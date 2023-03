MÅ PRIORITERE: – Mensen blir ikke mindre tabu av at staten sponser produktene jenter trenger, skriver Oda Oline Omdal og Elisabeth Hekneby i dette debattinnlegget.

Staten skal ikke sponse at vi har mensen

6. mars skriver Michelle Eibakk Ogunde i VG at det er på tide at alle norske utdanningsinstitusjoner får gratis bind og tamponger. Det mener vi er helt feil prioritering av penger.

ODA OLINE OMDAL og ELISABETH HEKNEBY, Unge Høyre

I en drømmeverden hadde det vært ideelt med gratis bind og tamponger på alle skoler.

Men gratis for noen, betyr ikke at det ikke koster penger. Enten må noen betale mer i skatt eller så må pengene tas fra noe annet.

I debatten om at disse varene burde være gratis, blir det trukket fram at vi kvinner ikke har valgt å blø og at produktene derfor burde være gratis.

Problemet med argumentet er at det er mange ting i livet vi ikke har valgt selv.

De med synsproblemer har jo ikke valgt det.

Skal de få tilbud om gratis briller og linser?

Eller for å dra det helt på spissen, skal dopapir være gratis fordi alle må gå på do?

Statsbudsjettet blir strammere og strammere, mens kostnadene øker. Vi er derfor nødt til å prioritere.

At noe er gratis betyr i prinsippet bare at det er skattefinansiert.

Heldigvis har Norge mye skattepenger. Nok til at alle kan få utdanning, og at alle kan få helsehjelp når de trenger det. Men det finnes ikke uendelig med skattepenger, og da må man prioritere.

For eksempel prioritere å forske på kvinnehelse. Dette er forskning vi har manglet i flere tiår.

Det tar i snitt mellom fem og syv år før en kvinne får diagnosen endometriose.

Bruker man pengene som enkelte ungdomspartier og kommersielle aktører vil bruke på gratis bind og tamponger på kvinnehelse, vil man sannsynligvis bedre langt flere liv.

En av tolv kvinner utvikler brystkreft i løpet av livet. Vi vet for lite om utviklingen, spredningen og forebyggingen. Det er ikke satt av nok penger til å innhente kunnskap og forske på kurer.

Mer penger til forskning på kreft kan redde liv. Noens mor, datter, søster eller bestemor kan reddes. Det gjør ikke en gratis tampong på en skoledo.

Den verste formen for politikk er symbolpolitikk. Gratis bind og tamponger er kroneksempelet på dette.

Det løser ingen reelle utfordringer. Å utdanne flere helsesykepleiere, og styrke skolehelsetjenesten derimot, vil hjelpe langt flere.

Mensen blir ikke mindre tabu av at staten sponser produktene jenter trenger. Det blir mindre tabu av at vi forsker på kvinnehelse, og utdanner flere innen helsetjenesten som kan hjelpe oss jenter.

Staten skal ikke sponse at vi har mensen.

