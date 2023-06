STÅ OPP, SAMMEN: – Når vi er MODIGe kan vi sammen skape et samfunn der alle mennesker, uavhengig av kjønnsidentitet eller seksuelle orientering, opplever tilhørighet og blir verdsatt, skriver kronikkforfatterne.

Det er tid for å være modig

Et år har gått siden terrorangrepet mot skeive og Pride i Norge. Dessverre opplever skeive fortsatt utenforskap, blikking, hets og stillhet. Nå trenger vi deg med på laget og vi trenger at du er en MODIG alliert.

CARINA ELISABETH CARLSEN

KRISTINA MIKLAVIC, rådgivere Likestillingssenteret

Debatten om skeives rettigheter tilspisses alltid i juni, med folk som klager over for mye Pride og spørsmålet om hvorfor «de må gjøre så mye ut av seg».

Pride er både en feiring av kjønns- og seksualitetsmangfold, men også en politisk rettighetskamp og en markering av solidaritet, respekt og toleranse.

I bunn og grunn handler det om alles rett til å leve fritt i sin egen identitet, mulighet til å eksistere uten frykt, og helst styrke selvfølelsen vår.

Pridearrangementer rundt om i landet består i all hovedsak av panelsamtaler, politiske debatter, kunstutstillinger og andre kulturelle aktiviteter, i tillegg til parade.

La oss huske at inkludering og mangfold er en styrke, ikke en trussel. Ved å respektere og verdsette alle mennesker, uavhengig av deres kjønnsidentitet eller seksuelle orientering, kan vi skape et samfunn som er trygt og godt for alle.

Når Pride-måneden er over, og flaggene ikke lenger pryder logoer og butikkvinduer, må vi huske at de av oss som er skeive ikke slutter å være skeive.

Akkurat som heterofile ikke slutter å være heterofile i juni, så forsvinner ikke skeive identiteter resten av året. Vi trenger at alle viser støtte og skaper trygghet, kjærlighet og respekt for den vi er.

Skeive mennesker har dårligere levevilkår enn andre, noe som trolig skyldes utenforskapet mange opplever.

Vi oppfordrer regjeringen, lokalmyndigheter og deg som leser til å ta grep allerede nå i juni.

Negative holdninger til de av oss som er skeive, enten det er små og subtile blikk, diskusjoner rundt middagsbordet eller vold, kan påvirke selvfølelse og redusere livskvaliteten til alle skeive og deres nærstående.

Hva kan vi gjøre for å være gode medmennesker til skeive?

Vi har laget en huskeliste, og håper du vil være MODIG sammen med oss:

Mangfold: Vi må anerkjenne og respektere mangfoldet av seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter. Å være en alliert handler om å gi plass og støtte til alle, uavhengig av hvem vi elsker eller hvordan vi identifiserer oss.

Opplysning: Kunnskap er vårt viktigste verktøy i kampen for likestilling. Utsagn som «Folk definerer seg som hva som helst nå. Da kan vel jeg være en stol eller en katt» vitner om en manglende forståelse for hva det betyr å være en transperson, ikke-binær eller kjønnsflytende.

I stedet for å ignorere, avvise eller latterliggjøre, må vi lytte til de av oss som er skeive og lære av skeives erfaringer. Ved å forstå skeives historie og utfordringer kan vi skape et samfunn preget av respekt og forståelse.

Diskriminering: Vi må motarbeide enhver form for diskriminering basert på seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Ved å si ifra og ta avstand fra nedlatende kommentarer eller stigmatiserende holdninger, kan vi skape et trygt og inkluderende miljø for alle.

De av oss som er skeive er sårbare i møte med nedsettende kommentarer, og det er skremmende å ta kampen alene. Når vi er modige allierte og sier fra om diskriminering, kan de av oss som er skeive føle oss mindre alene og verden virker litt tryggere.

Husk at det ikke alltid er synlig hvem av oss som er skeive, enten vi er i et møterom, på bussen, ved middagsbordet eller på en fest. Derfor må vi å si ifra om diskriminerende holdninger, uansett om det er åpent skeive til stede eller ei.

Inkluderende språk: Ord har makt. Ved å være bevisst vår egen språkbruk og unngå nedsettende eller stigmatiserende uttrykk, viser vi respekt for de av oss som er skeive.

Vi oppfordrer alle til å bruke inkluderende og respektfulle formuleringer når vi snakker om kjønnsidentitet eller seksuell orientering. I stedet for å ekskludere med «de som er skeive», kan vi si «de av oss som er skeive» for å vise solidaritet og inkludering.

Når det gjelder pronomen, kan du trygt spørre: «Hvilke(t) pronomen foretrekker du at jeg bruker?» Hvis du hører nedsettende kommentarer, kan du si: «Det var ikke noe snilt sagt. Du bør ikke snakke nedsettende om andre på den måten.»

Glede: Til sist, vi må ikke glemme glede. Vi skal fremme glede, stolthet og feiring av skeive identiteter og kjærlighet. Og skeives rettigheter tilkjempet frem til nå.

FEST: Bildet er fra Pride-paraden i den amerikanske storbyen Salt Lake City 4. juni.

Og til de av oss som ikke er begeistret for glitter og glam, så trenger vi ikke å ta del av festen, men la være å snakke ned de av oss som skal pynte oss og feire.

Når vi er MODIGe kan vi sammen skape et samfunn der alle mennesker, uavhengig av kjønnsidentitet eller seksuelle orientering, opplever tilhørighet og blir verdsatt.

Vi oppfordrer deg til å ta i bruk kunnskapen du har tilegnet deg, til å utfordre diskriminering og intoleranse der du ser det.

Sammen kan vi gjøre en forskjell!

