Vi er lei av at problemungdommene blir brukt som målestokk for hvordan vi er

Publisert: 26.05.18 13:11

Flerkulturelle ungdommer er stadig underrepresentert når det skal tas avgjørelser som preger deres hverdag. Vi må kjempe for en mer nyansert debatt.

SARAH ZAHID , forfatter og ungdomspolitiker.

Det er nødvendig og demokratisk å utforme løsninger med innspill fra de som er påvirket av problemene. Minoritetsspråklige ungdommer føler en nærhet til problematikken om ungdomskriminalitet fordi de er omgitt av den. Kriminaliteten er i første omgang hemmende for deres hverdag. Vi er nødt til å ta deres synspunkter og erfaringer på alvor.

Flerkulturelle ungdommer er ofte underrepresentert i debatter som omhandler dem. Årsaken er nødvendigvis ikke manglende interesse, men grunnleggende frykt for å bli forhåndsdømt og stigmatisert. I romanen Tante Ulrikkes vei gjør forfatteren rede for hvordan den offentlige debatten om innvandring påvirker karakterene i boken. Mohammed blir fysisk uvel og kvalm mens Jamal får en sterk hevnlyst. Som født og oppvokst på østkanten vet jeg at negativ omtale av innvandring, religion og kultur i medier er svært hemmende for minoritetsungdommenes utvikling og hverdag. Da jeg og vennene mine gikk på Holmlia ungdomsskole hadde vi en felles frykt for hvordan vi ble oppfattet av eksterne, av etnisk norske fra den andre siden av byen. Vi hadde derimot ingen konkrete fordommer mot kristendom, hvite mennesker eller den norske kulturen.

Mange blir ofte skremt til taushet gjennom å bli redusert til etnisitet eller bosted. Jeg vil heller blir spurt om hva jeg studerer framfor hva familien min mener om tvangsekteskap og omskjæring. Noen venner av meg har sluttet å lese VG og omgås med etnisk norske fordi de er lei av å bli satt i bås. Debattklimaet er usunt og lite tilegnet deres deltagelse. Det er hemmende for samfunnet og for demokratiet.

Når vi sier at vi er lei av at områdene våre svartmales er ikke det ensbetydende med at vi ikke vil få bukt med kriminaliteten i områdene våre. Vi er lei av at de 2-3% av problemungdommene blir brukt som en målestokk for hvordan de resterende 97% av oss er. Ungdomsårene er viktig for å utvikle en stabil og trygg identitet og tilhørighet. Derfor er det ekstra viktig at vi får eierskap over egne erfaringer og synspunkter uten å bli møtt med negative merkelapper.