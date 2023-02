Kommentar

Begraver strømprotestene i nok et utvalg

SLITER MED INTERN OPPOSISJON: Regjeringen Støre er hverken populær blant velgerne eller blant opprørere i Arbeiderpartiet. Trond Giske som leder Nidaros, det største partilaget i Norge, mener strømkrisen er hovedårsaken til de dårlige målingene.

Jonas Gahr Støre øker strømstøtten og bestiller en utredning til.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Strømopprøret i Ap sies å true statsminister Jonas Gahr Støre før landsmøtet i mai.

Målingene er elendige. Partiet er i en alvorlig situasjon. Støre må gjøre noe. Onsdag kveld varslet regjeringen økt strømstøtte.

– Noen sier at vi har overlatt kraften og strømmen til markedet og børsen. Det vil jeg si meg sterkt uenig i. Det er politisk styring i Norge, sa Støre.

MENER DET ER KONTROLL: Jonas Gahr Støre sa på onsdagens pressekonferanse at det er politisk kontroll over kraften. Trygve Slagsvold Vedum snakket derimot om et utvalg som skal sikre nasjonal kontroll.

For folk flest er det viktigste at strømregningen går ned.

Og med regjeringens nye grep, blir det mer støtte.

Men politisk er det ikke sikkert det holder. De som ønsker planøkonomi, eksportstruping og utgang av EØS, vil fortsette å protestere.

Det kinkige er at selv om de ikke er så mange, finnes en god del av dem i og rundt regjeringen.

Men onsdag kveld ble de avspist med nok et utvalg. Det er vanskelig å holde tellingen på hvor mange kraftutvalg som jobber nå.

Trygve Slagsvold Vedum lovet det nye utvalget skal være «tungt» og at det skal utrede egne prisområder.

Lekkasjene den siste tiden har tydet på at regjeringen kunne komme med inngrep i selve markedet. Men det fislet altså vekk.

SLITER MED STRØMPRISENE: Statsminister Jonas Gahr Støre t.v. og olje- og energiminister Terje Aasland har i det siste kommet med flere endringer i kraftpolitikken. Onsdag forbedret de strømstøtten.

På samme måte som Trond Giskes strømopprør, som inspirerer pensjonerte LO-topper og Ap-velgere rundt i landet.

Giske sitter igjen med et utvannet strømopprør etter årsmøtet i Trondheim Ap i helgen. Teksten ble helt forandret.

Angrepet på kraftmarkedet er fjernet. Nå går trønderne inn for et felles kraftmarked med EU.

Og dette er null problem for Støre på landsmøtet i mai.

Når Giskes resolusjon ikke engang nådde opp i Trondheim Ap, hvor hans partilag tallmessig har overtaket, har han ikke sjans på landsmøtet.

Men Støre kan selvsagt få andre resolusjoner i fanget.

STRØMRESOLUSJONEN VANNET UT: Nidaros formulering på politisk regulering av utenlandshandelen og at prisen på strøm i Norge «uansett bli som det høyeste tilbudet i markedet» ble fjernet etter debatt i Trondheim Ap i helgen.

Han får håpe på markedet. De mest vågale kraftanalytikerne spår strømpriser på 10–20 øre i år i Norge i år. Dristig. Men de fleste mener prisene skal ned.

For det kommer masse sol og vind inn i markedet, og da trengs mindre kull og gass til å lage elektrisitet. Kjernekraften er reparert og gasslagrene er fulle.

For Norges del er det mye snø og vann i magasinene.

Høye priser blir det nok fortsatt. Særlig om vi får tørrår eller Russland stanser den siste gasseksporten via Ukraina og Tyrkia. Kina ligger også an til å kjøpe mer gass, noe som vil øke strømprisene.

Men faren for en forsyningskrise synes over for denne gang. Europa har håndtert krisen godt. På et år falt russisk rørgass-eksport med 80 prosent. Det var et sjokk for markedet.

På få måneder er nye gassterminaler bygget. Kjøpsavtaler er i boks. Strømmen er dyr. Men ikke ekstremt som i august.

PRISENE PÅ VEI NED: De fleste strømanalytikere tror på høye priser i 2023, men samtidig at de skal være betydelig lavere enn i 2022. Det kommer an på utviklingen i Europa og på været.

Og den norske regjeringen er blant de få som har penger.

De trenger ikke legge ned kraftmarkedet eller melde oss ut av EØS. Hvorfor skal de det? De tjener penger på det. Og kan betale seg ut av problemene.

Til og med Trond Giske, som har flertallet i Trondheim Ap, ser ut til å helle mot det nå.

Og han har erfaring med strømkriser.

Da han var næringsminister i 2010 og Trøndelag slet med strømpriser oppe i 11 kroner, skrøt Giske av løsningen:

En fastprisavtaler mellom bedrifter og Statkraft på kommersielle vilkår.

Omtrent slik regjeringen holder på nå, altså.

Bortsett fra at da Giske var minister kom det ikke på tale med strømstøtte til frosne trøndere.