Kommentar

Uroens kok

Vårt 20-tall er kanskje ikke like glamorøst og dekadent som 1920-tallet, men uroen fra den gang har vendt tilbake.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vi var tre herrer, det var lørdag kveld, og luften var lummer, slik luften av og til er når høsten ennå ikke helt har fortrengt varmetiden. Med en viss forventning entret vi Oslos nye utelivs- og hotellstorstue, Petter Stordalens storslagne Sommerro, og som ved et øyeblikks blitsregn var vi som satt nesten hundre år tilbake i tid.

Oslo ble til Weimarrepublikkens Berlin. Den store, rektangulære og stilsikre baren i det som kalles Ekspedisjonshallen bugnet av dyre bobler og sterk lut. Vakre og velkledde servitører var på alerten, og på den lille scenen dro jazzorkesteret den ene standardlåten fra «the roarin’ 20s» etter den andre.

Var vi på Sommerro, eller var vi på Moka Efti, det sagnomsuste underholdningskomplekset i 1920-årenes Berlin? Der storbyens levemenn- og kvinner drakk, danset og det som verre var?

Moka Efti var et omdreiningspunkt for det utsvevende berlinerlivet, et dekadansens teater; et overdådig syndens palass, med eksotisk dans, dyrt brennevin og lyssky forretningsvirksomhet.

Det er iallfall vårt, skal vi si, postmoderne bilde av Moka Efti, som vi har fra den vidunderlige og bedrøvelig undervurderte TV-serien Babylon Berlin; tyskernes dyreste og mest spektakulære serieproduksjon noensinne (sesong fire har nettopp hatt premiere i hjemlandet).

I serien møter vi Weimar-Berlins mest forførende, skremmende, swingende og konspirerende karakterer i et oppjaget og tidvis surrealistisk brygg bestående av kriminalfortelling, erotisk drama, tidsportrett, musikkfest og, ikke minst, uro.

Et uroens kok.

For under den deilig sydende og kokende livsgleden som preger tiåret etter den katastrofale første verdenskrig, iallfall i samfunnets øvre lag, strammes skruen sakte til.

Et bittert og revansjistisk aristokrati finner sammen med korrupte og hevngjerrige krefter i ordensmakten – og den ennå lille, men like full høyst tilstedeværende nasjonalsosialismen; samtidig som lutfattige arbeidsfolk og deres talsmenn er på rennefart mot revolusjonær kommunisme.

En tung, voldelig polarisering der ekstremt tankegods siger inn mot sentrum, både mentalt og geografisk.

Og snart skal økonomien rakne, totalt. Finanskrisenes finanskrise – Wall Street-krakket i 1929 – er rett om hjørnet, uten at de dansende, drikkende og syndefulle berlinerne vet om det, selvsagt – og med den et begynnende sivilisasjonsforfall som verden knapt har sett maken til. Nazi-Tyskland, holocaust, krig, død og fordervelse.

«Zu Asche, zu Staub» (til aske, til støv), synges det i seriens heftige signaturlåt.

FRONTFIGURER: Volker Bruch og Liv Lisa Fries spiller hovedrollene i det barokke dramaserien «Babylon Berlin». Fjerde sesong hadde nylig premiere i Tyskland.

Vi sto altså i baren i Ekspedisjonshallen, jeg med en velbalansert Whisky Sour i hånden, og en akutt følelse av tung uro trengte seg på. 2020-tallets Oslo opplevdes som 1920-tallets Berlin. Vakre mennesker, ubesværet latter, liflige rytmer. Både i takt med, og i utakt med, verden rundt.

Det var ikke stille før stormen, tvert imot – det var som en storm før stillheten.

Alle historiske epoker har sine særegne betingelser og bestemte logikker. Historien gjentar seg aldri. Den er som en elv som bukter seg fremover, noen ganger sakteflytende, andre ganger som ville stryk. Og den tolkes, og navnsettes, alltid i ettertid. De festende berlinerne ante ikke at de levde i det vi i dag kaller mellomkrigstiden.

Hva vet vi egentlig om vår tid?

