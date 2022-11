BLIR HETSET FOR DETTE: - Ja, menn kan banne, mekke bil og gå i jeans med flanellskjorte. Men menn kan også gråte til øyenskyggen renner med en glitrende krone på hodet, skriver «Skal Vi danse»-dommer Morten Hegseth i denne kronikken.

Kronet med homohat

Under lørdagens finale av «Skal vi danse» hadde jeg på meg en krone som lokket frem homofober og nett-troll forkledd som koselige kvinner og bestemødre med strikkeoppskrifter i Instagram-feeden.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

MORTEN HEGSETH, programleder

«Grusomt antrekk for et så flott program som «Skal vi danse»! Barna spurte hvorfor du brukte sminke da vi så på finalen, du ødela programmet. Pluss du brukte noe så flott og elegant som «Skal vi danse» til å snakke om LHBTIQ i hvert eneste program. Du hadde ingenting der å gjøre».

Dette er en av mange, og da mener jeg mange kommentarer jeg fikk etter å ha ha brukt krone og øyesminke i finalen av «Skal vi danse» hvor jeg jobber som dommer.

Jeg har sagt en setning om homokamp i løpet av tolv episoder, og da var det nettopp fordi dansen handlet om det.

Men siden jeg selv er homofil, leses min person tydeligvis som en politisk tale i seg selv.

Jeg tilskriver på ingen måte all kritikk min legning og noe eksentriske valg av antrekk. Jeg kan være for mye for noens smak, selv uten glitrende hodepynt og grønn øyenskygge.

Men på lørdag, da hodepynten tok plass i finalen, ble all anstendighet på Internett tilsidesatt. Homo- og personangrepene har pågått siden. Folk har gått hen av huse.

Jeg er grusom og talentløs, «ser latterlig ut!!» og Gerd skriver at hun spyr av meg og håper TV 2 røsker meg ut av dommerpanelet umiddelbart. Per mener jeg er «ei apekatt og må mangle noe» og i skrivende stund legger Jesus-tilhenger Sander igjen beskjed om at «jeg er veldig, veldig syk».

Når jeg svarer dem at jeg enten er uenig eller synes kommentarene er ubehagelige, er den felles konklusjonen fra dem som gjemmer seg bak tastaturet, her representert av strikkeprofilen «***toretteogenvrang», følgende: «Norge er et fritt land - respekter at folk er uenig med deg!»

Misforstå meg rett: Det er lov å ha en mening om et antrekk, klær og smykker er pent eller ei. Jeg står altså fint i om noen synes at skjørtet, kronen, blusen eller øyesminken jeg har hatt på i løpet av høsten, ikke er det vakreste de har sett.

Joan Rivers nådeløse Fashionpolice, podcasten EveryOutfit og Jan Thomas terningkast i Se og Hør, er tre popkulturelle institusjoner som har vært og er enestående i sin nådeløse tilbakemeldinger av klær og antrekk. Såpass må vi tåle.

Problemet starter først når antrekkskritikk blir en katalysator for personangrep og hat rettet mot personer, legning, kjønn eller hudfarge.

Mens jeg skriver dette kommer det varsler fra Magne, som skriver at jeg er «jævlig klein og må begynne å kle meg som en mann». Når jeg svarer at jeg er mann, og kler meg slik, og derfor kler meg som en mann, er svaret: «hell no, du ser ut som ei dame, fyfaen for en skam!».

Etter å ha laget dokumentarserien «Homoterapi» på VGTV, som gikk ut mot fundamentalister og som førte til forandring av norsk lov, skrevet kronikker om Dubai, rasisme og kjønnspolitikk i flere år og har laget en podcast uten filter siden 2015, har jeg aldri opplevd lignende hatstorm.

Nåde deg om du er mann og forstyrrer helge-kosen med sminke og hodepryd som glitrer. Kronen som jeg hadde på meg på lørdag har magiske krefter.

Det stemmer ikke at det er de unge som oppfører seg dårligst på nett. I stor grad er det de som støtter meg og svarer nett-trollene med kloke, gode argumenter på min og andres profiler.

90 prosent av aggresjonen og de rasende kommentarene på sosiale medier kommer fra kvinner og menn som er 50 år og eldre. Hovedvekten er kvinner.

Bak annethvert «jeg spyr» og «håper du forsvinner» finnes en Instagram-feed dekket av barnebarn, blomsterbed, pudler og strikkeoppskrifter.

Dersom jeg svarer et «hold kjeft» til deres «du er så jævlig jeg spyr» får jeg svar om at jeg har misforstått demokratiets grunnprinsipp; ytringsfrihet.

