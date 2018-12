SLETTET BLOGGEN: – Jeg ble blind på å få gratis produkter og klær. Jeg er flau over at mitt mål var å ha en perfekt Instagram-feed, skriver Dagfinrud. Foto: Privat.

«Babyspons»-debatten: – Jeg slettet mammabloggen etter kritikken

Jeg ble blind på hva jeg holdt på med. Jeg glemte at det var et barn midt opp i dette. Et barn jeg tok bilder av og delte på blogg og Instagram, men det var verken verdt en smokk eller en stilig flaske.

ALEXANDRA DAGFINRUD, blogger.

Babyspons-debatten ble bragt på banen av Morten Hegseth, og de fleste av de omtalte bloggerne skygget fort av banen. Det var få som turte å stå opp og snakke høyt om sine meninger.

«Å skulle bli foreldre er en økonomisk kostbar affære. Å oppleve det samtidig som en babyrosa Instagram-feed forteller deg at babyen din må ha kashmir eller siste skrik fra Stokke, vogn fra Buggaboo eller se kjendismødre posere med trutmunn på steder som «elite mom» og «stylish bump», må oppleves som provoserende,» skrev Morten Hegseth i sitt debattinnlegg.

Ordene hans fikk meg til å åpne øynene for hva jeg holdt på med.

Jeg hadde en mamma-blogg, og fikk forespørsel om jeg ville motta et par baby-flasker i bytte mot bilder på Instagram. Ville jeg motta smokker i bytte mot bilder på Instagram? Ville jeg motta noen klær, mot at jeg la ut bilder på bloggen? Ja, takk, hvorfor ikke? Tenkte jeg.

Gratis klær når økonomien ikke er på topp. Jeg tjente aldri en krone på dette, jeg fikk bare gratis produkter. Jeg delte bilder av min sønn med klærne, med smokkene og flaskene. Jeg var bare lille meg som syntes det var spennende å få gratis ting i posten til min sønn.

Var det verdt det? Nei, nå er både bildene og mammabloggen er slettet. Morten Hegseth sine ord traff meg. Jeg er enig i utrolig mye av argumentene hans. Samtidig føler jeg kritikken handler om mange flere enn kun bloggere, og at det finnes en mellomting når det gjelder eksponeringen av barn på internett.

Instagram-kontoen min var ikke fylt med sponsete innlegg, men det var noen. Jeg kjenner meg flau som ble blind.

Jeg ble blind på å få gratis produkter og klær. Jeg er flau over at mitt mål var å ha en perfekt Instagram-feed.

Jeg hadde en drøm om å få mange følgere og likes. Jeg drømte om å kunne få sponset dyre barnevogner og merkeklær. Jeg la merke til alle de andre med barn, som la ut bilder av dem, og følgerskaren vokste som bare det.

Jeg ville passe inn. Endelig kunne jeg passe inn i noe, noe jeg har slitt med hele livet. Tankene mine var på likes og delinger.

Jeg glemte at det var et barn midt opp i dette. Et barn jeg tok bilder av og delte, men det var verken verdt en smokk eller en stilig flaske. Jeg ble blind på hva jeg holdt på med.

Som følge av denne debatten tok jeg et valg om å slette bloggen min da navnet inneholdt ordet «mamma.»

Jeg bestemte meg for å starte på nytt, og bare være meg. En 21 år gammel jente med et stort ønske om å kunne skrive om viktige temaer og gjøre en forskjell. Det har selvsagt gått utover lesere og følgere, men det er bare stå på og jobbe hardt videre for å bygge seg opp igjen.

Jeg tror det er mange der ute som burde tenke seg både to og tre ganger om før de trykker "post".

Etter denne babyspons-debatten har jeg fått øynene opp for hva andre legger ut, og jeg er skremt. Vi trenger ikke en vogn til 20 000. Vi trenger heller ikke all babyutstyr vi leser om på internett. Har barnet ditt på arvet klær eller merkeklær er du en like god forelder.

Tenk dere godt om før dere legger ut videoer og bilder av barna deres.

Ikke legg ut videoer av halvnakne barn som springer rundt. Ikke del raserianfallet til ditt barn når hun/ han ikke får viljen sin. Sårbare øyeblikk skal skje bak de fire husveggene.

Jeg vet at det er et stort press når det gjelder sosiale medier, for jeg har selv blitt påvirket. Dessverre går en del av dette presset utover små uskyldig barn som ikke fikk et valg.