Erdogan fornærmet sitt greske vertskap

Publisert: 12.12.17 09:13

Grekerne klør seg i hodet etter at president Recep Tayyip Erdogan avsluttet det første tyrkiske statsbesøket til Hellas på 65 år med å fornærme vertskapet.

For hva var dette?

I strid med diplomatisk kutyme og politisk folkeskikk oppfattet Erdogan det historiske møtet som en naturlig anledning til å komme med halvkvedete trusler om behovet for å «oppdatere» grensene mellom de to land. Grenser som ble trukket opp i den såkalte Lausanne-freden med Tyrkia i 1923, da Hellas måtte avstå store landområder i Lilleasia samt deler av Trakia.

Presidenten langet også ut mot dagens myndigheter for historisk urett mot Tyrkia fra gresk side uten et øyeblikk å nevne hvilke overgrep tyrkerne på sin side har stått bak, hverken i fortid eller nåtid.

Invitasjonen fra Aten var formulert som et ønske om å oppgradere de gresk-tyrkiske relasjonene – et nokså anstrengt forhold, som helt opp til våre dager har vært gjensidig truet av krig. Det uavklarte Kypros-spørsmålet, sammenbruddet i sommerens forhandlinger om todelingen av øya, samt den pågående migrasjonskrisen er andre mellomværender som nabolandene burde hatt interesse av å ordne opp i.

Men ifølge det Erdogan sa før han kom til Aten, mens han var der og etter at han kom hjem igjen, kan grekerne i det minste slå fast at det sittende regimet i Ankara ikke har til hensikt å komme Hellas i møte på noen av disse spørsmålene.

Som den greske avisen Kathimerini skrev på lederplass i helgen: Så vet vi i hvert fall det! Ingen trenger lenger være i tvil om Ankaras intensjoner og mål.

For alle som har håpet og trodd på diplomatiske løsninger, at Tyrkia også i praksis skulle kunne komme med innrømmelser for å bringe konkrete forhandlinger et steg videre, var Erdogans gjesteopptreden i gresk offentlighet en kalddusj.

Eller kanskje helst en realitetsorientering. I så måte også en påminnelse om at Helsinki-vedtaket fra 1999 om å åpne for tyrkisk EU-medlemskap aldri vil bli effektuert. Utviklingen i Tyrkia under Recep Tayyip Erdogan tilfredsstiller på ingen måte EUs minstekrav til demokrati og menneskerettigheter.

Greske kommentatorer mener at den største lærdom Hellas kan trekke etter det aparte statsbesøket, er at grekerne må begynne å utvikle en egen utenriks- og sikkerhetspolitikk overfor storebror i øst. Det har de selvfølgelig også i dag, men den er i stor grad koordinert med og delvis underlagt EU. Erdogans uttalelser har bekreftet behovet for en tydeligere Tyrkia-politikk.

Samtidig må man legge i potten at alt den tyrkiske presidenten sier og gjør først og fremst har hjemlige adressater. Når han truer sine greske naboer og snakker nedsettende om EU, er det indremedisin.

I 2019 er det valg i Tyrkia. Vi kommer til å få servert mye tyrkisk pepper til invortes bruk innen den tid.

