Omkamp om abort

Trine Skei Grandes varslede omkamp om abort før stortingsvalget i 2021 er ikke noe sunnhetstegn for den nye regjeringen.

Publisert: 26.01.19 04:40

Venstres leder og kulturminister Trine Skei Grande hadde knapt fått oppdatert dørskiltet sitt til også å omfatte likestillingsansvaret før hun varslet at partiet hennes vil ha omkamp om abortloven og eggdonasjon før neste stortingsvalg. – Innstrammingen som ligger i forslaget til abortlov ser Venstre på som en pause i to og et halvt år, sa Grande til NRK fredag morgen, og viste også til utviklingen av ny teknologi. De samme elementene som ble så vanskelige også avgjørende for hele regjeringsutvidelsen skal altså opp til ny opphetet debatt. Og debatten er ikke initiert fra opposisjonen men fra innsiden av regjeringen som akkurat har funnet en felles plattform å stå på.

Vi har hele tiden ment at den norske abortloven er en av de beste i verden og at den derfor er særdeles lite egnet for den typen debatt som først og fremst dreier seg om posisjonering og egenmarkering. Høsten og vinterens debatter har vist det. Nyanser og fleksibilitet stiver i en fastlåst skyttergravsposisjon hvor ideologiske «seire» blir viktigere enn løsninger. Begge parter i den reelle uenigheten risikerer dermed å tape territorium på et følsomt område hvor det i nærmere førti år har hersket bred tverrpolitisk enighet. Retorikken fra Arbeiderpartihold hvor helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol kaller Grandes utspill for «en hån mot de berørte», viser at denne kampen allerede er i gang.

Vi vil også råde den nye regjeringen til å søke ro rundt sin egen arbeidsplattform, i hvert fall i denne innledende fasen. Når man trer inn i en regjering representerer man mer enn seg selv, sin valgkrets og sitt parti. Man tar et ansvar for hele nasjonens velbefinnende og forplikter seg til å søke stabilitet og forutsigbarhet. Selvfølgelig vil det være uunngåelig at en firepartiregjering hjemsøkes av indre rivninger. Og selvfølgelig vil partimedlemmer på Stortinget og rundt om i landet stå fritt til å fronte det de mener er partiets politikk. Men det lover svært dårlig for samarbeidet når en partileder etter bare noen dager begynner å konsentrere seg om egenmarkering. Og det gir grobunn for spekulasjoner om hvorvidt det i det hele tatt er liv laget for denne regjeringen.