Fra olje til hest

Styret i Statoil har besluttet å forandre navn på den norske velstandsmerkevaren.

Få ting virker mer fremmed en et nytt navn på en gammel kjenning. Og det er få forandringer man venner seg raskere til.

1. januar 1995 skiftet det gode gamle Televerket, den statlige etaten som hadde fordelt summetonen og godkjent telefonapparater til det norske folk i 140 år, navn til Telenor.

Tele-hvaforno?

Folket ristet på hodet. Hva var dette for noe jåleri? Hva tenkte de egentlig på, sjefene i Televerket som hadde brukt to reklamebyråer og 45 millioner kroner på omleggingen. For ikke å si de høye herrer i Teledirektoratet, som hadde godkjent det hele! Hva var egentlig galt med det gamle navnet.

Man kunne sikkert ha beholdt Televerket som navn, i dag kunne det kanskje hatt en litt kul, retro-vibb ved seg. Litt som en av de hippe nostalgiske 70-tallsinspirerte cocktailbarene som skyter opp i indre bykjerne rundt omkring i Europas storbyer.

Men det spiller liten rolle, for innen sommeren 1995 hadde alle vendt seg til Telenor, og vi hadde vår fulle hyre med å lære oss navnet på alle de andre teleselskapene som dukket opp som følge av at statens telemonopol var opphevet: Telia, Teletopia, Telio, Talkmore og hva de nå heter for noe alle sammen.

Så da Teledirektoratet ble til Post og teletilsynet to år senere, og gikk derfra til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i 2015, var det knapt noen som reagerte.

Statoilnavnet er langt yngre. Men det er tyngre i symbolverdi. Det statlige oljeselskaper er selve merkevaren på norsk rikdom og velstandsutvikling de siste femti årene.

For mange er det å skulle skifte navn litt de samme som om amerikanerne skulle skifte navnet på den amerikanske dollaren, og gi den et eller annet fancy, tidsriktig navn klekket ut etter anbudsrunde i informasjonsbransjen.

Men «olje» er ikke god latin i den globale energibransjen for tiden. Det lukter for mye fossil, for sure utslipp, for mye varm gass i atmosfæren. Og Statoil opererer i et marked hvor de fleste kundene har et fullstendig usentimentalt forhold til norsk velstandsutvikling.

Så derfor har de godt betalte brainstormerne kommet opp med noe mer tidløst. Urtidshest møter ren nordisk energi. Tolkbart, men ikke assosierbart med noe som strider mot FNs klimamål.

Det kan virke litt vemodig og litt fjollete. Men innen et år har vi uansett vent oss til det.