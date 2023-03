Aurora Bratteli Thom i AUF mener Norge fint kan forske på kvinnehelse samtidig som at norske skoleelever kan få bind og tamponger gratis.

Gratis bind og tamponger på skoler: Det skulle bare mangle

Bind og tamponger bør være enkelt tilgjengelig på alle skoler, på lik linje med dopapir og kondomer.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

AURORA BRATTELI THOM (19), jentenettverksansvarlig i AUF i Oslo

Det er ikke alltid så lett å forutse når man får mensen, spesielt når man er ung.

Det er heller ikke alltid så lett å huske å ta med bind og tamponger hjemmefra.

Om dette er noe man kan få tilbudt på skolene, kan det bidra til at menstruerende elever kan føle seg tryggere i skolehverdagen.

7. mars skriver Oda Oline Omdal og Elisabeth Hekneby fra Unge Høyre et svarinnlegg til Michelle Eibakk Ogunde, som skriver godt om hvorfor det er viktig med gratis bind og tamponger på alle norske skoler.

De mener det er feil prioritering av penger og at de pengene heller bør gå til forskning på kvinnehelse, som om det er noen motsetning til å tilby gratis bind på skolene.

Norge, et av verdens rikeste land, kan fint forske på kvinnehelse samtidig som at norske skoleelever kan få bind og tamponger gratis.

Bind og tamponger er ikke dyrt for den norske stat, men det er dyrt for mange elever og familier. En menstruerende person kan bruke over 1000 kroner i året på bind og tamponger.

Dette er mye penger for folk som sliter med å få hverdagen til å gå opp.

For mens «Eva» stresser over hvordan hun skal få tak i bind midt i mattetimen, kan «Ola» gå og forsyne seg med så mange kondomer han vil hos helsesykepleieren.

Lett tilgjengelig prevensjon er utrolig bra og viktig, men hvorfor skal det være så mye lettere å få tak enn bind?

Kondomer er noe man kan bruke, mens bind og tamponger er noe man må bruke.

Kvinnekroppen har alltid vært et ubehagelig tema for høyresiden, og jeg vil tørre å påstå at dersom det var biologiske menn som fikk mensen, hadde dette vært gjennomført for lenge siden.

Omdal og Hekneby har helt rett i at det er mye i livet vi ikke har valgt selv, men staten skal kunne legge til rette for at utfordringene vi møter skal være lettere for oss å håndtere.

Flere skoler har allerede innført dette med egne penger. Viken fylkeskommune har iverksatt en prøveordning med gratis bind og tamponger på tre videregående skoler. Dette viser at det er mulig.

Grunnleggende hygieneprodukter skal være en enkel sak.

Den eneste grunnen til at det fortsatt er en diskusjon, er på grunn av en gammeldags tankegang om at mensen er ekkelt, unaturlig og noe man burde skamme seg over.

Bind og tamponger bør være enkelt tilgjengelig på alle skoler, på lik linje med dopapir og kondomer. Dette skulle bare mangle i en velferdsstat som Norge.

