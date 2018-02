LIVSVIKTIG: Mandag sa Beslutningsforum endelig ja til at medisinen kan gis til SMA-pasienter, men bare til de under 18 år. Lille Thea (2) har den sjeldne sykdommen SMA, som svekker viktige kroppsfunksjoner. Foto: Kristiansen,Tore

Spinraza til alle SMA-pasienter!

Publisert: 12.02.18 15:25

Den eneste løsningen som er akseptabel innenfor dagens rettslige ramme, er å tilby alle SMA-pasienter Spinraza.

LISE LEHRMANN, på vegne av pasient- og pårørendegruppen SMA Norge

I dag sa Beslutningsforum endelig ja til at medisinen kan gis til SMA-pasienter, men bare til de under 18 år, og bare hvis man oppfyller visse startkriterier som ikke er oppgitt ennå. Vi i SMA-gruppen sitter med blandede følelser: Sorg over forskjellsbehandling av de som er over 18 år, uro over om barna våre oppfyller startkriteriene for behandling, men samtidig også en lettelse over å ha kommet et steg i riktig retning. Prosessen har likevel avslørt helsemyndighetenes manglende respekt for lovverket, mangelfulle forhandlinger, samt en villedning av pasientene.

SMA er en sjelden sykdom der muskelfunksjonene svikter gradvis, til pasienten ikke lenger kan gå, sitte, spise eller puste. Det er en hjerteskjærende sykdom og en voldsom belastning for pasienter og pårørende. Det har vært en lang kamp for pasientene, siden medisinen ble godkjent i desember 2016, fanget mellom helsemyndighetene og legemiddelfirmaet mens tiden har rent fra oss.

Ofte blir Spinraza kalt «livsforlengende». Det er imidlertid ikke bare snakk om å gi pasientene noen måneder ekstra å leve. Man vil både kunne stoppe sykdommens utvikling og gjenvinne tapt muskelstyrke. Det er ikke uten grunn at medisinen kalles banebrytende, og den har fått en internasjonal pris for beste bioteknologiske produkt 2017 (Prix Galien). Også Statens legemiddelverk måtte i sin hurtige metodevurdering anerkjenne at nytteeffekten var dokumentert for alle typer SMA.

Spinraza er livreddende.

Myndighetene kalte prisen «uetisk» og nektet i ti måneder å gå i prisforhandlinger. I denne perioden kunne flere av pasientenes funksjoner, og i alle fall ett liv, vært reddet. Det nytter ikke å være indignert over medisinpriser når en selv har skapt et system der innovasjon skjer i private selskaper. Tvert imot må Norge styrke sin forhandlingskompetanse og ha dialog med selskapene, for å sikre at alle pasienter får medisin til en akseptabel pris innen rimelig tid. Alternativet er mer statlig forskning, men her ville neppe de sjeldne sykdommene bli prioritert.

Pasientene har sendt en rekke fortvilte brev til helseministeren. I et svar til moren til Thea (2 år) understreket Høie selv muligheten for å søke unntaksbehandling mens medisinen ble metodevurdert. I ettertid har imidlertid departementet vært involvert i utformingen av standard avslagsbrev til pasientene, som har mottatt likelydende avslag på behandling fra sine sykehus. Dette er i beste fall en villedning av pasienter i en sårbar situasjon.

Helsemyndighetene mangler kunnskap om, og respekt for, det rettslige rammeverket som omgir dem og skal begrense deres virksomhet. UNICEF uttalte 12. januar at barn med SMA har krav på medisinen både etter Grunnloven og FNs barnekonvensjon. Statssekretæren ga uttrykk for at departementet hadde vurdert dette annerledes, men korrespondanse viser at en slik vurdering aldri har vært gjort i departementet. Man har heller valgt å avvente et eventuelt søksmål fra pasientene. Det er oppsiktsvekkende at Norge lenge har nektet barn medisin, mens land det er naturlig å sammenligne seg med har åpnet for statlig behandling av SMA-pasienter. Både voksne og barn har dessuten krav på nødvendig og forsvarlig helsebehandling etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Systemet med Beslutningsforum har klart forbedringspotensiale, da beslutningstakerne er de samme som skal dekke medisinkostnadene på sine budsjetter, og hvis habilitet det kan settes spørsmålstegn ved. De fatter beslutninger som i verste fall medfører dødsdom for pasientene, uten begrunnelse eller ankemuligheter, løst forankret i et utilgjengelig forskriftsverk. Det er åpenbart at budsjettmessige konsekvenser veier tyngre enn forutsatt av Stortinget, og at medisinens effekt og sykdommens alvorlighet kommer i bakgrunnen. Særlig blir dette tydelig når de setter en 18-års grense. Et slikt rent objektivt alderskriterium har ikke blitt brukt i Norge tidligere. SMA Norge mener at det må prøves rettslig om slike kriterier for behandling satt av helsemyndighetene, står seg.

Saken har også en interessepolitisk side. I løpet av dette året har helsemyndighetene gjort innstramninger, uten tvil fordi man ser at det vil komme en rekke legemidler i nærmeste fremtid. Forvaltningen har med et pennestrøk endret definisjonen av «sjeldne sykdommer» fra 500 personer (1 per 10.000 innbygger) til bare 50 (1 per 100.000 innbygger), utelukkende for å spare penger. Det er nesten ingen sykdommer der populasjonen er så lav, så derfor slipper de å legge til grunn den mer lempelige prioriteringsregelen i den nye legemiddelforskriften § 14-5 tredje ledd. Her skulle Prioriteringsmeldingen gjennomføres.

Stortinget var imidlertid bare opplyst om den gamle definisjonen da de vedtok Prioriteringsmeldingen. Forvaltningens nye definisjon setter en effektiv stopper for fremtidig behandling av sjeldne sykdommer, stikk i strid med det Stortinget ba regjeringen sikre i innstilling 57 S (2016-2017) punkt 2.4.2, og er intet mindre enn et kupp. Lederen i Beslutningsforum sa nylig i et møte med pasientgruppen at gruppen vår på 60 pasienter «egentlig var større enn det Stortinget hadde bestemt var en sjelden sykdom», noe vi raskt kunne tilbakevise. Dette er et eksempel på at slike «retningslinjer» fastsatt av forvaltningen mot Stortingets vilje raskt fester seg.

Den eneste løsningen som er akseptabel innenfor dagens rettslige ramme, er å tilby alle SMA-pasienter Spinraza. Dette vil dessuten være økonomisk mest lønnsomt både for helsesektoren og for samfunnet for øvrig. Prisen oppveies av den årlige kostnadsbesparelsen per pasient. I tillegg vil Norge spare store kostnader for respiratorbruk, rullestoler, biler, sykehusinnleggelser mv. Norge vil gå i pluss med Spinraza. For ikke å snakke om de lidelser det vil spare pasienter og pårørende.