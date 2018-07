YTTERFLØY: - Når Klinge sammenligner omskjæring med kjønnslemlestelse, så velger hun en retorikk som plasserer henne i debattens ytterfløy, skriver kronikkforfatteren.

– Det er ikke brunskvetting når argumentene dine er så ekstreme, Jenny Klinge.

debatt

Publisert: 19.07.18 14:15

MENINGER 2018-07-19T12:15:48Z

Jenny Klinge må tåle at folk stiller spørsmål ved holdningene hennes når hun forsvarer ekstreme standpunkter og færre rettigheter for minoritetsforeldre.

Lene Johansen , frilansjournalist

Senterpartiets Jenny Klinge sammenligner i VG omskjæring av gutter med kjønnslemlestelse. Hun er opprørt over at de som ønsker å forvare foreldrenes rettigheter til å ta medisinske valg på vegne av barna sine trekker motivasjonen hennes i tvil og «driv stadig med brunskvetting av oss som kjempar for ei aldersgrense».

Det er ekstremt å kalle det kjønnslemlestelse.

Verdens helseorganisasjon anbefaler omskjæring av gutter fordi helsefordelene utveier risikoen ved inngrepet. De mener imidlertid at det er viktig at de som utfører inngrepet skal gjøre det på riktig måte og under forsvarlige hygieniske forhold. I 2012 gjennomførte den amerikanske barnelegeforeningen en omfattende gjennomgang av eksisterende forskning på omskjæring av nyfødte guttebarn. De konkluderte med at helsefordelene utveier risikoen , men ønsker ikke å anbefale at det er standard praksis.

Omskjæring er altså ikke bare et religiøst ritual, slik man kan få inntrykk av i den norske debatten. Når Klinge sammenligner det med kjønnslemlestelse, så velger hun ekstrem retorikk som plasserer henne i debattens ytterfløy.

Klinge og andre omskjæringsmotstandere hevder at en aldersgrense vil ivareta barnas menneskerettigheter, som igjen er ganske ekstreme argumenter i en debatt om et medisinsk inngrep som internasjonale helsemyndigheter sier har medisinske fordeler. Fordelen oppveier risikoen, så lenge det gjøres av kompetent helsepersonale under hygieniske forhold.

Når Verdens helseorganisasjon gikk gjennom eksisterende forskning i 2010, bemerket de at omskjæring av spedbarn og småbarn er en relativt enkel prosedyre , sammenlignet med omskjæring av eldre barn og voksne. Når Klinge argumenterer for en aldersgrense, så er hennes standpunkt ikke styrt av eksisterende forskning, men føleri pakket inn i ekstreme argumenter om menneskerettigheter og skremmende ord som kjønnslemlestelse. Hun utsetter barna for større helserisiko ved en aldersgrense.

Klinge skal ha seg frabedt anklager om å være jødehater og rasist. Det var argumentene hun ble møtt med etter at Stavanger Aftenblad siterte henne slik: «Hvis det er viktigere å skjære av en del av kjønnsorganet, framfor å bo i Norge, så kan vi ikke gjøre annet enn å la dem flytte.» Folk som er uenige med henne får jaggu forstå at stortingsrepresentanter har bedre omsorg for barna deres enn de selv har, og forholde seg til loven, argumenterer hun med i VG.

Det er en del spørsmål hvor stortingspolitikere bør se hvor grensen for lovgivning går. Personlige helsevalg er et av de stedene hvor lovgivere bør se sin egen begrensning. I mange situasjoner er det bedre at beslutningen tas av de personene som er involvert og det helsepersonalet som skal hjelpe dem. All den tid omskjæring av spedbarnsgutter er et legitimt medisinsk valg, så bør det være opp til foreldrene å ta det valget. Akkurat som vi har lar mor får ta beslutning om å bære frem et foster, eller ei i abortdebatten.

Klinge har definert bort det medisinske hensynet, når hun kaller inngrepet kjønnslemlestelse. I det øyeblikket hun omtaler det som rituell omskjæring, så har hun plassert ansvaret hos de religiøse minoritetene som ønsker å kunne gi barna sine den medisinske omsorgen som er vanlig i det sosiale miljøet. Når hun da i tillegg sier rett ut at de får leve et annet sted dersom de ønsker å ha det sånn, så er det ikke rart at vi begynner å lure på om hun har litt vondt i holdningene sine. Hun ønsker å ta fra minoritetsforeldre retten til å velge medisinsk behandling som de mener er til barnets beste, på det tidspunktet hvor inngrepet har lavest risiko. Det er et ekstremt standpunkt.

I en rettstat er det faktisk sånn at vi beskytter mindretallet mot flertallets tyranni. Det var et samlet Storting som vedtok steriliseringsloven i 1934. Det gav ikke politikerne rett til å ta fra de minoritetene som ble utsatt for tvangssterilisering retten til å bestemme over egen helse. Lovgivere som vil styre hva enkeltmennesker gjør med sin egen kropp havner fort på dypt vann, etisk sett. Det minst ekstreme standpunktet i debatten om omskjæring av spedbarnsgutter er at foreldre får kompetent helsehjelp på det tidspunktet hvor inngrepet har lavest risiko, i tråd med tilrådingene fra Verdens helseorganisasjon.