De tror altså at å angripe folk på deres egne sosiale medier eller i kommentarfelt er en demokratisk rettighet. Hvorfor?

Les også Hold kjeft og sett deg ned, jævla soper! Fotballforbundet må intensivere kampen mot homohets. NFF må rett og slett gi homohetsen i fotballen rødt kort.

Det kan være fordi samfunnet er mer polarisert, og alle tror de er blitt redaktører hvor retten til å hate på sosiale medier er deres eget Dagsnytt18.

Det kan også være fordi jeg er homofil og samtidig hver lørdag har brukt antrekk som bryter med regelboken man får idet en blir født som mann. Derfor ser de meg ikke først og fremst som et menneske og en «Skal vi danse»-dommer.

Legningen og antrekkene ytrer noe indirekte, og dermed reduserer jeg meg selv til en politisk mening som kan angripes.

Jeg klarer meg fint. Men da jeg på søndag etter endt sesong var fornøyd med jobben jeg har gjort i høst og samtidig hadde en litt frynsete og overarbeidet søndagsfølelse i kroppen, var det ikke så gøy mer.

En Instagram-profil og en Facebook dekket i personangrep om hvor stygg, homsete og ubrukelig jeg er, var en dårlig match med et overarbeida hode som bare ville feire en gøy og glamorøs høst.

Misforstå meg rett; selvfølgelig forventer jeg reaksjoner når jeg utfordrer kleskoder hver uke.

Jeg synes det er bra og interessant at klær og mote kan utfordre så mye som det gjør. Jeg har også lyst til å være med å åpne opp rommet for hva menn skal få lov til å ha på seg.

Da jeg selv var ung ga det meg uendelig mye inspirasjon og mot da Kurt Cobain brukte et skjørt under en MTV-unplugged session med Nirvana.

Ja, menn kan banne, mekke bil og gå i jeans og flanellskjorte. Men menn kan også gråte til øyenskyggen renner med en glitrende krone på hodet.

Min Instagram-profil er åpen, og hatkommentarene er der for alle som vil se. Flere av de som følger meg er unge gutter og jenter som knapt har lov til å være på sosiale medier.

Jeg har vurdert å slette kommentarene, fordi jeg ikke vil at unge mennesker som vil leve livet med krone på hodet og bære sine annerledeshet med stolthet, skal se hva andre voksne mener om det.

Når en krone kan skape så mye sinne, tenk så redd de kan bli for hva som ligger foran dem. Det å ha et personlig uttrykk og det å være utenfor den tradisjonelle malen for hva et menneske skal være er noe bestemor, mamma og Magne ikke aksepterer.

Bare se på kommentarfeltet til Se og Hør eller Morten Hegseths Instagram-profil.

Kronen, spesiallaget til finalen fra det norske designmerket «Pearl Octopussy», et lagt tilbake i smykkeskrinet. Den har blitt en viktig eiendel, blant annet fordi den rommer en historie og er et symbol om hvor lite som skal til før andre føler seg forpliktet til å fortelle om sine holdninger til annerledeshet.

Mens vi før snakket stygt om folk på TV til vennene våre i sofakroken, har det nå blitt en demokratisk rettighet å skrive det til personen direkte.

Etter denne ukas reaksjoner var det noen som sa til meg at jeg kanskje burde vurdere hva jeg bruker på TV når belastningen er så stor. Det har jeg gjort, og konklusjonen jeg har landet på er at jeg fremover skal gjøre det annerledes.

For hensikten med denne teksten er ikke at jeg tror troll sprekker i sola. Min erfaring er at de næres av spottlyset og finner sammen, dessverre. Derfor er svaret på slike holdninger at vi må kjempe imot med det som irriterer dem aller mest, nemlig enda mer synlighet.

Så om jeg sitter i dommerpanelet neste år, blir det en forandring i form av et ekstra tykt lag med øyeskygge, en krone som skriker mer og den sorte dressen jeg brukte i finalen dette året skal kanskje byttes ut med en ballkjole i vakre farger.

Så hvis barn spør mammaen sin neste år om hvorfor han mannen har sminke og kjole, kan kanskje den mammaen, i motsetning til Alice som skrev til meg, svare: Det er fordi menn kan ha på seg akkurat hva de vil, også krone, glitter og tyll. Og det kjære barna mine, det går helt fint.

Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.

Red.anm: Kronikken ble skrevet mandag denne uken. VG har sett en rekke av meldingene Hegseth refererer til i teksten.