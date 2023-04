SKAL SNART I ILDEN: Eksamen nærmer seg for mange unge i Norge.

Vi må tenke nytt om eksamen

Når eksamensformen vi kjenner til i dag er flere hundre år gammel, kan det være lurt å fornye den.

KRISTIN ERVIK SNORTHEIM (19), Akershus Unge Høyre

Jeg husker min ungdomstid på videregående som timevise Teams-undervisninger innestengt på eget rom under corona.

Da Tonje Brenna i fjor vår valgte å avlyse eksamen, og sa at det var det beste for oss, var det starten på nedoverbakken i skolen.

Erfaringene fra i fjor og tidligere år, viser tydelig skillelinjene i norsk politikk: i møte med store endringer, er ikke løsningen å sy puter under armene til elever og tro det er godt nok.

Vi kan gjennomføre eksamen, uten at det skal være syndebukken for alt som er dårlig med norsk skolegang.

Om litt under tre måneder kan det første kullet siden 2019 ha eksamen. Hvert år siden har vi diskutert om vi i det hele tatt skal bevare vurderingsformen.

Når ferske tall fra høyskoler og universiteter viser at tidligere coronakull takler eksamen bra, beviser det at situasjonen ikke er like dyster som påstått.

Eksamen skal bestå. Spørsmålet er hvordan den skal gjennomføres.

Etter at flere krav til elever ble fjernet med et pennestrøk våren 2020, opplevde vi et vakuum i norsk skole. Lærere fikk ikke lenger oversikt over elevene som falt av. Elevene mistet muligheten til å bli vurdert helt anonymt for det de er gode for.

Det gjorde at blant annet at karaktersnittet ble kunstig høyt.

Endringene kom såpass drastisk og over kort tid, at både lærere og elever ikke fikk tid til å tilpasse seg sin nye hverdag.

For hvert år som går etter første lockdown, kommer det nye argumenter for hvorfor det ikke er ansvarlig å gjennomføre eksamen. Jeg tror skolen har godt av å endre gamle metoder. Men da må man gjøre det til elevenes beste.

Et eksempel kan være å innføre semestermodell på videregående, slik at ikke alle eksamener hoper seg opp til våren.

Vi kan flytte russetiden til etter eksamensperioden slik at feiringen ikke går på bekostning av karakterer.

Eller at muntlig eksamen kan filmes slik at det blir enklere å klage på karakter.

Mulighetene er mange, men løsningen er ikke så enkel som flere på venstresiden påstår.

Hvis vi ønsker å gi muligheter til alle elever, bør vi se hvor de store forskjellene er.

Realiteten i dag, er at elever med foreldre som har lang høyere utdanning, presterer bedre i grunnskolen enn elever med foreldre som ikke har fullført utdanning utover ungdomsskolenivå.

En vurderingsform som eksamen vurderer hver enkelt elev helt uavhengig av trynefaktor og foreldrenes inntekt. Det er vurderingsformen hvor man kan vise hva man kan, og har lært i faget.

Vurderingen i seg selv er ikke problemet. Problemet er hvordan skolen stort sett har tvunget elever til å tilpasse seg systemet, og ikke motsatt.

Da bør vi se på hvordan vi kan tilpasse skolen slik at hver enkelt elev kan vise hva de kan. Det som gir motivasjon og mestring, er en følelse av kontroll over egen læring.

Hvis skolen skal ha ansvar for å forberede barn og unge på voksenlivet, kan man ikke skjermes fra alt man ikke liker.

Det man derimot kan gjøre, er å tilpasse eksamen, på elevers premisser.

Istedenfor å føle ett stort press på våren, kan eksamenene fordeles på hvert halvår slik at elever føler seg mer forberedt.

Og når våren nærmer seg, kan elever faktisk feire sine 13 år med skolegang, istedenfor å ha eksamen hengende over seg i to uker.

Når eksamensformen vi kjenner til i dag er flere hundre år gammel, kan det være lurt å fornye den med tiden.

Pandemien har lært oss mye om egen skole; men én ting er sikkert. Vi skal fortsette med eksamen, samtidig som vi ser på løsninger slik at den blir bedre.

