Foto: Roar Hagen

Å mure seg inne i frykt

MENINGER 2019-01-28T06:11:41Z

Snart 30 år etter feiringen av Berlinmurens fall er det travle tider for de som vil stenge omverdenen ute eller folket inne. Mange deler Donald Trumps iver etter å bygge murer.

kommentar

Publisert: 28.01.19 07:11

Ofte er byggherrene populistiske politikere som ønsker å vise handlekraft, selv om nytteverdien i beste fall er usikker. En mur står som et konkret eksempel på et samfunn som vil beskytte seg mot ytre farer. Det er en konkret motreaksjon mot globaliseringen, med mer eller mindre fri flyt av varer, tjenester og mennesker. De som vil bygge murer spiller på frykten for de andre, og uro for det ukjente.

– Generalsekretær Gorbatsjov, hvis du ønsker fred, hvis du ønsker velstand for Sovjetunionen og Øst-Europa, hvis du søker liberalisering, kom hit til denne porten. Mr. Gorbatsjov, åpne porten. Mr. Gorbatsjov, riv ned denne muren, sa president Ronald Reagan ved Brandenburger Tor i Berlin i 1987.

Berlinmuren var symbolet på et splittet kontinent, de demokratiske land i vest i allianse med USA mot de østlige kommunistiske landene som var i Moskvas jerngrep. I dag er en liten del av muren bevart, som et minne om det som var.

Grensemurer er imidlertid ikke historiske museumsgjenstander i friluft. Den er en høyst aktuell realitet i dagens giftige politiske atmosfære.

I EU er det bygget mer enn 1000 km med nye grensemurer etter at Berlinmuren falt. Det fantes bare et par murer i Europa i 1990-årene, nå er det 15. De fleste er bygget for å holde migranter ute. Ulike steder i verden er det minst 77 murer som minner om Trumps byggeprosjekt.

For en generasjon republikanske politikere ble president Ronald Reagan det store forbildet. Det varte inntil Donald Trump kom inn på den politiske arena og kapret det republikanske parti. I et intervju i fjor skrøt Trump av at han er «mye større enn Ronald Reagan». Trumps og likesinnedes suksess i senere år illustrerer hvordan optimismen fra 1989 er blitt erstattet av frykt og pessimisme. Reagan ville rive murer, Trump vil bygge nye «vakre og høye» murer:

-Murer virker. Det er derfor velstående, mektige og suksessrike mennesker bygger murer rundt husene sine, sa Trump tidligere i år. Og i et intervju med Fox News i 2017 sa Trump at murer gir beskyttelse: - Du trenger bare å spørre Israel. De hadde en fullstendig katastrofe og så bygget de en mur. Det stanset 99,9 prosent.

Trump mente antakelig at muren hadde stanset terrorangrep mot Israel.

Israel har bygget grensemurer mot Egypt, Gaza og Libanon, men trolig Trump på muren mot palestinerne på Vestbredden. Den ble bygget i en helt annen politisk situasjon og med en annen begrunnelse enn Trumps. Da Trump for noen dager talte til nasjonen om behovet for en mur mot Mexico nevnte han ikke èn gang terrorisme.

Israel startet å oppføre muren på Vestbredden i 2002, under den andre palestinske oppstanden. I mars dette året ble 130 israelere drept i terroraksjoner. Angrepene er, av flere årsaker, blitt langt færre. Men muren splitter palestinske lokalsamfunn og har fått store humanitære og økonomiske konsekvenser. Den er for en stor del bygget i okkupert land, uten en folkerettslig avtale om hvor grensen skal gå.

Over 50.000 palestinere med arbeidstillatelse i Israel passerer muren hver dag. Mange kommer seg dessuten inn uten papirer, som regel for å finne arbeid. Det finnes mange illegale ruter og 90 prosent av «muren» er et to meter høyt elektrisk gjerde.

– Vi betaler ikke fem milliarder dollar for din middelalderske grensemur, skrev den demokratiske kongressrepresentanten Hakeem Jeffries på Twitter etter Trumps tale. Men murer har eksistert både før og etter middelalderen.

– Gjennom historien har autokratiske ledere vært avhengige av muren for å kontrollere sitt folk. Fra tyrannene som først begynte å bygge den kinesiske mur i år 220 f.Kr. til Nikita Khrusjtsjov som ga ordre til å bygge Berlinmuren har murer representert udemokratiske krefter, skriver Nina Khrushcheva i en kommentar for NBC News.

Hun er oldebarn av Nikita Khrusjtsjov som var Sovjetunionens statsleder fra 1953 til 1964. Professoren i internasjonal politikk ved New School i New York mener murer er en ineffektiv og mindreverdig måte å beskytte en nasjon på. Derfor argumenter hun mot Trumps planer.

Den kinesiske mur ble bygget for 2000 år siden som beskyttelse mot invasjoner fra nord. Berlinmuren ble bygget for å hindre østtyskere i å flykte fra DDR, men også for å hindre uønsket påvirkning fra vest. Trump begrunner muren mot Mexico med behovet for å beskytte USA mot illegal innvandring og kriminelle.

Symbolet for Amerika bør være Frihetsgudinnen, ikke en ti meter høy mur, sa demokratenes leder i Senatet, Charles Schumer, i sitt tilsvar til Trumps tale. Det er et fint bilde, men i dagens harde og uforsonlige tidsånd lyder Emma Lazarus´ berømte dikt på Frihetsgudinnen som det ultimate godhetstyranni:

– Gi meg dine trette, dine fattige, dine kuede masser som lengter etter å puste fritt.

Det er ikke tidens melodi i Amerika, og heller ikke i Europa.