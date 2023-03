MER KUNNSKAP: – Vi må utvikle forskningsbaserte kunnskapsmiljøer om reindrift og arealbruk slik at vi slipper at løse kontortanker, enten de er i VG-redaksjonen eller i departementet, er premissgiver for reindriftens fremtid, skriver sametingspresidenten.

Melands museum

VGs Astrid Meland deler løse kontortanker om reindrift og museum i VG 7. mars. Det er ikke helt lett å følge hvor hennes tanker om oppfølgingen av Fosensaken spesielt og næringsutvikling i nord generelt er ment å gå. Melands betraktninger fortjener likevel en kommentar.

SILJE KARINE MUOTKA, sametingspresident

Meland mener svaret på Fosen ikke er å rive vindturbinene som er ulovlig fordi det allerede står vindturbiner på andre reinbeiter i området. Dette er en feilslutning.

Etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, menneskerettsbestemmelsen som altså er brutt på Fosen, er det de samlede virkningene av tidligere og planlagte tiltak i et område som er avgjørende.

Det er altså fordi Fovsen Njaarke samlet og over tid har blitt utsatt for inngrep i sitt næringsland at vindkraftverkene på Roan og Storheia innebærer et menneskerettsbrudd.

Tidligere inngrep kan altså ikke forsvare nye inngrep, det er motsatt.

Meland forstår høyesterettsdommen slik at vinterforing av reinene ikke var godt nok for Høyesterett, og at det derfor er nødvendig med supplerende tiltak som høyere erstatning, bedre subsidiering av reindriften og andre samiske kulturtiltak.

Høyesterett sier at vinterforing av reinen på Fosen i seg selv vil være et brudd med menneskerettighetene fordi det innebærer en avvikling av tradisjonell samisk reindrift.

Da kan ikke et slikt tiltak likevel gjennomføres sammen med andre tiltak.

Det er en grunn til at en løsning på Fosen ikke er funnet og at Fovsen Njaarke har vunnet i Høyesterett. Det er fordi mange, som Meland, sine ønsker om sameksistens ikke alltid går. Det vil være overraskende om samtaler langt nede fra fjellet mellom mennesker uten kjennskap til reindrift plutselig resulterer i en trylleformel.

Meland går så over til retorikken om at reindriften setter Norge nord for Dovre i fare for å bli et museum. Melands betraktninger kan forstås dit at hun er bekymret for at Nord blir et museum på grunn av samene. Hennes løsning synes å være at da får vi heller sette samene på museum. Da var altså ikke rettsstatens begrensninger på flertallsdemokratiet så viktig likevel.

Dette er en farlig retorikk, fordi den setter et urfolk og en minoritet opp som selve trusselen mot det gode liv i nord.

For det første er ikke 40 prosent av Norges landareal reinbeite. Dette tallet omfatter de administrative grensene for det samiske reinbeiteområdet, og altså et bruttoareal inkludert innsjøer, elver, isbreer, stupbratte fjellområder, byer, tettsteder, veier, jernbaner, jordbruksareal, skogsdrift, gruveområder osv.

For det andre er det er dårlig samfunnsanalyse å si at utviklingen i nord plutselig er avhengig av enorme vindkraft- og industriutbygging. Befolknings- og næringsutfordringene i nord handler om sterke samfunnskrefter og utviklingstrekk som ikke skyldes samepolitikken. Ansvarlige samfunnsaktører bør være forsiktig med å gjøre samer og reindrift til en syndebukk.

For det tredje er det ikke gitt at vindkraftutbygging i nord sikrer sterke lokalsamfunn, så langt har vi sett lite til det.

For det fjerde er vindkraftutbyggingen i nord i stor grad drevet av ønsket om økt olje- og gassutvinning i Barentshavet, som først skal elektrifiseres for så å produsere blått hydrogen (laget av gass), som så skal selges til Europa. Dette kan knappest kalles rasjonell energi- og klimapolitikk.

Det er også grunnen til at visepresidenten i EU-kommisjonen Maros Sefcovic kommer for å møte olje- og energiminister Aasland torsdag 9. mars. Norges energipolitikk i nord strider nemlig mot EUs Arktiske strategi fordi den forlenger olje- og gassutvinningen og indirekte skader samiske næringer og kultur.

Vi må se andre veier for å oppnå god samfunnsutvikling i nord. Da må Sametinget og reindriften tas med og tas på alvor. Vi trenger et oppdatert lovverk for forutsigbare prosesser og vurderingstemaer.

Vi må også utvikle forskningsbaserte kunnskapsmiljøer om reindrift og arealbruk slik at vi slipper at løse kontortanker, enten de er i VG-redaksjonen eller i departementet, er premissgiver for reindriftens fremtid.