Nye toner fra Durek Verrett

Durek Verretts mange kontroversielle uttalelser har ledet til en fornyet debatt om forholdet mellom alternativ medisin og skolemedisin.

Fredag ble det kjent at Foreningen for Muskelsyke avslutter samarbeidet med Märtha Louise. Foreningen blir dermed den andre som ikke ønsker å fornye prinsessens beskytterskap.

Fra før av har Epilepsiforbundet gjort det samme. Det skjedde i 2020, men ble først kjent i en NRK-sak i forrige uke.

Andre forbund, som har kongelig beskytterskap, vurderer å bryte samarbeidet. Samtidig ønsker flere forbund å videreføre den avtalen de har med prinsessen.

Det har lenge vært svært ettertraktet å få kongelig beskytterskap. Det betyr mye å ha et medlem av kongefamilien som ambassadør og beskytter.

Det er derfor et oppsiktsvekkende signal at noen velger å gå ut. Og særlig bemerkelsesverdig er begrunnelsen. Argumentet er helsemessig begrunnet.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ankommer regjeringens festarrangement i i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag tidligere i år.

Epilepsiforbundet er opptatt av å forholde seg til skolemedisinen og forbundsleder Bente Nordahl Langsø sier at Durek Verretts uttalelser har vært en del av totalvurderingen. «Det strider med våre verdier», sier forbundslederen.

Vi har stor forståelse for argumentet. Organisasjoner som arbeider for at medlemmene skal forholde seg til skolemedisinen, og som advarer mot alternative behandlingsformer, vil naturlig nok reagere på Verretts mange oppsiktsvekkende uttalelser om liv og helse.

Det gjør også vi. Da inkluderer vi ikke all alternativ behandling, men den som er spekulativ og udokumentert.

Sjaman Durek Verrett har vakt oppsikt med mange kontroversielle uttalelser om alternativ behandling.

I en e-post til VG kommenterte Verrett saken i forrige uke. Han har et poeng når han setter spørsmålstegn ved at det kommer reaksjoner mot Märtha Louise for noe han selv har sagt.

At prinsessen er forlovet med ham, betyr selvsagt ikke at hun skal holdes ansvarlig for alt han står for. «Vi er to forskjellige mennesker som står for forskjellige ting i livet», som han selv sier. Märtha Louise har så langt ikke kommentert saken.

Verrett sier nå at han ikke er mot skolemedisinen. Han går så langt som å si at han er blitt reddet av skolemedisin, at Norge har et av verdens beste helsevesen og at han her i landet vil ha tiltro til alt legene forteller ham. Det var på høy tid at han kom med et forsøk på en klargjøring.

Det er nye toner fra sjamanen som tidligere har kommet med oppsiktsvekkende uttalelser om blant annet corona og kreft, og som dessuten på nettet selger medaljonger mot virus.

At det blir reagert på slike uttalelser forklarer Verrett med det han kaller en kulturkrasj, mellom amerikanske tilstander og norske.

Det kan være at alternative behandlingsformer er mer utbredt i visse amerikanske miljøer, men skolemedisinen står like sterkt i USA som i Norge. Også i USA advarer helsemyndigheter og organisasjoner mot kommersialiseringen av alternative behandlinger.

Sjamanen beskylder pressen for å ha bidratt til forvirring om hva han står for. Durek Verrett har imidlertid ikke manglet en talerstol. Han må selv ta ansvar for synspunkter han har fremført ved mange anledninger, på TV og i andre medier.

Han har i det minste bidratt til å rette et avslørende søkelys på hva som tilbys av alternative behandlingsformer. Det har styrket vår overbevisning om hvor viktig den kunnskapsbaserte og velprøvde skolemedisinen er.

