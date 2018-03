Exit Listhaug

Publisert: 20.03.18 12:46

Da jeg mandag i forrige uke skrev i VG at det burde fremmes mistillitsforslag mot statsråd Listhaug, var det i håp om at det i det minste ville bli gjort et «daddelvedtak».

FREDRIK MELLEM, leder i Oslo Arbeidersamfunn

Det er imellomtiden inntruffet en historisk episode av de helt sjeldne i norsk politikk. Flertallet av folkets representanter har nå sett seg nødt til å knesette en svært tydelig nedre anstendighetsgrense for statsråder. Det burde ikke være nødvendig. En skulle tro at i utgangspunktet vil enhver statsminister velge seg statsråder som er ferdig oppdratt.

Da Sylvi Listhaug møtte i Stortinget sist torsdag gikk det helt galt. Da hun egentlig bare skulle stå skolerett og få beskjed om at «fy, men vi skal la det gå for denne gang» svarte hun rett og slett de voksne med å være frekk. Det går som kjent ikke. Den nedre anstendighetsgrensen som nå er fastsatt er likevel satt såpass lavt at den ligger et godt stykke under enhver rimelig forståelse av begrepet «statsrådsverdighet.» Det er med andre ord fortsatt armslag og rom nok til at Frp kan boltre seg i regjering.

Denne siste tildragelsen i norsk politikk har ledet tankene tilbake til en debatt i Kristiansand bystyre for mer enn 20 år siden. Debatten foregikk i all hovedsak mellom alle partiene til høyre for Arbeiderpartiet, med hele venstresiden som et fascinert publikum. Temaet var hvordan skal egentlig Frp klassifiseres? Er det et konservativt, et borgerlig, et liberalistisk, eller kun et høyrepopulistisk parti?

Da debatten hadde pågått vel og lenge, følte jeg meg (som daværende leder av Kristiansand Arbeiderparti) kallet til å delta.

– Ordfører: Det er interessant å være vitne til denne debatten, men kan det være slik at uenigheten og engasjementet skyldes at debatten egentlig handler om noe litt sekundært? Kunne det være hensiktsmessig at man primært samler seg om at Frp er noe vulgært og uanstendig? Da er kanskje det sekundære ikke lenger så viktig?

Jeg husker godt at det vi litt stygt kalte «perlekjedejuntaen» (Høyres backbenchere) tydelig gremmet seg og nikket samtykkende til meg og hverandre. Savnet etter denne perlekjedejuntaen i Høyre skulle siden vokse seg stort. Ære være dem.

Mens Erna Solberg har latt seg drive fra skanse til skanse og mens Trine Skei Grande har gjemt seg i kjelleren til Kulturdepartementet, har alle partilederne i opposisjonen stått sammen om å si at nok er nok. Samtidig har det tatt bemerkelsesverdig lang tid før mindretallsregjeringen til slutt evnet å reflektere ferdig rundt nettopp begrepet «mindretall.» Erna Solberg har opptrådt mer arrogant og ignorant i mindretall, enn Jens Stoltenberg noen gang tillot seg å gjøre med et flertall bak seg.

Det er forskjeller på kultur og ukultur i norsk politikk. Disse forskjellene kommer noen ganger til uttrykk ved ting som ikke skjer. Min partileder, Jonas Gahr Støre, vil for eksempel i dag opptre alvorlig og seriøst. Han kommer derimot ikke til å befinne seg på scenen i en ølkjeller, for her på aller mest vulgære vis rope av full hals: Morna Sylvi!