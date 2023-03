Leder

Israel i krise

Demonstranter fyller gatene i Israel. Står det eneste demokratiet i Midtøsten i fare for å gå under?

Tidenes mest ytterliggående regjering i Israel, ledet av statsminister Benjamin Netanyahu, er i ferd med å undergrave det israelske demokratiet. Han vil flytte makt fra Høyesterett til landets nasjonalforsamling, Knesset.

Sunne demokratier hviler på at makten er fordelt mellom den lovgivende, den utøvende og den dømmende makt. De skal passe på hverandre. Det er dette som ligger i det såkalte maktfordelingsprinsippet.

Netanyahus forslag til rettsreform strider mot dette prinsippet. Han vil blant annet at landets høyeste domstol ikke lenger skal kunne sette til side lover som strider mot selve fundamentet for den israelske staten.

Liker dette dårlig

Israel har ingen grunnlov, slik de fleste andre stater har. Derfor har Høyesterett, kanskje i enda sterkere grad enn det som er vanlig, fått i oppgave å sørge for at et politisk flertall ikke overkjører mindretallet, eller krenker enkeltmenneskers grunnleggende rettigheter.

Det finnes mange eksempler på at Høyesterett har funnet bosettinger på okkupert jord ulovlige. Eller gitt palestinere rett når de har opplevd overgrep og urett.

Hundretusener av israelere demonstrerer mot regjeringens forslag til såkalt rettsreform.

Alt dette liker Netanyahu dårlig. Særlig nå, som han sitter i regjering med flere partier som ønsker å vedta politikk og nye lover som bringer Israel enda lenger fra den nasjonen landets grunnleggere så for seg. Hans regjeringspartnere ønsker å gi ultraortodokse jøder enda flere særfordeler. Etablere og godkjenne enda flere ulovlig bosettinger på Vestbredden. Og åpne for et Israel der rommet blir mindre for minoriteter av alle slag.

Konflikt og polarisering

Det oppløftende i denne situasjonen er å se hvordan israelere selv reagerer. De fyller gatene i hundretusentall for å demonstrere, uke etter uke. Ikke bare i hovedstaden Tel Aviv, men over hele landet. De frykter at rettsstaten forvitrer, og at landet deres skal gå i en mer religiøs og ortodoks retning. Og ikke minst - at demokratiet svekkes, og etter hvert kan bli erstattet av et mer autoritært styresett. Der politisk makt ikke møter motmakt.

Israel-Palestina-konflikten ligger der - alltid. Det er mye å si om den. Om havarerte fredsforhandlinger, ulovlige bosettinger, økende voldsbruk, og stadig mer konflikt og polarisering. Både innad hos de ulike partene, og dem imellom.

Det som er sikkert, er at konflikten ikke kommer nærmere noen løsning dersom Netanyahu får gjennomslag for sine såkalte rettsreformer. Hverken for staten Israel, eller for forholdet mellom Israel og palestinerne.