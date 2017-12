VIL FLYTTE AMBASSADE:President Donald Trump gir ordre om å starte prosessen med å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Foto: SAUL LOEB / AFP

Et alvorlig feilgrep

leder

Publisert: 06.12.17 19:48

MENINGER 2017-12-06T18:48:45Z

President Donald Trumps brøt med en lang tradisjon i amerikansk utenrikspolitikk da han erklærte at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. Det var er et stort og alvorlig feilgrep.

Det vil effektivt ødelegge for USAs mulighet til å spille en meklerrolle i konflikten mellom israelere og palestinere. Utspillet høyner konfliktnivået og kan utløse en ny palestinsk oppstand. En slik erklæring fremmer ikke fred, slik Trump påsto. Det skaper ny usikkerhet og sår ufred.

I flere tiår har det vært gjort mange forsøk på å komme frem til en fredsavtale mellom israelere og palestinere. De tre vanskeligste tema i forhandlingene er grensene gå, palestinske flyktninger og Jerusalems status. Palestinerne har alltid satt som et ufravikelig krav at en fremtidig palestinsk stat skal ha Øst-Jerusalem som hovedstad. Trump gir nå ordre om å starte prosessen med å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem

Jerusalem er en hellig by for jøder, kristne og muslimer. De hellige stedene for tre monoteistiske religioner ligger i kort gangavstand i Jerusalems gamleby, Klagemuren, Gravkirken og Klippemoskeen. I Jerusalems samles tro, håp og politiske ambisjoner krysses. I dag er byen er et politisk minefelt. Trår en feil kan man utløse eksplosjoner som får vidtrekkende konsekvenser. Ledere for lokale kirker i Jerusalem var blant de mange som i går innstendig oppfordret USA om ikke å endre kurs: - Enhver brå forandring kan forårsake uopprettelig skade.

I FNs opprinnelige delingsplanen fra 1947 ble Jerusalem skilt ut som et område, som skulle ligge under internasjonal kontroll. I 1948 gikk arabiske land til krig mot den nye staten, men Israel tok kontroll over den vestlige del av byen og erklærte at Jerusalem var landets hovedstad. Jerusalem var delt inntil seksdagerskrigen i 1967 da Israel erobret de østlige bydeler.

I sin erklæring sa Trump at hans beslutning ikke innebærer at USA tar stilling til hvor en grense skal gå. For første gang uttrykte han eksplisitt støtte til en tostatsløsning, hvis partene ønsker det. Han sa at USA er forpliktet til å søke en fredsløsning på den langvarige konflikten. Vi er redd at amerikansk alenegang i Jerusalem-spørsmålet bare vil gjøre det enda vanskeligere å få i gang en reell fredsprosess.

Vi støtter Israels rett til å leve innenfor trygge grenser. Men Trumps erklæring er ingen vennetjeneste for Israel. Nær 160 land har diplomatiske forbindelser med Israel, uten at disse har anerkjent Jerusalem som hovedstad. Årsaken er at byen vil stå sentralt i ethvert forsøk på å skape fred. Før det finnes en forhandlet løsning, bør ingen nasjon handle alene. Aller minst USA, som kan bruke sin store innflytelse til å mekle i konflikten. Dette utspillet tjener til å oppildne de som ikke vil ha noe avtale, og svekke de moderate krefter som ønsker fred.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!

Denne artikkelen handler om Jerusalem

Donald Trump