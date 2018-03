VARIG VERN: – Jeg vil denne helgen gi en klar anbefaling til Oslo Arbeiderpartis årsmøte om å fatte et tydelig vedtak om at havområdene utenfor LoVeSe skal vernes, skriver kronikkforfatteren. Foto: Øyvind Nordahl Næss

«Ap små si nei til konsekvensutredning av de utsatte havområdene.»

debatt

Publisert: 16.03.18 09:14 Oppdatert: 16.03.18 09:42

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-16T08:14:23Z

Jeg mener tiden nå overmoden for at Ap feier all tvil av banen, og verner havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljevirksomhet.

FRODE JACOBSEN, leder i Oslo Arbeiderparti

Arbeiderpartiets prosjekt er det samme. En rettferdig verden der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Et samfunn hvor hver og en av oss skal ha muligheten til å realisere vårt potensial og leve gode liv, i små og store fellesskap. Mest mulig frihet for enkeltmennesket. Frihet fra fattigdom og undertrykking. Målet ligger fast, men våre svar og virkemidler må endre seg når samfunnet og verden rundt oss endrer seg.

I Oslo samarbeider vi med SV og Miljøpartiet de grønne om å skape en miljøvennlig by med mer rettferdig fordeling, mer velferd, økt verdiskaping og bedre livskvalitet for alle. Vi er på rett vei i Oslo, og her er råd jeg mener Arbeiderpartiet bør ta med seg fra styringen av Oslo.

På noen generasjoner har vi sammen skapt samfunn våre oldeforeldre ikke kunne drømme om. Vi har gått fra å være et fattig klassesamfunn til et av de rikeste og mest egalitære land i verden. Men kampen mot forskjellene er aldri over, vi må kjempe den hver eneste dag. Nå ser vi at forskjellene i Norge øker igjen. De som har mye får mer, mens stadig flere nordmenn mottar sosialhjelp og arbeidsledigheten er for høy. Det er for mange som faller fra i videregående, samtidig som kompetansekravene i arbeidslivet blir stadig høyere.

Vi ser det også i Oslo. Økte klasseskiller og bydeler med urovekkende lav deltakelse i arbeidslivet. Å få flere i arbeid og sikre et anstendig arbeidsliv er nøkkelen i kampen mot økte ulikheter. Ap må alltid stå i front i kampen mot sosial dumping og for et anstendig arbeidsliv. I Oslo viser vi vei gjennom Oslo-modellen ved innkjøp. Nå stiller vi krav overfor våre leverandører om tariffestet minstelønn, lønn mellom oppdrag, krav om å bruke lærlinger og fagarbeidere.

I Oslo driver vi vår egen omfordelingspolitikk, blant annet med gratis aktivitetsskole og kjernetid i barnehagen i bydeler der levekårene er dårligere enn snittet. Det er riktig å omfordele, men uansett hvor du bor i byen skal du føle deg trygg på at det offentlige skole- og helsetilbudet er så godt som du forventer.

Over en tredel av befolkningen i Norge bor allerede i våre fem største byområder. Arbeiderpartiet vil ikke kunne fortsette som den ledende politiske kraft om vi ikke har relevant politikk for alle mennesker i Norge. Jakten på en god distriktspolitikk må ikke gå bekostning av en god bypolitikk. Ofte er det heller ingen motsetning.

Når vi er på vårt beste, bygger vi broer og leverer politiske løsninger som treffer hoder og hjerter både i både i by og land. Det er i fellesskap vi finner svar på utfordringene, ikke ved å skape motsetninger mellom dem av oss som bor byer og dem av oss bor i distriktene. Skal Arbeiderpartiet vinne valg igjen, trenger vi stemmene fra både bygd og by.

Alle trenger en god oppvekst, gode nærmiljøer, tak over hodet, arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter, helsetjenester, livsglede og en trygg alderdom, uansett om de bor i en stor by eller en liten bygd. Hvor mange mennesker som bor samme sted, kan bidra til at noen ting blir lettere, og noen ting som blir vanskeligere. Vi skal lage gode løsninger for alle, uavhengig av hvor de bor og hvem de er.

Vi står overfor store klimautfordringer som krever at vi tar noen tøffe valg. Miljøutfordringene er ikke noe som kan løses av noen andre, et annet sted til en annen tid. Den offensive miljøpolitikken det Arbeiderpartiledede byrådet fører i Oslo gir resultater, og jeg er stolt over at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad 2019.

Vårt byråd har satt i gang en historisk oppgradering av trikkenettet og kjøper inn 87 nye trikker. Vi har sikret finansiering av ny t-banetunnel med holdeplass på Bislett og Grünerløkka og tverrforbindelse i Groruddalen. Fornebubanen har byggestart i 2019. På to år har det blitt mer enn 1100 nye avganger med t-bane, buss og trikk. Oslos innbyggere skal oppleve et levende bilfritt byliv, flere grøntområder, renere luft, flere sykkelveier og enda bedre kollektivtransport. Men vi og de andre byene kan ikke gjøre jobben helt alene. Vi trenger en Arbeiderpartiledet regjering med tydelig grønn profil.

Vi er heldige her i landet som har store inntekter fra fossile energikilder. Men oljealderen tar slutt en dag, og vi må ta hensyn til miljø og klima også i oljepolitikken.

Jeg mener tiden nå overmoden for at Ap feier all tvil av banen, verner havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljevirksomhet og sier nei til konsekvensutredning av de utsatte havområdene der.

Jeg vil denne helgen gi en klar anbefaling til Oslo Arbeiderpartis årsmøte om å fatte et tydelig vedtak om dette, som igjen bør bli vår politikk i neste stortingsperiode.

Det er helt avgjørende at Arbeiderpartiet går i front for å bygge et rødt og grønt regjeringsalternativ på venstresiden, som et tydelig alternativ til den blå-blå regjeringen. Hvem som vil inngå i et nytt rødgrønt prosjekt og hvem som skal med i en regjering, er det for tidlig å konkludere på nå, men vårt utgangspunkt må være en åpen holdning til alle som ønsker en ny retning for Norge.

En eventuell regjeringsplattform må selvsagt hamres ut etter at velgerne har sagt sitt, men de mest sentrale uenighetene bør være avklart i god tid i før valget. Velgerne må trygt kunne stemme inn en Arbeiderpartiledet regjering og vite at det holdes orden i økonomien. Det kan heller ikke være tvil om at EØS-avtalen ligger fast og at Norge skal være en stabil partner i NATO.

Ved Stortingsvalget i 2021 må vi presentere velgerne for en bred politisk allianse, og invitere dem med på et tydelig politisk prosjekt. Den jobben må starte nå.