BOR PÅ HYBEL: – Hva med oss som synes det er helt greit å bo i en liten hybel, spør Elisabeth Tangen i Unge Høyre.

Jeg vil bo lite, jeg!

La meg og den lille hybelen min være i fred.

ELISABETH TANGEN, leder i Oslo Unge Høyre

Jeg er 19 år og leier det jeg liker å kalle «verdens minste hybel» på nedre Grünerløkka.

Og jeg elsker det.

I hybelen har jeg hems, tv-stue under senga, klesskap i sofaen og kjøkken i et skap.

Ikke alle vil bo som jeg gjør, men for en singel person som er mye på farten og som ikke har så god råd, er det helt perfekt.

Nå er jeg lei av dem som prøver å nekte meg fra å bo sånn.

Elisabeth Tangen, leder i Oslo unge Høyre - her i det hun selv kaller «verdens minste hybel».

For over 15 år siden innførte Oslo bystyre regler for boligbyggingen i byenn, kalt leilighetsnormen.

Den innebar krav om at over halvparten av boligene i Oslo-sentrum måtte være over 80 kvadratmeter, og ga forbud mot å bygge nye ettromsleiligheter og leiligheter under 40 kvadratmeter.

I ettertid har det vist seg at det ikke bygges nok boliger som fyller kravene, og det har bare blitt dyrere å eie og leie i byen vår.

Etter flere år med feilslått politikk vedtok likevel Oslo Arbeiderparti tidligere i vinter å videreføre denne politikken.

I Oslo bor det mange forskjellige mennesker med ulike livssituasjoner.

Det er studenter, single, folk som hverken har barn eller dyr, folk som jobber mye. Rett og slett de som av ulike grunner ikke trenger mer plass og som liker å bo alene.

Derfor er det rart at boligdebatten kun handler om de som har behov for større plass.

Hva med oss som synes det er helt greit å bo i en liten hybel?

Leilighetsnormen har gjort at vi som bor smått må betale dyre dommer, skriver innleggsforfatter.

Politikken som føres i dag og politikken Arbeiderpartiet vil fortsette med, glemmer oss.

Leilighetsnormen har gjort at vi som bor smått må betale dyre dommer. Når man kun bygger større boliger, går prisene opp, fordi det er snakk om større areal man enten kjøper eller eier.

I tillegg er det færre små hybler å velge mellom, som naturligvis gjør at disse også blir dyrere.

Jeg er enig i at Oslo også trenger store boliger, men det finnes bedre måter å skape et mangfold av boliger på, enn et forbud som dette.

Jeg håper Arbeiderpartiet snur i diskusjonen om leilighetsnormen, og lar sånne som meg å bo i den lille hybelen sin i fred.

