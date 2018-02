Slutt for stortingspresident Thommessen?

Publisert: 27.02.18 16:22

Byggeskandalen på Stortinget er så hemningsløs og total at det er vanskelig å se hvordan presidenten kan overleve.

Knappe to og en halv milliard for en tunnel og nybygg bak gammel fasade. Det lukter fugl. Skjære, vil jeg tro.

Det nye Munch-museet i Bjørvika er til sammenligning beregnet å koste 2,8 milliarder. Hvis Skrik og Vampyr ikke gir nok kunstnerisk kaldgrøss i ryggsøylen, kan man søke fremtidige stortingspresidenter om å få en guidet tur i den nye varemottakstunnelen på Stortinget, der hver meter har kostet minst en million kroner.

Det minner jo mer og mer om en installasjon hele saken, en katalog over menneskelig dårskap, stormannsgalskap, unnfallenhet, livsløgn og problemfrykt. Sånt som store kunstnere alltid har klart å fremstille så nådeløst klart, enten de heter Ibsen eller Nerdrum.

Det meste er sagt om selve saken. Både Stortinget og Riksrevisjonen har plukket skandalen fra hverandre. Vist hvordan Stortingets presidentskap og øverste ledelse har gjort feil etter feil, for så og forsøke å kamuflere sine egne feil i en tykk glasur av retorikk og bortforklaringer. Men en regning er som kjent en regning, og den forsvinner ikke. Du kan ikke prate deg bort fra milliardbeløp.

I et normalt politisk samfunn hadde stortingspresidenten gått av for lengst. For å redde det lille som er igjen av vervets ærbarhet. Som i alle slike saker handler det ikke om personlig skyld, det handler om å ta det ansvaret som følger med posisjonen.

Alle skjønner at hvis Stortinget hadde stemt over om det skulle bruke 2,5 milliarder på en tunnel og ny innmat i en bygning, så ville svaret blitt nei. Nå er det akkurat det som skjer, våre folkevalgte har påført fellesskapet en gigantisk utgift som på ingen måte står i forhold til gevinsten. Presidenten er den øverste ansvarlige for at det har blitt slik. Derfor bør han gå av.

Han burde ha gjort det allerede før sommeren, da han fikk flengende kritikk fra en samlet kontroll og konstitusjonskomité. Å være stortingspresident er ikke som å være statsråd i en mindretallsregjering der man kan klare seg med knappest mulig støtte. Presidentvervet krever tillit fra hele nasjonalforsamlingen.

Stortinget lot saken vente, fordi man nok regnet med at Thommessen i hvert fall ikke ville søke gjenvalg som stortingspresident for en ny periode når det nye Stortinget kom sammen i høst. Men da hadde statsminister og Høyre-leder Erna Solberg gjort det klart at hun mente Thommessen var godt skikket til å ha vervet, så da ble det slik. Thommessen ble, absurd nok, gjenvalgt med stemmene til H, Frp, KrF og Venstre

Høyres leder og Norges statsminister bryr seg tydeligvis lite om milliarder som øses ut på vanvittige byggeprosjekter, eller en totalt forkrøplet informasjon til storting og befolkning. Solberg følger trygt opp prinsippet om at det er få ting som skal få konsekvenser i norsk politikk og forvaltning.

Men nå ser det ut til at selv denne livbøyen er punktert for Thommessen. Hans egne partifeller i Høyre sa til VG i går at det går mot slutten, og statsministeren sa noe kryptisk til NRK at Høyre hadde mange som kunne fylle vervet som president.

Hvis Thommessen skjønner politikk bedre enn bygg, så kaster han kortene i morgen. Det handler om å si til de som har valgt alle på Stortinget at man tar ansvar for å ha misbrukt tillit og sløst med penger. At feil og svikt på dette nivået får konsekvenser, også på toppen av politikken.

Tunnelen og det nygamle bygget vil bli stående som grelle eksempler på hvor galt det kan gå når man tror man kan ting man ikke kan. Men blir presidenten for det hele i tillegg sittende, da har Stortinget blitt et hus uten grunnmur.