Erna og Jan Tore, når starter arbeidet?

Men en egen handlingsplan mot muslimhat er en dårlig idé.

YOUSEF BARTHO AL-NAHI, samfunnsdebattant

I flere år har det blitt etterlyst en handlingsplan mot muslimhat. Debatten startet etter 22. juli. Jeg var imot det den gangen, og nå som debatten har blusset opp igjen etter terrorangrepet i New Zealand, så er jeg er fortsatt imot en slik handlingsplan. La meg forklare.

Jeg er ikke imot en slik handlingsplan fordi jeg mener hat, fordommer og konspirasjonsteorier mot muslimer ikke er et stort problem i samfunnet vårt. Det er hevet over enhver tvil.

Ifølge en befolkningsundersøkelse gjort av HL-senteret, som ble publisert i 2017, svarer 34.1 prosent av de spurte at de har utpregede fordommer mot muslimer. Hele 47 prosent mener at muslimer selv er skyld i at det er en økende muslimhets i samfunnet. 42 prosent mener at muslimer ikke ønsker å integrere seg i samfunnet og 39 prosent mener at muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur.

Yousef Bartho Al-Nahi. Foto: Privat

Hvordan disse holdningene kommer til uttrykk i virkeligheten er det bare å ta en rask titt inne på kommentarfeltet til diverse nettsteder på ytre høyre fløy for å få med seg, eller under innleggene til ledende politikere, etablerte medier og i lukkede grupper og nettfora.

Hver eneste dag blir det publisert flere titalls kommentarer som oppfordrer til vold, og som legitimerer bruk av vold mot muslimer. Hver eneste dag blir det spredd konspirasjonsteorier om at muslimer har en agenda for å ta over Europa. Det blir spredd konspirasjoner om at det er en systematisk demografisk utrydding av «hvite».

Hver eneste dag, så kan man lese utdrag, eller tanker rett ut fra manifestet til Anders Behring Breivik. Til og med utenfor nettet er det mennesker, som uten skam sier at de har sansen for det han skrev, men ikke det han gjorde. Jeg personlig har møtt folk som kan få seg til å si: «Jeg er enig med tankene til Anders Behring Breivik. Bare synd han valgte å utøve terror, fremfor å bli en politiker. Vi hadde trengt noen som han!»

Sist uke uttalte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fra landsmøtet til Høyre at han var sjokkert over hva som ble skrevet på nettet, og at han vil oppfordre politiet til å se på kommentarfeltet til nettstedet Resett, der det ble uttrykt stor støtte til gjerningsmannen i New Zealand. Han hadde blitt både uvell og fått en kraftig fysisk reaksjon av å lese alt hatet.

Det er flott at integreringsministeren reagerer, og det er på sin plass. Det er bare det, at dette hatet har vært der lenge, det har foregått i flere år. Jeg vet våre folkevalgte og utøvende statsmakt har fått det med seg, for jeg har vært i møter med dem og fortalt dem det personlig, både kloakken jeg har fått rennende over meg selv, og det som foregår i full offentlighet mot muslimer generelt og mot enkeltindivider som stikker frem hodet sitt.

Jeg er heller ikke imot en slik handlingsplan rettet kun mot muslimer, fordi jeg mener at regjeringen ikke bør gjøre noe politisk for å ta et oppgjør med hatet og dehumaniseringen.

Regjeringen lanserte i 2016 en strategi mot hatefulle ytringer. Jeg var med på lanseringen og måtte spørre en av statssekretærene som var tilstede om dette virkelig var alt. Kommer det ikke noe mer? For meg oset dokumentet av symbolpolitikk og det ble ganske fort klart at dette ville være et dokument som kom til å støve ned i en skuff. Den kom ikke til å ligge i hylla til rådgivere på skolen, og den kom ikke til å være sentral i arbeidet til sosialarbeidere, og den kom ikke til å gjøre noe med alle de hatefulle ekkokammer som vokser seg stadig sterkere på nett.

Jeg mener vi trenger en felles handlingsplan mot hatefulle ytringer og handlinger.

Vi trenger en offensiv handlingsplan som aktivt tar et oppgjør med konspirasjoner og hat. Den må være universell og bygget på et fellesskap og en felles kamp. Vi kan ikke dele opp sårbare grupper i samfunnet for så å lage hver sin handlingsplan. Vi trenger å stå sammen, og vi trenger å vise at vi har ryggen til hverandre!

La meg ta Den Nordiske Motstandsbevegelse som eksempel. Hvem er det de hater? De hater jøder, de hater homofile og de hater muslimer. Hvorfor skal vi da ha tre ulike handlingsplaner som skal ta for seg dette? Når vi kunne hatt en felles.

Vi trenger ikke én handlingsplan mot antisemittisme, én mot homohat og én mot muslimhat. Vi trenger ikke å dele opp ulike minoriteter i samfunnet som er under angrep i ulike kategorier og grupper. Vi trenger en felles forent front som kan fremstå langt mer troverdige, som kan slippe å bli beskyldt for å innta en offerrolle, og som ikke minst kan legge langt mer press på både samfunnet som helhet, og inn mot Stortinget og regjeringen.

Og hvorfor ikke ha en aktiv referansegruppe knyttet til handlingsplanen? Som kan lære av hverandre og som kan dele erfaringer, løsninger og ideer? Noen er flinke på å hjelpe sine medlemmer med å anmelde, og være med gjennom hele prosessen, andre er flinke til å føre statistikk over hatefulle angrep og noen har avvæpnende metoder og alt dette er noe man kan spre til hverandre, og lære opp hverandre i.

Dessuten. Har man en felles handlingsplan. Så blir det vanskeligere for regjeringen å prioritere hvilken gruppe de ønsker å hjelpe mest. Da er det alle eller ingen, og det blir åpenbart mer press på dem. Har man hver sin handlingsplan, så vil regjeringen til enhver tid prioritere de gruppene som de mener de får mest igjen for å støtte.

Og kanskje det viktigste argumentet. Ved å ha en felles handlingsplan, som er offensiv og utarbeidet i samarbeid mellom embetsverk, politisk ledelse og grasrotorganisasjoner så vil alle føle et større eierskap til planen, og derfor også en større vilje til å faktisk gjennomføre tiltakene. Det vil med andre ord være en langt bedre handlingsplan, som det vil bli vanskeligere og legge rett ned i en skuff der den kan støve ned og bli glemt.

Jeg mener med andre ord at handlingsplanen mot antisemittisme som regjeringen utarbeidet i 2016 også burde skrotes. Den burde makuleres, og det burde lages en ny og bedre. Det fortjener det jødiske miljøet i Norge, og det fortjener vi muslimer. Vi fortjener rett og slett bedre!

Så: Erna Solberg, Jan Tore Sanner og resten av regjeringen. Når starter vi arbeidet?

