Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Galt fatt i Senterpartiet

leder

Publisert: 17.04.18 17:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-17T15:09:34Z

Da #metoo-bølgene slo inn over det norske politiske landskapet like før jul i fjor, var det bare ett parti som sto tørrskodd tilbake: I Senterpartiet fantes hverken varslingssaker eller bekymringsmeldinger.

Nå er Sp truffet av en syndflod. Antagelser om seksuell trakassering også i det partiet er ikke så på jordet som forvalterne av det sunne bondevett først skulle ha oss til å tro. Det er varslet helt til topps om usømmelige forhold. I Hedmark måtte fylkesordfører Dag Rønning gå av på nyåret etter varsler om «upassende oppførsel». To måneder etter ble han valgt som gruppeleder for fylkespartiet, noe Senterkvinnene i Hedmark reagerte sterkt på.

Om dette hadde Sp sentralt ingen mening. Slik Senterpartiets øverste ledelse i to år heller ikke har funnet det bryet verdt å mene noe om sexsjikanen mot Liv Signe Navarsete . I 2016 ble den tidligere partilederen utsatt for en utilbørlig SMS. Den var sendt fra en mobiltelefon tilhørende en av hennes statssekretærer i den rødgrønne regjeringen, Morten Søberg. Han befant seg på hyttefest i Åre sammen med en fast guttegjeng fra Trøndelag . Felles for festdeltagerne er tilhørighet til Senterpartiet.

To av dem bærer hvert sitt blanke ordførerkjede, Ivar Vigdenes og Bjørn Arild Gram, henholdsvis i Stjørdal og Steinkjer. Thomas Iver Hallem er fylkesvaraordfører i det nye storfylket Trøndelag. Ola Borten Moe er tidligere statsråd og første nestleder i Sp. Rune Hjulstad er fylkessekretær i Trøndelag Sp. Erlend Fuglum var Navarsetes statssekretær da hun var kommunalminister. Jostein Grande har vært rådgiver for Borten Moe og valgkampstrateg i Sp, mens de to siste som deltok på hytteturen ikke har verv i partiet.

En eller flere av disse har vært involvert i den skamløse tekstmeldingen til Liv Signe Navarsete. En eller flere av disse vet hvem som skrev og sendte den. En eller flere av disse setter resten av kompisgjengen i dyp forlegenhet ved ikke å være mann nok til å innrømme tabben.

For Ola Borten Moes vedkommende må den grove sexmeldingen være ekstremt pinlig. Få dager før Nationen avslørte SMS-sjikanen av Navarsete, svingte han seg på sin hvite fole for å ta et moralsk oppgjør med Trine Skei Grandes historiefortelling om hva som skal ha skjedd i hans eget bryllup. Nå kan det synes som om Borten Moe selv sliter med sitt etiske kompass.

Men aller mest er #metoo-sakene i Sp en plogfure i lakken for partileder Trygve Slagsvold Vedum og hans ryggesløse evne – eller er det vilje? – til å ta fatt i det som vitterlig har hendt.

Det er ikke alltid griseprat er en landbruksfaglig samtale om husdyrhold.