Det er krig i Europa – der en revansjistisk diktator har gått til angrep på et naboland og vil ha «tapte» landområder gjeninnlemmet i moderlandet, som et slags «Heim ins Reich!», som det lød fra propagandaplakatene den gangen berlinerne vrikket og syndet på Moka Efti.

Og selv om Ukraina, dette tapre land og folk!, ligger et godt stykke unna, er vi likevel sugd inn i begivenhetene, og påvirkes av dem, hver dag. Krigen angår oss på livet. Det er en kamp mellom to egentlig uforenelige verdener, mellom heslig diktatur og ikke-perfekt demokrati, mellom løgner og bestrebelser for mest mulig sannhet og transparens.

Og tegnene: Gassrøreksplosjonen i Østersjøen. Sabotasje mot internettkabler, både på land og undersjøiske. Mistenkelig droneaktivitet, også i vårt land, og andre former for forstyrrelse. Hybridkrig eller informasjonskonfrontasjon, som russerne kaller det. Og bakom: Trusler om bruk av Bomben, selve endetidsscenariet.

Legg på krisene som gjør livsbetingelsene – også i det rike, privilegerte og en anelse livsfjerne Norge – mer krevende: Strømprisen, matprisene, drivstoffprisene, inflasjon og renteoppgang. Vi har nettopp vært gjennom en temmelig sprø pandemi.

Uroen omslutter oss, og vi tenker: Hva vil fremtidens historikere kalle vår epoke? Er vi også kommet ut på oppløpet mot en katastrofens målstrek?

KRIGENS REDSLER: Bildet er fra bydelen Saltivka i den ukainske storbyen Kharkiv, og ble tatt i april.

La oss heller ikke glemme de politiske vindene. Polariseringen, uforsonligheten, konspirasjonsteoriene, samtalene som har brutt sammen. Ikke så veldig mye her til lands, kanskje, men se til våre allierte.

Til et USA, der det ene av to statsbærende partier er i ferd med å forfalle til en løgnkult rundt en avdanket oligark og realitykjendis, som etter at han inntok presidentkontoret lenge nektet å forlate det da folket og demokratiet ga ham fyken.

Eller til Storbritannia, der man til uken får sin femte statsminister på seks år, eller til Italia, der fascistbeundrere nylig vant valget. For ikke å si Sverige, våre gode naboer, der et parti med røtter i nynazismen, riktignok i en stadig restaureringsprosess, skal holde den nye regjeringen i stramme tømmer.

Hva slags epoke er vi inne i, egentlig? Er det fare for en ny storkrig? Faller folkestyret til fordel for sterkmannsstyret?

Eller er våre samfunn og våre institusjoner så robuste at vår tids uro og kok vil avta og erstattes av ny giv og optimisme, slik min generasjon opplevde i våre formative år?

På 1990-tallet, da murene og diktatorene falt og fremskrittet og fornuften så ut til å få overhånden i det evige pokerlaget vi kaller den menneskelige sivilisasjon?

STORSTUE: Det 1920-talls-inspirerte hotellet Sommerro på Solli plass i Oslo sentrum er en ny storstue i hovedstadens uteliv. Per Kroghs svære maleri er en sentral komponent i utsmykningen av det gamle Oslo Lysverker.

Mens vi grubler over dette, og mens den grimme og muligens desperate diktatoren terroriserer det hardkjempende nabolandet sitt og sprer usikkerhet i alle andre land, så spiller orkesteret ufortrødent videre. Vi drikker våre Whisky Sours og nyter hvert friminutt fra uroen.

Etter beste evne holder vi oss fattet og fortsetter som før.

Men uroen og koket er der, for vi verken kan eller vil stenge verden ute heller. Vi forbereder oss i det små og stille på at noe uvirkelig kan skje; joddtabletter, lapskausbokser, vannkanner og bjørkeved. Vi syns kanskje det er litt komisk, nesten flaut, men vi gjør det likevel.

Det er kanskje bra. Kanskje har guarden vært for lav i lang tid. Kanskje har vi trodd at historiens elv i det store og hele var temmet, en gang for alle.

Men nå som virkeligheten har innhentet oss – la oss uansett fortsette å skåle og danse, gjerne enda en gang under Per Kroghs svære tavle som pryder bakveggen i Ekspedisjonshallen på Solli plass.

Og håpe på det beste.