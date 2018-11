BØNN FRA EN VELGER: – I en ideell verden ville nok politikerne våre også heller diskutert CO2-kvoter med innestemme fremfor å rope til hverandre om taxfree-kvoter, skriver Henrik Mestad. Foto: Øyvind Eide/Nationaltheatret

Henrik Mestad: Her er mitt juleønske til politikerne

Vi trenger en pause fra all støyen.

HENRIK MESTAD, velger

I dag klarer jeg ikke la dette ligge. Det har nok hopet seg opp over tid.

I innspurten i budsjettforhandlingene mellom de fire partiene som alle vet navnet på, ble det stor konflikt og nesten brudd over taxfree-kvoter. Jeg klør meg i hodet over det. Taxfree-kvoter.

Ikke over hvordan den offentlige pengebruken skal tåle eldrebølgen som kommer. Ikke om hvordan man skal få til en varm og reell integrering av alle mennesker i samfunnet vårt. Og ikke, overhodet ikke, om hvordan man skal bekjempe klimaendringer i lys av de siste dystre prognosene til FNs klimapanel, for å nevne tre nokså akutte temaer som man i en ideell verden kunne håpet at budsjettforhandlingene skulle sentrert rundt og at politikere i et regjeringsparti kunne gå i harnisk over.

Det gjør meg urolig. Jeg forstår at dette handler om det politiske spillet, og at dette er interessante spørsmål i et maktperspektiv. Jeg vet at budsjettforhandlinger i stor grad handler om symbolpolitikk, fordi de store pengefordelingene er gitt i forkant, og jeg tror de fleste av oss skjønner spillet, spinnet og støyen. Vi er slett ikke dumme.

Jeg vet også at politikere som i dag som diskuterer taxfree-kvoter bryr seg om både klima og integrering, og i en ideell verden ville nok de også heller diskutert CO2-kvoter med innestemme fremfor å rope til hverandre om taxfree-kvoter. Jeg tenker også at det er god grunn til å ha grunnleggende tillit til våre politikere, og at vi er heldige med dem vi har i Norge.

Men har dere tillit til oss, folket deres? Det lurer jeg litt på. Er det sånn at dere tror at vi bryr oss så mye om taxfree-kvoter at det er et bevisst valg at denne tilsynelatende evigvarende firepartidansen ender med krangling om dette? Har spinn-folkene deres undersøkt det? For i så fall skulle jeg ønske at dere kunne dobbeltsjekke det, for her tror jeg at dere undervurderer oss. Og da mener jeg det store OSS-et, på tvers av partilinjer og farger. For jeg tror, og her kan det hende at jeg tar sørgelig feil, men jeg velger nå i hvert fall å tro, at dette store «VI» et – folket deres – ønsker at den politiske maktkampen skal handle om andre ting.

Hvorfor er ikke the final countdown i denne budsjettdansen hvordan man best bekjemper barnefattigdom eller hvordan i svart vi skal nå 2-graders-, eller nå 1,5-graders-målet? For dere er vel, som oss, svært bekymret over det? Jeg forstår at hva som er en viktig politisk sak er et politisk spørsmål, og at mitt syn på dette er preget av mitt politiske ståsted. Men det må da være noen ting vi kan være enige om at er viktigere enn andre? Som eksistensgrunnlaget vårt?

Vi trenger en pause fra all støyen. Vi, det vil si folket deres, sover dårlig om natta nå, for selv om vi resirkulerer, tar tog og forsøker å henge med på diskusjoner om det er mulig å få til karbonfangst som monner, så er vi temmelig sikre på at vi ikke kan fikse dette problemet alene, verken ved å bli veganere eller kjøre el-bil. Vi trenger dere voksne som styrer landet vårt. At dere bruker alle deres ressurser på å løse vårt aller største problem. At dere ikke lar dere distrahere. At dere prioriterer, som vi alle må. At dere skiller mellom viktige og mindre viktige ting.

Heldigvis vet vi også at det jobbes seriøst med disse temaene hele tiden. Det hjelper bittelitt mot søvnløse netter. Bunnsolide byråkrater, kloke utvalg, forskere og organisasjoner, private selskaper – og politikere – jobber i vei. Så heldigvis er ikke all denne politiske støyen representativ for det virkelige arbeidet som også foregår mens dere diskuterer tax free kvoter. Men det er dere som representerer oss likevel. Kan dere representere oss litt mer representativt? For akkurat nå får jeg følelsen av å beskue en firemannsdans på et synkende skip hvor noen privilegerte 1. klasse-passasjerer klager over at drinkene er for svake mens skipet er i ferd med å gå under.

Så kjære budsjettpolitikere i posisjon: Kan jeg bare fremme som et vennlig og velment juleønske at dere neste gang krangler litt mer ordentlig? At dere i neste budsjettinnspurt driver rå maktkamp om bekjempelse av barnefattigdom? At dere brøler til hverandre om de siste millionene skal brukes til karbonfangst eller til å redde amazonasskog? Da lover vi – folket deres – å stå i ring rundt og rope «mer blod».