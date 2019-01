PÅ VENT: Socialdemokraternas leder Stefan Löfven blir ikke statsminister uten Vänsterpartiets medvirkning. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Vänsterpartiet sier nei, men mener ja

– Vi kommer aldri, aldri, aldri til å stemme for en sånn regjering, sa Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt – samtidig vil han ha Stefan Löfven som statsminister.

Onsdag skal den svenske Riksdagen stemme over samarbeidsforslaget fra Socialdemokraterna , Miljöpartiet og de borgerlige mellompartiene Centern og Folkpartiet om en sentrum-venstre-regjering. Til sammen har de 167 mandater i ryggen.

For å bli valgt, trenger Löfven at Vänsterpartiets 28 representanter støtter ham.

Det er kaotiske tilstander i svensk politikk. Men kaoset er også et røykteppe som skjuler maktspillet under.

Stefan Löfven har helt klart strukket seg langt mot høyre for å få til en samarbeidsavtale med Centern og Folkpartiet. Begge de to sentrumspartiene har lenge utfordret venstresiden i arbeidslivspolitikken. Nå har Socialdemokratarna kommet dem noe i møte på dette området.

Dette provoserer SVs søsterparti Vänstern, som ovenikjøpet har fått lese i utkastet til regjeringsplattform at deres innflytelse i avtaleperioden skal fjernes.

At Jonas Sjöstedt opplever dette som tidenes provokasjon, kan umulig overraske de nye regjeringskameratene. Noe det antagelig heller ikke gjør. Formuleringen i regjeringserklæringen er først og fremst et indremedisinsk anliggende. Det er ment å dempe intern motstand både i Centern og Folkpartiet for å kunne forankre et samarbeid til venstre.

Denne prosessen er så delikat at dersom passiaren fjernes fra regjeringsdokumentet, kan det forrykke den nyvunne borgfreden og sende begge mellompartiene tilbake til den borgerlige Alliansen. Da kan Vänsterpartiet se langt etter en Löfven-ledet regjering, dersom det virkelig er det de ønsker seg.

Folkpartiets leder Jan Björklund sier nå at døren til Moderatarnas konservative partileder Ulf Kristersson på ingen måte er stengt. Det må også forstås som et forhandlingsutspill.

I realiteten hadde ikke Jonas Sjöstedt noe valg. For å bevare egen troverdighet og partiets integritet måtte han ta avstand fra regjeringsplattformen, slik den var formulert. Samtidig har han ikke fremmet noe formelt krav om at den må skrives om.

Han behøver «inte nåt papper», som han uttalte rett etter sin egen pressekonferanse mandag formiddag. Det han trenger er Stefan Löfvens ord om at det som står i samarbeidsdokumentet ikke er sant. At det slett ikke er slik at Vänsterpartiets innflytelse i svensk politikk skal opphøre med en ny sentrum-venstre-regjering.

– Jeg stoler på Stefan Löfven, sier Jonas Sjöstedt.

Men likevel ikke nok til at Löfvens forsikring tidligere på dagen duger. Da sa «sossarnas» leder at selv om de har inngått en forpliktende avtale med Centern og Folkpartiet, vil regjeringen stå fritt til å søke samarbeid med andre partier, ikke minst Vänstern.

Dersom en Löfven-ledet sentrum-venstre-regjering skal bli en realitet trenger koalisjonen Vänsterpartiets medvirkning. På ett eller annet vis. De kan få det ved at Stefan Löfven og Jonas Sjöstedt møtes til egne samtaler, der partilederne gir hverandre tilstrekkelige innrømmelser til at tilliten gjenopprettes. Da kan Vänstern gi regjeringskoalisjonen sin aktive støtte.

Men det holder at Sjöstedt & co. passivt støtter en ny regjering. For Löfven er det nok at Vänsterpartiet ikke stemmer mot ham. Dersom de stemmer blankt vil de kunne slippe Löfven frem som statsminister, og samtidig være i stand til å si at de ikke anerkjenner sentrum-venstre-plattformen.

Alternativet er i praksis nyvalg. De eneste som kommer til å tjene på det, er vippepartiet Sverigedemokratera – som ingen vil samarbeide med.