

Gullmedaljen betyr at de norske prestasjonene i Japan allerede klart overgår det som ble levert i Rio de Janeiro for fem år siden, da vi fikk fire bronsemedaljer med hjem til Norge.

Nå har vi medaljer av alle valører og to gull fra Tokyo, og fortsatt er det flere norske utøvere med godt håp om å hevde seg igjen på konkurransearenaene.

Få ting er så samlende for oss nordmenn som de virkelig store idrettsprestasjonene. Det er en viktig side ved fellesskapet vårt – og alle har vi grunn til å sende en stor takk til både Warholm og suksesstreneren Leif Olav Alnes.

For historien om Karsten Warholms suksess er beretningen om akkurat hvordan norsk idrett ønsker å skape fremgang.

Gratulerer med et suverent gull i De olympiske leker!