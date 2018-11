Taushet er gull – debatt er tull

MENINGER 2018-11-12T15:28:44Z

Dette har glidd over i parodien for lenge siden. Nå må Erna Solberg snakke så folk skjønner hva hun mener. Hvis hun mener noe, da.

debatt

Publisert: 12.11.18 16:28

EGON HOLSTAD, kommentator i VGs samarbeidsavis i Tromsø

«Erna snakker ut om abortstriden», kunne vi lese over hele forsiden på mandagens Dagbladet. Det var på høy tid, var det nok mange av oss som tenkte. Statsministerens taushet, unnviking og – i beste fall – tåkelegging av abortsaken begynner å bli svært lattervekkende og ditto pinlig. Dagbladet-intervjuet forandrer intet i positiv retning. Tvert imot.

Abortsaken, også kalt kvinners rett til selv å bestemme over sin egen kropp, har blusset voldsomt opp igjen, og for Erna Solberg begynner dette å bli en politisk hodepine som strammer stadig kraftigere rundt tinningene hennes.

Drømmen om å samle en bred, borgerlig regjering med fire partier har åpenbart vært så sterk og våt at den har sperret for klarsynet. Å slenge en 40 år gammel vedtatt rettighet under bussen, i et forsøk på tekkes et lite religionsparti i sentrum, er i ferd med å bli et sant mareritt for både Erna og hele Høyre.

Derfor var oppslaget til Dagbladet noe som virket presserende, betimelig og klokt. Bare så synd at det kun setter enda en strek under svaret: Erna vil ikke snakke i offentligheten om dette. Hun vil helst ikke snakke om det overhodet. Og hun vil heller ikke at noen andre i Høyre eller regjeringen skal snakke om det.

Ernas «Jeg ville ikke brukt akkurat de ordene» har for lengst blitt en klassiker i humorkretser. I stedet for å ta avstand fra diverse mer eller mindre drøye og aparte uttalelser fra sine regjeringspartnere i Frp, har heller dette mantraet blitt servert skuldertrekkende fra statsministeren.

I det «oppklarende» intervjuet med Dagbladet har mantraet fått en stupid stebror, og det er tydelig at de begynner å bli slitne og tomme for kreativitet, de hardtarbeidende og lojale tjenerne i den stadig voksende kommunikasjonsavdelingen. Det nye «Jeg ville ikke brukt akkurat de ordene» er «Jeg mener det som er sagt ikke er sagt». Med andre ord: Liker du ikke virkeligheten, bare nekt for at den har funnet sted.

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad har fått massiv kritikk fra flere hold etter å ha sagt, gjentatte ganger, at han forventer flere kvinner skal få nei i nemnd hvis abortloven endres. Han har også sagt at de borgerlige partiene bør bruke partipisk i abortsaken. Når Erna da skal snakke ut om abortbråket, sier hun derfor «Jeg mener at Kjell Ingolf har sagt noe annet».

Én sak er å være tåkefyrste, som Aps Jonas Gahr Støre, med rette, har blitt kalt flere ganger. Noe ganske annet er å sprøyte tåke over andres uttalelser. Den er iallfall ny. For å spe på med oppklarende og tåkeleggende poenger, sender hun hele saken langt inn i tåkeheimen med å snakke om prevensjon. Som om det er noe noen er imot.

«Vi har for eksempel utvidet ordningen med gratis prevensjon. Da er det gledelig at antallet graviditeter hos tenåringer har gått betydelig ned de siste åra. De kan mer om prevensjon, og tar mer forholdsregler slik at de ikke blir gravide. Denne typen tiltak er de viktigste for å få ned aborttallene».

Nå er det jo enkelte krefter i norsk politikk der voksne mennesker fortsatt snakker med moralsk pisk om sex utenfor ekteskapet, og det er tragikomisk nok de samme folkene som er de mest iherdige motstandere av selvbestemt abort, og som Erna nå prøver å sjekke opp. Likevel er dette et totalt sidespor.

Det er ingen som har klandret Erna eller Høyre for å være motstandere av prevensjon. Det er derimot kvinners rett til å bestemme over egen kropp, uavhengig av ei eller annen nemnd, som er saken. Og det er Ernas lefling med dette som har skapt bråk, eksternt og internt. Ikke om prevensjon blant tenåringer er en god idé eller ikke.

Hvis Erna virkelig ønsket å snakke ut om abortbråket, kunne hun for eksempel kommentert Unge Høyre-leder Sandra Bruflot krystallklare uttalelser i VG (og senere i NRK) forrige uke om at denne kampen ble tapt internt i Høyre for fem år siden. Ingen i regjeringen ville stille til debatt med henne, og hun fikk heller sitte alene i Dagsnytt 18-studio og redegjøre for dette, at abortloven ikke er et forhandlingskort, og at hun og andre kvinner skal få slippe å bli stakkarsliggjort foran ei nemnd.

I skrivende stund er det bare Heidi Nordby Lunde fra moderpartiet som har støttet Bruflot offentlig . Symbolikken i at ei dame på 26 år alene skulle forsvare og understreke at det er vedtatt høyrepolitikk ikke å tukle med denne loven, ble for vondt å forholde seg taus til, sa Lunde. Smerteterskelen er åpenbart betydelig høyere i partiledelsen.

Som om Ernas pinlige og tåkete kurtisering med den kristeligkonservative delen av KrF ikke var nok, har vi i tillegg en likestillingsminister som for åpen scene kiler seg fast i spennet mellom egne, tidligere uttalelser (fra i år) og sin nye og øredøvende taushetslinje.

«Jenter og kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv er avgjørende for å oppnå likestilling. Initiativet SheDecides har dette som mål. Jeg er stolt over å ha blitt Norges champion for SheDecides», sa likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland fra Stortingets talerstol 22. mai tidligere i år. I mars skrev hun det samme på Twitter (omtalt i Dagsavisen mandag).

Å være champion innebærer at hun er en offisiell ambassadør for et globalt initiativ startet av regjeringene i Nederland, Belgia, Danmark og Sverige, der målet er å støtte og forsvare kvinners rett til abort verden over. Nå vil hun plutselig verken snakke om abort, om å bestemme over egen kropp eller likestilling knyttet opp mot disse spørsmålene. Likestillingsministeren vil heller ikke støtte Unge Høyres leder i offentligheten.

Men Erna vet råd. Slikt er lett å sno seg unna, og særlig med hennes nye, retoriske verktøy.

«Jeg mener at Linda har sagt noe annet» kunne kanskje vært noe?