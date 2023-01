Kommentar

Et glimt av håp for Jonas og Trygve

FORSIKTIGE SMIL: For regjeringspartiene er VGs måling for januar som et bitte lite streif av lys i en ellers bekmørk vinter.

Det er muligens en dristig slutning, men noe tyder på at regjeringspartienes bukkeritt mot avgrunnen er i ferd med å avta i intensitet.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Da har æ ei som vet at folk vil våkn' opp/

Og at vinden ifra høyre snart vil snu.»

Nei da, Halvdan Sivertsens poetisk-politiske passus i den folkekjære «Kjærlighetsvisa» fra 1979 er nok ikke en helt presis skildring av bevegelsene på VGs og Respons Analyse måling for januar.

Men den stive Høyre-kulingen (eller fønvinden, alt ettersom) som har feid over landet det siste året kan – kan – være i ferd med å løye en smule.

For regjeringspartiene er målingen som et streif av lys i en ellers bekmørk vinter. Selv om særlig Arbeiderpartiet fortsatt kaver på nivåer som i tidligere tider ville ha ført til full rundvask av alle bøttekott på Youngstorget, er tallene relativt godt nytt for juniorpartner Senterpartiet.

For partileder Trygve Slagsvold Vedum er en oppslutning 6,9 prosent knapt noe å invitere naboen over på serinakaker og svartkaffe for. Men resultatet viser iallfall at partiets horrorfilm-målinger i desember var et blaff, eller muligens en statistisk lapsus.

I Senterpartiet, der bevegelsene på den såkalte grasrota blir stadig mer rastløse, er dette en etterlengtet pust i bakken. Bannbullene mot regjeringen fra lokal-Sp-prominensene mister noe av kraften når velgerne kanskje ikke er så illsinte på partiledelsen som det tillitsmannssjiktet utover på bygdene hevder.

Heller ikke nestleder Ola Borten Moes diverse utfall mot et eget lag fremstår like truende for Vedum når det meste tyder på at Sps betydelige dupp før jul var en raritet mer enn en realitet.

Støre og Arbeiderpartiet lekker stadig en anselig mengde velgere til Høyre, og en oppslutning på 19,2 ville fått Martin Kolberg til å stramme kjakene og kvesse langfingeren. Men i Ap-kretser, der den kollektive gallup-depresjonen har dominert i lang, lang tid – har man troen på at tidevannet er i ferd med å snu.

Ikke bare har partiets forsangere endret retorikken overfor snurte sosialdemokratiske velgere i de nærings- og kapitalliberale sjiktene i middelklassen, men det er en oppfatning internt i rekkene om at partiet er i ferd med å finne ut av hvordan man skal prate til velgerne fra posisjon.

Ap var utenfor regjeringskontorene i åtte lange Erna-år, og behersket av og til opposisjonsoppskriften, som grovt sett består av én dæsj friske utspill og en enda større dæsj stillesitting i båten. Iallfall nok til at det endte med en solid valgseier i fjor.

Men overgangen til kjølig ansvarlighet har vært krevende. Det er i vår tid langt enklere å bjeffe mot makten enn å være den, bare spør den nyvalgte borgerlige regjeringen i Sverige – og Aps svenske søsterparti, som befridd fra maktens lenker svinger seg til uante høyder på gallupene.

Før helgen fikk Magdalena Anderssons sosialdemokrater 35,5 prosent på en måling utført for Sveriges Radio.

Info Dette viser målingen Borgerlig flertall . Velgerne ønsker en ny, borgerlig regjering, og Høyre, Frp og Venstre har sammen flertall.

Bunnen kan være nådd for Ap og Sp. Begge partiene stiger noe, etter flere svært svake målinger. De ligger likevel langt under valgresultatet i 2021.

Høyre har ligger over 30-tallet på VGs månedlige målinger helt siden september. Det er stabilt 10 prosentpoeng over valgresultatet deres på 20,4 prosent.

« Andre» over sperregrensen . Sekkeposten «andre partier» er høyere enn tidligere, og får 4,7 prosent. Størst der er Industri- og næringsparitet som får 2,1 prosent.

Kamp mot sperregrensen. MDG ligger 0,1 prosentpoeng under sperregrensen, mens KrF er helt nede på 2,8 prosent. Både Rødt og Venstre holder seg over sperregrensen. Samtidig må man ta høyde for en feilmargin . Vis mer

For Erna Solbergs blide maskineri – allerede på valgkvelden i fjor, da Høyre mistet makten, var smilene tilbake etter en kort deppereaksjon da valgdagsmålingen ble presentert – er livet fortsatt godt å leve. Det er vanskelig å se hva partiet faktisk gjør for å tiltrekke seg velgere, men Solbergs stamina og statskvinnepatina er fortsatt partiets absolutt fremste ressurs.

Høyre går noe tilbake på målingen, men er stadig landets suverent største parti. Tilsiget fra Ap især, men også fra Sp, er såpass stort at alle som forklarer regjeringens problemer med strømprisene har et forklaringsproblem. Høyre er som kjent minst like glad i utenlandskabler, EUs energisamarbeid og markedets noen lunde fortreffelighet som det statsministeren er.

Men Solberg, landets mest erfarne toppolitiker, vet bedre enn de fleste at velgervandringene fra måling til måling gjerne handler om selvforsterkende effekter. Da Solberg tok over statsministerkontoret etter Stoltenberg i 2013 og Støre etter hvert ble Ap-leder, var velgerne i månedene etter så pro-Ap at partiet snuste på en oppslutning som selv Einar Gerhardsen ville ha smilt skjelmsk av.

Mens Høyre seg ned mot 20-tallet.

Les også Nye (Sp) rekker i regjeringsskroget Nå er det ikke lenger bare smågrynting på Sp-grasrota. De har begynt å raute.

Det tar med andre ord tid for en regjering «å sette seg», og Høyres elleville oppsving det siste året varer selvsagt ikke inn i evigheten. Velgernes kollektive minne om Solbergs stødige ledelse under pandemien vil svinne hen, samtidig som Støre og Vedum kan få, som regjeringer før dem, et visst styringstillegg når de blir varmere i trøyen.

Spørsmålet nå er om stemningsskiftet så smått er i gang – eller om de nokså små utslagene på denne enkeltmålingen, godt innenfor feilmarginen, gir en falsk trygghet for Støre og Vedum om at bunnen er nådd.

Og at Halvdan Sivertsens påstand om vinden ifra høyre er i ferd med å snu holder vann – 44 år etter at den blide nordlending sang den for aller første (og så definitivt ikke siste) gang.