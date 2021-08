Kommentar

Politisk plaget av lang Covid

Av Per Olav Ødegård

MUNNBIND AV: President Joe Biden tar munnbindet av etter å ha ankommet Det hvite hus i helikopter 2. august. Andre amerikanere må ta munnbindet på. igjen. Foto: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Syv av ti amerikanere er blitt vaksinert. Men Joe Biden har ingen grunn til å feire en vellykket kampanje. Han sliter med de politiske langtidsvirkningene av Covid-19.

Biden gikk til valg med et stort løfte. Han gjorde presidentvalget til en folkeavstemning om hvem som var best skikket til å håndtere den største helsekrisen på flere generasjoner. Biden ønsket å fremstå som nasjonens redningsmann.

Men deltavarianten av viruset hadde andre planer. Da Biden var rede til å erklære seier over viruset, og amerikanere flest hadde kastet munnbindene, ble landet rammet av en ny voldsom pandemibølge.

Hver dag blir 70-80 000 amerikanere smittet. For en måned siden var tallet litt over 10 000. I noen delstater er intensivavdelingene i ferd med å fylles opp av Covid-19 pasienter. I mai sa helsemyndighetene at vaksinerte ikke lenger trengte å bruke munnbind innendørs. Nå sier ekspertene at også fullvaksinerte bør bruke munnbind i områder med betydelig risiko for smitte. Det betyr 80 prosent av alle amerikanere.

På uavhengighetsdagen 4. juli ønsket Biden å erklære at amerikanerne var fri for det ødeleggende viruset.

– For 245 år siden erklærte vi vår uavhengighet fra en fjern konge. I dag er vi nærmere enn noensinne til å erklære vår uavhengighet fra et dødelig viruset.

Men Biden måtte ta et forbehold. Han sa at Covid-19 ikke var forsvunnet. Han minnet om at kraftfulle varianter som delta hadde meldt sin ankomst. Og Biden hadde ikke nådd målet om å vaksinere 70 prosent av den voksne befolkning innen 4. juli. Det målet ble oppnådd først fire uker senere.

4. juli sa Biden at USA hadde overtaket på viruset. Det ser ikke slik ut i dag. Når 30 prosent av den voksne befolkningen er ubeskyttet kan den alvorlige deltavarianten gjøre stor skade. Når smitteverntiltak blir gjeninnført over store deler av USA skaper det frustrasjon og forvirring. En ny smittebølge blir en politisk belastning for Biden. Han lovet å friskmelde USA, men nå opplever amerikanerne et alvorlig tilbakeslag.

Republikanerne vil legge ansvaret på Biden og hans håndtering av pandemien. Dette er en mulighet for opposisjonen til å score politiske poeng. Men i virkeligheten bærer endel republikanske politikere, konservative opinionsdannere i mediene og konspirasjonsteoretikere på ytre høyre fløy den største ansvaret for at viruset igjen blomstrer opp.

Det er aktører på høyrefløyen som har sådd tvil om hvor farlig viruset er og deretter skapt usikkerhet om vaksinene. Vitenskapelig ekspertise er blitt mistenkeliggjort. Noen har hevdet at smitteverntiltak bare er forsøk fra myndighetenes på å ta kontroll over frie borgerne.

Covid-19 gjør selvsagt ikke forskjell på republikanere og demokrater. Men ikke i noe annet land er pandemien blitt like politisert som i det polariserte USA. The Economist og YouGovs omfattende meningsmålinger viser at den viktigste forklaringen på om en amerikaner er vaksinert eller ikke er om hun eller han stemte på Donald Trump eller Joe Biden i presidentvalget. Bidens velgere er stort sett vaksinert, mange av Trumps velgere er det ikke.

30 prosent av de som identifiserer seg som republikanere fastholder at de ikke vil la seg vaksinere. Det er de konservative, republikanske delstatene i sør som nå rammes hardest i den nye smittebølgen. De høyeste smittetallene er i republikanske delstater som Arkansas, Florida og Louisiana. Missouri har flest sykehusinnleggelser.

Det er et paradoks at så mange republikanere er skeptiske og eller fiendtlig innstilt til vaksiner som ble utviklet på Donald Trumps vakt. Men Trumps forsøk på å håndtere pandemien var fylt av så mange selvmotsigelser at det ga rom for alternative forklaringer og dyp mistillit til myndighetene. Han bagatelliserte trusselen, før han erklærte krig mot viruset. Han tok eksperter på epidemier til inntekt for sitt syn, inntil de falt i unåde hvis de sa sin mening. Han spøkte med folk som brukte munnbind og han oppfordret delstatene til å oppheve smitteverntiltak før det var forsvarlig.

Det taler til Trumps fordel at utvikling av vaksiner ble høyt prioritert i hans presidenttid, men han leder et parti med millioner av vaksinemotstandere. Mange republikanske ledere nekter fortsatt å oppfordre folk til å la seg vaksinere.

Det finnes viktige unntak. Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell oppfordrer til vaksinering. I forrige uke gjorde en innflytelsesrik programlederen på Fox News, Sean Hannity, det samme. Noe kan være i ferd med å endre seg når smitten brer seg hurtig blant uvaksinerte republikanske velgere.

I Alabama er bare om lag 34 prosent av den voksne befolkningen blitt vaksinert, færre enn i noen annen delstat. Her er smittetallene fire ganger høyere enn for to uker siden. Den republikanske guvernøren, Kay Ivey, bønnfaller innbyggerne om å la seg vaksinere.

-Det er på tide å legge ansvaret på de uvaksinerte, ikke folk flest. Det er de uvaksinerte som svikter oss, sa hun sist torsdag.

Joe Biden sier også at pandemien fortsetter på grunn av de uvaksinerte. Men nå er det Biden som sitter med det politiske ansvaret. Det var han som satte ambisiøse mål for effektivt å bekjempe pandemien. Derfor forsøker han på ulike måter å legge press på de som ennå ikke har fått en dose.

Fordi vaksinerte også kan bære smitte må alle finne frem munnbindene på nytt i mange byer. Det forsinker Bidens planer om frigjøring fra viruset. Nye corona-restriksjoner forsterker politiske motsetninger i et land der selv bruk av munnbind er blitt en politisk markør.