En symbolsk liten sak

MENINGER 2018-11-29T11:31:46Z

Nå krangler de i regjeringen. Frp har tatt dissens. Og på Karl Johan denger folk hverandre. Det handler om innvandring.

kommentar

Publisert: 29.11.18 12:31

I helgen planlegger motstanderne av en ny FN-avtale om migrasjon protester i Oslo. Sist helg gikk det galt. Venstreekstreme angrep nynazister på Karl Johan. De dengte løs på hverandre på grunn av et FN -dokument Norge skal gi sin tilslutning til i desember.

Krangelen går helt inn i regjeringen.

Per-Willy Amundsen i Frp mener FN-plattformen kan åpne for flere migranter og frata nasjonene selvråderett. Jon Helgheim i samme parti advarer mot at avtalen vil anerkjenne ulovlig migrasjon som lovlig, samtidig som den er «diffus og lite konkret». Han mener den legger store begrensninger på hvordan vi skal snakke om innvandring.

Frp har mange med seg. Australia sier nei fordi avtalen sier internering bør være siste utvei. Landet internerer alle sine båtflyktninger. USA trakk seg før forhandlingene kom igang, de vil overlate alt til nasjonalstaten. Land som Polen, Ungarn og Østerrike mener avtalen oppfordrer til migrasjon og visker ut forskjellen på lovlig og ulovlig migrasjon.

Nå kan du lese avtalen selv. Den ble offentliggjort på Regjeringen.no i norsk versjon tirsdag.

Det skulle de nok gjort tidligere. Solberg-regjeringen burde forutsett sprengkraften i kombinasjonen FN og innvandring. De har nylig overlevd en lignende venstresideprotest, den mot ACER.

Og høyrepopulister rundt om i Europa har mobilisert mot FN-avtalen. I Tyskland sier høyrepopulistene i AfD at det dreier seg om «et skjult gjenbosettingsprogram for fattige flyktninger».

Også i Norge mener innvandringskritikere at «FN vil gjøre ulovlig innvandring lovlig», noe Frps Jon Helgheim også er inne på.

Det høres ikke bra ut for Norge.

Men her er faktisk avtalen tydelig. Den sier at irregulær migrasjon (ulovlig innvandring) skal forbli ulovlig og skal bekjempes gjennom internasjonalt samarbeid. Den slår fast at det bare er flyktninger som har krav på beskyttelse.

Frps Jon Helgheim frykter at dokumentet over tid blir internasjonal sedvanerett. Men det er ingen grunn til å tro det. Dokumentet er ikke bindende, det er ingen sanksjoner og landenes suverenitet understrekes igjen og igjen.

I det hele tatt er avtalen lite skremmende. Det er rett nok alt for mye kronglete korrekthet her. Og det er ullent. Noen setninger er nær meningstomme. Andre heller mot det komiske, som punktet om at media og opinion skal læres opp i migrasjonsdebatt.

Det mest postive sett fra norsk side, er punktet om at opprinnelseslandene har plikt til å ta imot returnerte migranter.

At nesten 200 land stiller seg bak det, er et poeng for Norge og Europa, som jobber med å få til returavtaler med afrikanske land.

Men landene er selvsagt i sin fulle rett til å si nei. Her burde altså avtalen gått lenger.

Det mest problematiske for Norge er punktet om at man lettere skal kunne ta med seg trygderettigheter over landegrenser.

Norge sliter nok som det er med å få til tiltak mot trygdeeksport i EU. Og om vi tror avtalen kan brukes til å utøve moralsk press på en motpart, må vi også regne med å få det i retur.

Men dette er altså opp til nasjonalstatene. Og Norge kan vise til alt vi allerede gjør, som å sende millioner i pensjon til den spanske solkysten.

Det er i det hele tatt vanskelig å finne noe i avtalen Norge ikke gjør allerede. Det er klart mest å ta tak i her for migrantlandene.

Norge har allerede verdens beste statistikk på området, nettsteder som informerer, vi utsteder identifikasjonspapirer, straffer hatkriminalitet og driver omfattende integreringsarbeid.

Det gode spørsmålet er hvorfor Norge skal støtte en uforpliktende, vassen avtale som vi overoppfyller.

For det skjer nok lite om vi sier nei, og antakelig nesten like lite om vi sier ja.

Poenget med vårt ja, er at vi trenger internasjonalt samarbeid for å få kontroll på migrasjonen. Derfor vil det være symbolsk uklokt å si nei til FNs første avtale om migrasjon.

Og regjeringen, som ikke tok denne debatten i offentligheten og ikke var godt nok forberedt på motstanden, har rett i at vi ikke kommer noen vei alene.

Årsaken til at vi har så få ankomster nå er ikke nidkjære Sylvi Listhaug. Det er mest på grunn av overnasjonalt samarbeid, som avtalen EU inngikk med Tyrkia.

Heller ikke på dette området vil det hjelpe å bli som Sveits, som stort sett har vært skeptisk til internasjonalt samarbeid. Sveits ligger på innvandringstoppen i Europa. Bare Sverige har flere innbyggere med opphav utenfor EU.

Norge er rett nok noe ganske annet. Men som på handel og på sikkerhet, er vi også her avhengig av andre.

I Danmark har utlendingsminister Inger Støjberg, hun som i fjor feiret sin femtiende innstramming med kake , forsvart FN-avtalen slik:

– Det handler om at vi skal stoppe strømmen over Middelhavet, for eksempel av afrikanske migranter. Derfor skal vi ha et langt bedre samarbeid med afrikansk land.

Slikt skjer med nær uleselige dokument. Men kan fylle dem med det innholdet en selv foretrekker.